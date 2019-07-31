|
Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
|
Ваш город: Не выбран
Загрузка...
У Елизаветы II нашли четыре квартиры в Москве
Британская королева Елизавета II владеет недвижимостью в центре Москвы. Об этом сообщает ГАЗЕТА со ссылкой на телеграм-канал Baza.
Как отмечается, в собственности монарха находятся четыре квартиры, расположенные в доме №10 в 1-м Обыденском переулке.
Собственником жилья, как уточняется, указана «Ее Величество королева, правящая в Канаде».
Согласно каналу, три квартиры были куплены в 2002 году, еще одна — в 2003.
Квартиры королевы находятся на первом, втором и четвертом этажах, общей площадью в 839 кв. метров.
Причем монарх никогда не была в этих квартирах, уточняет Baza.
Как пояснили в посольстве Канады, недвижимость принадлежит правительству этой страны, а поскольку Елизавета II является главой государства, то и недвижимость записана на нее.
Канада является одним из 16 государств, где Елизавета возведена на престол помимо Великобритании.
Ранее Елизавета II рассказала о любимых сериалах.
Загрузка...
gazeta.ru
Ключевые слова: недвижимость, квартиры, Елизавета Вторая
Комментарии
|
Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
|