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В Литве – мероприятия по случаю 28 годовщины событий в Мядининкай
В среду состоятся торжественные мероприятия на границе Литвы и в Вильнюсе, приуроченные к 28-ой годовщине Мядининкской бойни.
Рано утром в Кафедральном соборе Вильнюса состоялась месса, позднее состоятся мероприятия у Мядининкского мемориала и на Антакальнисском кладбище Вильнюса, где захоронены жертвы.
31 июля 1991 года на пограничном посту Мядининкай, расположенном на границе с Белоруссией сотрудники советского ОМОН убили семь литовских офицеров - это Миндаугас Балавакас, Альгимантас Юозакас, Юозас Янонис, Альгирдас Казлаускас, Антанас Мустейкис, Станисловас Орлавичюс и Ричардас Рабавичюс от огнестрельных ранений головы 2 августа скончались в больнице. Врачам удалось спасти жизнь единственного тяжелораненого таможенника Томаса Шярнаса.
За резню в Медининкай бывший милиционер ОМОН Константин Михайлов был приговорён к пожизненному заключению.
Три других омоновца - Андрей Лактионов, Чеслав Млыник и Александр Рыжов - к самому суровому наказанию судами Литвы приговорены заочно, так как Россия отказывается их выдать.
В воскресенье уже состоялся традиционные забег, посвященный годовщине трагедии, в понедельник состоялся памятный вечер в Вильнюсском храме евангелистов-реформаторов.
Категории: чп и криминал, история
Ключевые слова: гибель, пограничники, Медининкай
География: Литва
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