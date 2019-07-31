Трамп пообещал изучить информацию о заболевании Навального 🔊 Воспроизвести



Президент США Дональд Трамп сказал, что изучит информацию о проблемах со здоровьем российского оппозиционера Алексея Навального, который был госпитализирован с острой аллергической реакции. По словам президента США, о ситуации с господином Навальным он услышал накануне вечером, сообщает



«Я слышал об этом, но не знаю об этом. Я разберусь в этом» — так господин Трамп ответил на соответствующий вопрос журналиста в Вашингтоне (цитата по «Интерфаксу»).



Напомним, 24 июля Алексей Навальный был арестован на 30 суток за повторное нарушение правил организации несогласованного публичного мероприятия (ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ). Это было связано с анонсом акции за допуск незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, которая прошла 27 июля. Президент США Дональд Трамп сказал, что изучит информацию о проблемах со здоровьем российского оппозиционера Алексея Навального, который был госпитализирован с острой аллергической реакции. По словам президента США, о ситуации с господином Навальным он услышал накануне вечером, сообщает КОММЕРСАНТ «Я слышал об этом, но не знаю об этом. Я разберусь в этом» — так господин Трамп ответил на соответствующий вопрос журналиста в Вашингтоне (цитата по «Интерфаксу»).Напомним, 24 июля Алексей Навальный был арестован на 30 суток за повторное нарушение правил организации несогласованного публичного мероприятия (ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ). Это было связано с анонсом акции за допуск незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, которая прошла 27 июля. 28 июля господина Навального госпитализировали из спецприемника в московскую клиническую больницу №64. Личный врач политика Анастасия Васильева сообщила, что приступ острой аллергии могли спровоцировать «неопределенные химические вещества». Оппозиционер не исключил возможности своего отравления. По его словам, у него никогда ни на что не было аллергии.



Руководитель комитета по внешней политике Палаты представителей Конгресса США демократ Элиот Энгел и член комитета республиканец Майкл Маккол опубликовали заявление с осуждением разгона акций оппозиции в Москве. «Мы глубоко возмущены арестом известного критика Владимира Путина оппозиционера Алексея Навального и сообщениями, что он был доставлен в тюрьму, несмотря на рекомендации его докторов,— заявили они.— Мы также глубоко возмущены арестом почти полутора тысяч протестующих на акциях в минувшие выходные». kommersant.ru Категории: общество, чп и криминал, здоровье Ключевые слова: оппозиция, отравление, Навальный, Трамп, обвинения, хищение География: Россия — статья прочитана 80 раз Комментарии