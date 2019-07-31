Загрузка... Турпомощь прокомментировала гибель туристов в Анталье 🔊 Воспроизвести CC0 / Mayya666 / Kemer



Директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко прокомментировал



Ранее российский генконсул Олег Рогоза в интервью РИА Новости заявил, что в Анталье с начала года умерли десятки соотечественников. Он объяснил это невниманием туристов к состоянию своего здоровья во время поездки на отдых.



Осаулинко отметил, что Турция является одним из наиболее популярных туристических направлений среди россиян.



"Первая (причина гибели туристов. — Прим. ред.) — незнание о состоянии своего здоровья. В основном это категории людей выше среднего возраста. Вторая причина — экстремальные климатические условия, к которым люди адаптироваться не успевают", — заявил он в комментарии РБК.



Среди рисков для здоровья туристов глава "Турпомощи" также назвал шведский стол и турпакет all inclusive. Директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко прокомментировал РИА Новости сообщения о гибели россиян в Турции.Ранее российский генконсул Олег Рогоза в интервью РИА Новости заявил, что в Анталье с начала года умерли десятки соотечественников. Он объяснил это невниманием туристов к состоянию своего здоровья во время поездки на отдых.Осаулинко отметил, что Турция является одним из наиболее популярных туристических направлений среди россиян."Первая (причина гибели туристов. — Прим. ред.) — незнание о состоянии своего здоровья. В основном это категории людей выше среднего возраста. Вторая причина — экстремальные климатические условия, к которым люди адаптироваться не успевают", — заявил он в комментарии РБК.Среди рисков для здоровья туристов глава "Турпомощи" также назвал шведский стол и турпакет all inclusive. Загрузка... РИА Новости Категории: чп и криминал, здоровье Ключевые слова: Турция, туристы, гибель, курорт — статья прочитана 188 раз Комментарии