В вопросе памятных знаков глава МИД предложил основываться на мнении экспертов 🔊 Воспроизвести



Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс предложил основываться на мнении экспертов в решениях о памятных знаках историческим личностям.



Комментируя решение снять мемориальную доску офицеру Йонасу Норейке-Генералу Ветре, вызвавшее противоречивую реакцию, Л. Линкявичюс напомнил вывод Международной комиссии по оценке преступлений нацистского и советского оккупационных режимов в Литве о Й. Норейке.



"Нам следует очень искреннее выговориться и поговорить на языке аргументов, а не эмоций о том периоде, чтобы слово историков, экспертов было важным", – заявил Л. Линкявичюс в среду радиостанции Ziniu radijas.



"Были очень авторитетные мнения, и совершенно четкий вывод Международной комиссии по оценке преступлений нацистского и советского оккупационных режимов в Литве, если говорить о капитане Й. Норейке, где неоспоримы факты его участия в формировании гетто, в отнятии еврейского имущества, где акцентируется, что никто не отрицает его заслуг перед Литвой и независимостью, но эти страницы истории и конкретной биографии этого лица не позволяют его публично почитать и героизировать", – сказал министр. Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс предложил основываться на мнении экспертов в решениях о памятных знаках историческим личностям.Комментируя решение снять мемориальную доску офицеру Йонасу Норейке-Генералу Ветре, вызвавшее противоречивую реакцию, Л. Линкявичюс напомнил вывод Международной комиссии по оценке преступлений нацистского и советского оккупационных режимов в Литве о Й. Норейке."Нам следует очень искреннее выговориться и поговорить на языке аргументов, а не эмоций о том периоде, чтобы слово историков, экспертов было важным", – заявил Л. Линкявичюс в среду радиостанции Ziniu radijas."Были очень авторитетные мнения, и совершенно четкий вывод Международной комиссии по оценке преступлений нацистского и советского оккупационных режимов в Литве, если говорить о капитане Й. Норейке, где неоспоримы факты его участия в формировании гетто, в отнятии еврейского имущества, где акцентируется, что никто не отрицает его заслуг перед Литвой и независимостью, но эти страницы истории и конкретной биографии этого лица не позволяют его публично почитать и героизировать", – сказал министр. Ранним утром в субботу со стены Библиотеки Академии наук Литвы была снята вызвавшая дискуссии мемориальная доска офицеру Йонасу Норейке-Генералу Ветре. Мэр Вильнюса Рямигиюс Шимашюс заявил, что это было сделано с учетом того, что Й. Норейка утверждал решения нацисткой администрации об учреждении гетто и конфискации еврейского имущества.



На минувшей неделе столичный горсовет после жарких дискуссий и протестов общественных деятелей переименовал столичную аллею им. Казиса Шкирпы в аллею Триспальвес (Триколора). Это было сделано по причине публично декларированных антисемитских взглядов К. Шкирпы.



Оба решения вызвали и поддержку, и протесты.



В ответ на эти события президент Гитанас Науседа призвал "к мораторию на стирание исторической памяти". BNS Категории: общество, чп и криминал, история Ключевые слова: партизан, Норейка, вандализм, доска География: Литва — статья прочитана 78 раз Комментарии