В Литве – мероприятия по случаю 28 годовщины событий в Мядининкай 🔊 Воспроизвести



В среду состоятся торжественные мероприятия на границе Литвы и в Вильнюсе, приуроченные к 28-ой годовщине Мядининкской бойни.



Рано утром в Кафедральном соборе Вильнюса состоялась месса, позднее состоятся мероприятия у Мядининкского мемориала и на Антакальнисском кладбище Вильнюса, где захоронены жертвы.



31 июля 1991 года на пограничном посту Мядининкай, расположенном на границе с Белоруссией сотрудники советского ОМОН убили семь литовских офицеров - это Миндаугас Балавакас, Альгимантас Юозакас, Юозас Янонис, Альгирдас Казлаускас, Антанас Мустейкис, Станисловас Орлавичюс и Ричардас Рабавичюс от огнестрельных ранений головы 2 августа скончались в больнице. Врачам удалось спасти жизнь единственного тяжелораненого таможенника Томаса Шярнаса.



За резню в Медининкай бывший милиционер ОМОН Константин Михайлов был приговорён к пожизненному заключению.



Три других омоновца - Андрей Лактионов, Чеслав Млыник и Александр Рыжов - к самому суровому наказанию судами Литвы приговорены заочно, так как Россия отказывается их выдать.



В воскресенье уже состоялся традиционные забег, посвященный годовщине трагедии, в понедельник состоялся памятный вечер в Вильнюсском храме евангелистов-реформаторов. В среду состоятся торжественные мероприятия на границе Литвы и в Вильнюсе, приуроченные к 28-ой годовщине Мядининкской бойни.Рано утром в Кафедральном соборе Вильнюса состоялась месса, позднее состоятся мероприятия у Мядининкского мемориала и на Антакальнисском кладбище Вильнюса, где захоронены жертвы.31 июля 1991 года на пограничном посту Мядининкай, расположенном на границе с Белоруссией сотрудники советского ОМОН убили семь литовских офицеров - это Миндаугас Балавакас, Альгимантас Юозакас, Юозас Янонис, Альгирдас Казлаускас, Антанас Мустейкис, Станисловас Орлавичюс и Ричардас Рабавичюс от огнестрельных ранений головы 2 августа скончались в больнице. Врачам удалось спасти жизнь единственного тяжелораненого таможенника Томаса Шярнаса.За резню в Медининкай бывший милиционер ОМОН Константин Михайлов был приговорён к пожизненному заключению.Три других омоновца - Андрей Лактионов, Чеслав Млыник и Александр Рыжов - к самому суровому наказанию судами Литвы приговорены заочно, так как Россия отказывается их выдать.В воскресенье уже состоялся традиционные забег, посвященный годовщине трагедии, в понедельник состоялся памятный вечер в Вильнюсском храме евангелистов-реформаторов. BNS Категории: чп и криминал, история Ключевые слова: гибель, пограничники, Медининкай География: Литва — статья прочитана 106 раз Комментарии