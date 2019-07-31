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В вопросе памятных знаков глава МИД предложил основываться на мнении экспертов



Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс предложил основываться на мнении экспертов в решениях о памятных знаках историческим личностям.

Комментируя решение снять мемориальную доску офицеру Йонасу Норейке-Генералу Ветре, вызвавшее противоречивую реакцию, Л. Линкявичюс напомнил вывод Международной комиссии по оценке преступлений нацистского и советского оккупационных режимов в Литве о Й. Норейке.

"Нам следует очень искреннее выговориться и поговорить на языке аргументов, а не эмоций о том периоде, чтобы слово историков, экспертов было важным", – заявил Л. Линкявичюс в среду радиостанции Ziniu radijas.

"Были очень авторитетные мнения, и совершенно четкий вывод Международной комиссии по оценке преступлений нацистского и советского оккупационных режимов в Литве, если говорить о капитане Й. Норейке, где неоспоримы факты его участия в формировании гетто, в отнятии еврейского имущества, где акцентируется, что никто не отрицает его заслуг перед Литвой и независимостью, но эти страницы истории и конкретной биографии этого лица не позволяют его публично почитать и героизировать", – сказал министр.
Ранним утром в субботу со стены Библиотеки Академии наук Литвы была снята вызвавшая дискуссии мемориальная доска офицеру Йонасу Норейке-Генералу Ветре. Мэр Вильнюса Рямигиюс Шимашюс заявил, что это было сделано с учетом того, что Й. Норейка утверждал решения нацисткой администрации об учреждении гетто и конфискации еврейского имущества.

На минувшей неделе столичный горсовет после жарких дискуссий и протестов общественных деятелей переименовал столичную аллею им. Казиса Шкирпы в аллею Триспальвес (Триколора). Это было сделано по причине публично декларированных антисемитских взглядов К. Шкирпы.

Оба решения вызвали и поддержку, и протесты.

В ответ на эти события президент Гитанас Науседа призвал "к мораторию на стирание исторической памяти".
BNS
Категории: общество, чп и криминал, история
Ключевые слова: партизан, Норейка, вандализм, доска
География: Литва
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добавлена сегодня, 31 июля, 11:30

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