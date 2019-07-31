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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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В Клайпеду прибыл большой груз СПГ
В среду на Клайпедский терминал сжиженного природного газа (СПГ) прибыл груз в объеме 145 тыс. кубометров СПГ. Вероятно, он предназначается литовскому производителю удобрений Achema.
По данным порталов marinetraffic.com и myshiptracking.com, газовоз Arctic Aurora в среду утром прибыл из норвежского порта Мелкойя, где расположен завод по производству сжиженного природного газа Equinor.
Оператор терминала СПГ - компания Klaipedos nafta подтвердила BNS, что в среду ожидался именно этот газовоз. В графике компании предусмотрено, что 1-2 августа будет доставлено 145 тыс. кубометров СПГ.
В этом газовом году терминал в Клайпеде используют три компании - Achema, Lietuvos energija AB, Lietuvos energijos tiekimas (LET) и Imlitex, входящая в группу по торговле сырьём Imlitex Holdings.
Achema, ни LET не комментируют, у кого и сколько газа покупают. Представители Imlitex сообщили BNS, что в будущем планируют продолжить закупки газа через терминал, а сейчас ведут переговоры с поставщиками.
Категории: экономика
Ключевые слова: газ, планы, цена, ТСПГ, содержание
География: Литва
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