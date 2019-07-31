|
Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
|
Ваш город: Не выбран
Загрузка...
Турпомощь прокомментировала гибель туристов в Анталье
Директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко прокомментировал РИА Новости сообщения о гибели россиян в Турции.
Ранее российский генконсул Олег Рогоза в интервью РИА Новости заявил, что в Анталье с начала года умерли десятки соотечественников. Он объяснил это невниманием туристов к состоянию своего здоровья во время поездки на отдых.
Осаулинко отметил, что Турция является одним из наиболее популярных туристических направлений среди россиян.
"Первая (причина гибели туристов. — Прим. ред.) — незнание о состоянии своего здоровья. В основном это категории людей выше среднего возраста. Вторая причина — экстремальные климатические условия, к которым люди адаптироваться не успевают", — заявил он в комментарии РБК.
Среди рисков для здоровья туристов глава "Турпомощи" также назвал шведский стол и турпакет all inclusive.
Загрузка...
РИА Новости
Категории: чп и криминал, здоровье
Комментарии
|
Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
|