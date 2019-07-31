Загрузка... У Елизаветы II нашли четыре квартиры в Москве 🔊 Воспроизвести



Британская королева Елизавета II владеет недвижимостью в центре Москвы. Об этом сообщает



Как отмечается, в собственности монарха находятся четыре квартиры, расположенные в доме №10 в 1-м Обыденском переулке.



Собственником жилья, как уточняется, указана «Ее Величество королева, правящая в Канаде».



Согласно каналу, три квартиры были куплены в 2002 году, еще одна — в 2003.











Квартиры королевы находятся на первом, втором и четвертом этажах, общей площадью в 839 кв. метров.



Причем монарх никогда не была в этих квартирах, уточняет Baza.







Как пояснили в посольстве Канады, недвижимость принадлежит правительству этой страны, а поскольку Елизавета II является главой государства, то и недвижимость записана на нее.



Канада является одним из 16 государств, где Елизавета возведена на престол помимо Великобритании.



Ранее Елизавета II рассказала о любимых сериалах. Британская королева Елизавета II владеет недвижимостью в центре Москвы. Об этом сообщает ГАЗЕТА со ссылкой на телеграм-канал Baza Как отмечается, в собственности монарха находятся четыре квартиры, расположенные в доме №10 в 1-м Обыденском переулке.Собственником жилья, как уточняется, указана «Ее Величество королева, правящая в Канаде».Согласно каналу, три квартиры были куплены в 2002 году, еще одна — в 2003.Квартиры королевы находятся на первом, втором и четвертом этажах, общей площадью в 839 кв. метров.Причем монарх никогда не была в этих квартирах, уточняет Baza.Как пояснили в посольстве Канады, недвижимость принадлежит правительству этой страны, а поскольку Елизавета II является главой государства, то и недвижимость записана на нее.Канада является одним из 16 государств, где Елизавета возведена на престол помимо Великобритании.Ранее Елизавета II рассказала о любимых сериалах. Загрузка... gazeta.ru Категории: общество, в Европе, дом и быт Ключевые слова: недвижимость, квартиры, Елизавета Вторая География: Россия, Москва — статья прочитана 133 раза Комментарии