Литва вошла в список европейских стран с высоким ростом цен на бензин

При этом соседняя балтийская республика — Латвия — оказалась в антилидерах рейтинга по доступности топлива для населения, сообщает Sputnik. Литва стала одной из стран Европы, где отмечено существенное подорожание бензина. Об этом свидетельствуют данные рейтинга, подготовленного для РИА Новости.
Больше всего цены выросли в Болгарии — на 13,6 процента. Далее следуют Литва с показателем в 12 процентов и Венгрия, где бензин подорожал на 11,5 процента.
Снижение стоимости бензина отмечено лишь в двух странах — в Казахстане (-3,9 процента) и на Украине (-1,3 процента).
По данным рейтинга, самый дорогой бензин в пересчете на российскую валюту продается в Нидерландах, где его стоимость составляет 118,7 рубля (1,68 евро) за литр. Далее следуют Норвегия, Дания, Греция и Италия. В этих странах цена бензина выше 113 рублей (1,6 евро).
Между тем самый дорогостоящий дизель продается в Норвегии (111,6 рубля за литр, или 1,65 евро). Более 100 рублей (1,42 евро) стоит литр дизельного топлива в Швеции, Италии, Великобритании, Бельгии и во Франции.
Отмечается, что больше всего бензина на свои среднемесячные зарплаты могут купить жители Люксембурга, а меньше всего — граждане Украины.
По доступности бензина Россия опережает многие государства Восточной Европы, а также Украину, Казахстан и Белоруссию.
Антилидерами рейтинга по доступности топлива для населения, кроме Украины, стали Болгария, Румыния, Латвия и Белоруссия. Граждане этих стран смогут приобрести не более 560 литров топлива в месяц.
Между тем самый дорогостоящий дизель продается в Норвегии (111,6 рубля за литр, или 1,65 евро). Более 100 рублей (1,42 евро) стоит литр дизельного топлива в Швеции, Италии, Великобритании, Бельгии и во Франции.
Отмечается, что больше всего бензина на свои среднемесячные зарплаты могут купить жители Люксембурга, а меньше всего — граждане Украины.
По доступности бензина Россия опережает многие государства Восточной Европы, а также Украину, Казахстан и Белоруссию.
Антилидерами рейтинга по доступности топлива для населения, кроме Украины, стали Болгария, Румыния, Латвия и Белоруссия. Граждане этих стран смогут приобрести не более 560 литров топлива в месяц.