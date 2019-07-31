WSJ: обвиняемый по делу о терактах 11 сентября готов дать показания против Эр-Рияда 🔊 Воспроизвести Халид Шейх Мохаммед © AP Photo



В обмен на показания Халид Шейх Мохаммед требует от американских властей не выносить ему смертный приговор, сообщает



Один из предполагаемых организаторов терактов 11 сентября 2001 года в США Халид Шейх Мохаммед выразил готовность выступить на стороне тех, кто обвиняет Саудовскую Аравию в причастности к этим терактам. Как сообщила в понедельник газета The Wall Street Journal, в обмен он требует от американских властей не выносить ему смертный приговор.



По данным издания, с таким предложением обвиняемый выступил в пятницу в письме, направленном его адвокатами в федеральный суд в районе Манхэттен. Именно там рассматривается коллективный иск к Эр-Рияду от имени более чем 800 человек, в числе которых есть родственники погибших, а также пострадавшие в терактах 11 сентября. В 2017 году они подали в суд на Саудовскую Аравию, обвинив власти королевства в поддержке террористической сети "Аль-Каида" (запрещена в РФ), ответственной за теракты, унесшие жизни почти 3 тыс. человек. В обмен на показания Халид Шейх Мохаммед требует от американских властей не выносить ему смертный приговор, сообщает ТАСС Один из предполагаемых организаторов терактов 11 сентября 2001 года в США Халид Шейх Мохаммед выразил готовность выступить на стороне тех, кто обвиняет Саудовскую Аравию в причастности к этим терактам. Как сообщила в понедельник газета The Wall Street Journal, в обмен он требует от американских властей не выносить ему смертный приговор.По данным издания, с таким предложением обвиняемый выступил в пятницу в письме, направленном его адвокатами в федеральный суд в районе Манхэттен. Именно там рассматривается коллективный иск к Эр-Рияду от имени более чем 800 человек, в числе которых есть родственники погибших, а также пострадавшие в терактах 11 сентября. В 2017 году они подали в суд на Саудовскую Аравию, обвинив власти королевства в поддержке террористической сети "Аль-Каида" (запрещена в РФ), ответственной за теракты, унесшие жизни почти 3 тыс. человек. В письме адвокат Мохаммеда, который сейчас находится в тюрьме на американской военно-морской базе Гуантанамо (Куба), отмечает, что его подзащитный в настоящий момент не готов дать показания по этому делу. Однако, как подчеркивает газета, главной причиной для отказа давать показания стал "общий характер обвинения". В случае "отсутствия потенциального смертного приговора будет возможно куда более широкое сотрудничество", указал адвокат Мохаммеда.



В сентябре 2016 года Конгресс, преодолев вето, наложенное занимавшим тогда пост президента Бараком Обамой, поддержал законопроект, разрешающий семьям жертв терактов 11 сентября 2001 года подавать иски против Саудовской Аравии. Обама в письме, направленном законодателям, тогда указал, что преодоление вето может иметь разрушительные последствия для Пентагона и дислоцированных за рубежом американских военнослужащих.



В США ранее неоднократно высказывались предположения, что власти королевства закрывали глаза на деятельность "Аль-Каиды" и даже могли иметь контакты с этой группировкой, а потому несут часть ответственности за теракты. Эр-Рияд отрицал свою причастность, а также заявлял, что распродаст свои активы в Соединенных Штатах на сотни миллиардов долларов, чтобы не допустить их ареста в случае положительных решений судов по искам американских граждан.



11 сентября 2001 года 19 террористов группировки "Аль-Каида" захватили в США четыре пассажирских авиалайнера. Два из них они направили на башни Всемирного торгового центра - самые высокие на тот момент здания в Нью-Йорке. Третий самолет террористы направили на здание Пентагона в пригороде Вашингтона, четвертый также направлялся в сторону американской столицы, однако разбился недалеко от города Шанксвилл в штате Пенсильвания. В результате терактов погибли 2977 человек. tass.ru Категории: в мире, чп и криминал Ключевые слова: атака, террористы, 11 сентября — статья прочитана 151 раз Комментарии