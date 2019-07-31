Порошенко: Я не собираюсь прятаться, потому что это будет подарок Путину 🔊 Воспроизвести Петр Порошенко. Фото: censor.net.ua



"Мне не за что краснеть. Нет никаких фактов, за которые бы мне надо было переживать. Если это будет политическое правосудие, друзья мои, я еще в 2014 году на фронте перестал бояться. И мне совершенно безразлично. Я ни от кого не собираюсь прятаться, потому что это будет большой подарок Путину. На самом деле мой оппонент не Зеленский. Мой оппонент - Путин", - отметил Порошенко.



Кроме того, он указал, что в отношении него не открыто ни одного производства.



"Я подчеркиваю, что не существует ни одного факта о том, что якобы Петр Порошенко нарушил закон. Это неправда", - подчеркнул пятый президент Украины.



Также Порошенко рассказал о своих планах уйти в отпуск.



Как сообщал NEWSONE ранее, пятый президент Петр Порошенко улетел за границу вместе со своей семьей. Пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что не намерен скрываться, если его лишат депутатской неприкосновенности. Об этом сообщает NEWSONE со ссылкой на Украинскую правду."Мне не за что краснеть. Нет никаких фактов, за которые бы мне надо было переживать. Если это будет политическое правосудие, друзья мои, я еще в 2014 году на фронте перестал бояться. И мне совершенно безразлично. Я ни от кого не собираюсь прятаться, потому что это будет большой подарок Путину. На самом деле мой оппонент не Зеленский. Мой оппонент - Путин", - отметил Порошенко.Кроме того, он указал, что в отношении него не открыто ни одного производства."Я подчеркиваю, что не существует ни одного факта о том, что якобы Петр Порошенко нарушил закон. Это неправда", - подчеркнул пятый президент Украины.Также Порошенко рассказал о своих планах уйти в отпуск.Как сообщал NEWSONE ранее, пятый президент Петр Порошенко улетел за границу вместе со своей семьей. newsone.ua Категории: политика, общество Ключевые слова: мошенничество, суд, отпуск, Порошенко География: Украина — статья прочитана 171 раз Комментарии