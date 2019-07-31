Загрузка... Литва вошла в список европейских стран с высоким ростом цен на бензин 🔊 Воспроизвести © Photo: колёса / Виктор Сухоруков



При этом соседняя балтийская республика — Латвия — оказалась в антилидерах рейтинга по доступности топлива для населения, сообщает



Больше всего цены выросли в Болгарии — на 13,6 процента. Далее следуют Литва с показателем в 12 процентов и Венгрия, где бензин подорожал на 11,5 процента.



Снижение стоимости бензина отмечено лишь в двух странах — в Казахстане (-3,9 процента) и на Украине (-1,3 процента). При этом соседняя балтийская республика — Латвия — оказалась в антилидерах рейтинга по доступности топлива для населения, сообщает Sputnik . Литва стала одной из стран Европы, где отмечено существенное подорожание бензина. Об этом свидетельствуют данные рейтинга, подготовленного для РИА Новости.Больше всего цены выросли в Болгарии — на 13,6 процента. Далее следуют Литва с показателем в 12 процентов и Венгрия, где бензин подорожал на 11,5 процента.Снижение стоимости бензина отмечено лишь в двух странах — в Казахстане (-3,9 процента) и на Украине (-1,3 процента). По данным рейтинга, самый дорогой бензин в пересчете на российскую валюту продается в Нидерландах, где его стоимость составляет 118,7 рубля (1,68 евро) за литр. Далее следуют Норвегия, Дания, Греция и Италия. В этих странах цена бензина выше 113 рублей (1,6 евро).



Между тем самый дорогостоящий дизель продается в Норвегии (111,6 рубля за литр, или 1,65 евро). Более 100 рублей (1,42 евро) стоит литр дизельного топлива в Швеции, Италии, Великобритании, Бельгии и во Франции.



Отмечается, что больше всего бензина на свои среднемесячные зарплаты могут купить жители Люксембурга, а меньше всего — граждане Украины.



По доступности бензина Россия опережает многие государства Восточной Европы, а также Украину, Казахстан и Белоруссию.



Антилидерами рейтинга по доступности топлива для населения, кроме Украины, стали Болгария, Румыния, Латвия и Белоруссия. Граждане этих стран смогут приобрести не более 560 литров топлива в месяц. Загрузка... lt.sputniknews.ru Категории: экономика, в Европе Ключевые слова: цена, топливо, розница — статья прочитана 204 раза Комментарии