В Клайпеду прибыл большой груз СПГ

В среду на Клайпедский терминал сжиженного природного газа (СПГ) прибыл груз в объеме 145 тыс. кубометров СПГ. Вероятно, он предназначается литовскому производителю удобрений Achema.



По данным порталов marinetraffic.com и myshiptracking.com, газовоз Arctic Aurora в среду утром прибыл из норвежского порта Мелкойя, где расположен завод по производству сжиженного природного газа Equinor.



Оператор терминала СПГ - компания Klaipedos nafta подтвердила BNS, что в среду ожидался именно этот газовоз. В графике компании предусмотрено, что 1-2 августа будет доставлено 145 тыс. кубометров СПГ.



В этом газовом году терминал в Клайпеде используют три компании - Achema, Lietuvos energija AB, Lietuvos energijos tiekimas (LET) и Imlitex, входящая в группу по торговле сырьём Imlitex Holdings.



BNS Категории: экономика Ключевые слова: газ, планы, цена, ТСПГ, содержание География: Литва — статья прочитана 163 раза