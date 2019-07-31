«Заминировавших» кортеж Путина россиян оштрафовали 🔊 Воспроизвести Фото:newsmakers.com.ua



В Екатеринбурге оштрафовали двух местных жителей, подложивших муляж взрывного устройства на пути следования кортежа президента РФ Владимира Путина. Об этом во вторник, 30 июля, сообщает



По данным издания, сотрудники правоохранительных органов не стали привлекать мужчин к уголовной ответственности, ограничившись штрафом в размере тысячи рублей. В отношении них составили административные протоколы за мелкое хулиганство.



19-летний Михаил и его приятель-дворник решили проверить, как быстро сработают силовики, если на пути кортежа окажется взрывное устройство. Они изготовили муляж и оставили на улице Машинной за несколько минут до того, как там должен был проезжать президент.



Подозрительную коробку, перевязанную красной лентой, быстро обнаружили, злоумышленников вычислили благодаря камерам видеонаблюдения. На допросе задержанные заявили, что «просто выпивали и подумали, а что будет, если...» В правоохранительных органах инцидент сочли злой шуткой, отметив, что муляж не представлял никакой угрозы. В Екатеринбурге оштрафовали двух местных жителей, подложивших муляж взрывного устройства на пути следования кортежа президента РФ Владимира Путина. Об этом во вторник, 30 июля, сообщает Lenta.ru По данным издания, сотрудники правоохранительных органов не стали привлекать мужчин к уголовной ответственности, ограничившись штрафом в размере тысячи рублей. В отношении них составили административные протоколы за мелкое хулиганство.19-летний Михаил и его приятель-дворник решили проверить, как быстро сработают силовики, если на пути кортежа окажется взрывное устройство. Они изготовили муляж и оставили на улице Машинной за несколько минут до того, как там должен был проезжать президент.Подозрительную коробку, перевязанную красной лентой, быстро обнаружили, злоумышленников вычислили благодаря камерам видеонаблюдения. На допросе задержанные заявили, что «просто выпивали и подумали, а что будет, если...» В правоохранительных органах инцидент сочли злой шуткой, отметив, что муляж не представлял никакой угрозы. Lenta.ru Категории: в России Ключевые слова: Путин, Екатеринбург, муляж, взрывное устройство — статья прочитана 196 раз Комментарии