Загрузка... С Неймара сняли обвинения в изнасиловании из-за недостатка улик 🔊 Воспроизвести



Генеральная прокуратура бразильского города Сан-Паулу заявила, что закрыла дело об изнасиловании, возбужденное в отношении футболиста Неймара, из-за недостатка улик, сообщает



Расследование в отношении спортсмена было начато после того, как бразильская модель Наджила Тринидаде пожаловалась на то, что футболист якобы напал на нее в парижском отеле в мае этого года.



Она утверждала, что Неймар приехал в отель пьяным, начал агрессивно себя вести и изнасиловал ее.



Сам Неймар отвергал все обвинения и утверждал, что речь идет о попытке вымогательства.



Представитель футболиста сообщил агентству Франс-пресс, что не готов комментировать итоговое решение следователей. Генеральная прокуратура бразильского города Сан-Паулу заявила, что закрыла дело об изнасиловании, возбужденное в отношении футболиста Неймара, из-за недостатка улик, сообщает ВВС Расследование в отношении спортсмена было начато после того, как бразильская модель Наджила Тринидаде пожаловалась на то, что футболист якобы напал на нее в парижском отеле в мае этого года.Она утверждала, что Неймар приехал в отель пьяным, начал агрессивно себя вести и изнасиловал ее.Сам Неймар отвергал все обвинения и утверждал, что речь идет о попытке вымогательства.Представитель футболиста сообщил агентству Франс-пресс, что не готов комментировать итоговое решение следователей. Дело в отношении Неймара вызвало широкий общественный резонанс в Бразилии.



В июне нападающий французского клуба "Пари Сен-Жермен" опубликовал в "Инстаграме" семиминутное видео, в котором сообщил, что его обвинили в изнасиловании. Он также опубликовал скриншоты переписки с некой женщиной в мессенджере Whatsapp.



Неймар подчеркнул, что опубликовал эти материалы для того, чтобы "доказать, что на самом деле ничего не произошло".



Тринидаде, в свою очередь, опубликовала видеоролик, на котором якобы запечатлена ссора между ней и футболистом.



Позднее полиция возбудила дело о клевете в отношении модели, во время процесса она сменила несколько адвокатов.



Теперь у прокуроров есть 15 дней на то, чтобы еще раз изучить дело Неймара, после чего суд примет окончательное решение. Загрузка... bbc.com Категории: общество, спорт, чп и криминал Ключевые слова: футбол, изнасилование, Неймар, обвинения — статья прочитана 147 раз Комментарии