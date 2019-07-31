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Турпомощь прокомментировала гибель туристов в Анталье

CC0 / Mayya666 / Kemer


Директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко прокомментировал РИА Новости сообщения о гибели россиян в Турции.

Ранее российский генконсул Олег Рогоза в интервью РИА Новости заявил, что в Анталье с начала года умерли десятки соотечественников. Он объяснил это невниманием туристов к состоянию своего здоровья во время поездки на отдых.

Осаулинко отметил, что Турция является одним из наиболее популярных туристических направлений среди россиян.

"Первая (причина гибели туристов. — Прим. ред.) — незнание о состоянии своего здоровья. В основном это категории людей выше среднего возраста. Вторая причина — экстремальные климатические условия, к которым люди адаптироваться не успевают", — заявил он в комментарии РБК.

Среди рисков для здоровья туристов глава "Турпомощи" также назвал шведский стол и турпакет all inclusive.
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РИА Новости
Категории: чп и криминал, здоровье
Ключевые слова: Турция, туристы, гибель, курорт
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добавлена сегодня, 31 июля, 18:00

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