Главная >> Новости >> общество, история >> Президент Литвы призывает временно остановить "стирание исторической памяти"

Президент Литвы призывает временно остановить стирание исторической памяти



Литовский президент Гитанас Науседа призывал ввести "мораторий на стирание исторической памяти" после того, как решением Вильнюсского городского самоуправления и мэра были удалены некоторые знаки почета и вызвали противостояние в обществе.

Глава государства считает, что действующая сейчас Международная комиссия по оценке преступлений нацистского и советского оккупационных режимов в Литве выполняет необходимую работу, но одной ее для "конструктивного решения проблемы" недостаточно", поэтому в дискуссии необходимо вовлечь и другие ведомства, экспертов, которые бы сформировали принципы национальной политики в сфере установки памятных знаков и их регламент.

"Пока будет проходить подготовка таких принципов, я призываю придерживаться моратория на стирание исторической памяти. Между тем, уделить большее внимание представлению исторического контекста – чтобы люди могли сформировать объективное мнение с учетом различных подходов, чтобы не политики решали, о ком паять увековечить, а о ком – стереть", – цитируются в пресс-релизе президентской администрации слова Г. Науседы.
Он также отмечает, что этим регламентом должны руководствоваться ответственные лица, принимающие решения о фиксации памяти об исторических событиях. К дискуссиям об оценке различных личностей и памяти о них, президент призывает подключить больше историков, специалистов по культурному наследию.

"Их продуктивное сотрудничество обеспечило бы четко определенные вехи национальной политики памяти", – говорится в сообщении.

Отмечается, что президент предлагает это для того, чтобы проблема "была действительно решена, а не обострялось противостояние между группами общественности, обладающими разными взглядами".

Ранним утром в субботу со стены Библиотеки Академии наук Литвы была снята вызвавшая дискуссии мемориальная доска офицеру Йонасу Норейке-Генералу Ветре. Мэр Вильнюса Рямигиюс Шимашюс заявил, что решил снять доску для того, чтобы применялся "единый принцип" в отношении всех памятных знаков, которые связаны с тоталитарными режимами – как в отношении советских скульптур на Зеленом мосту, которые были сняты четыре года назад, так и в отношении памятного знака Й. Норейке.

"Именно поэтому я принял решение снять памятную доску Йонасу Норейке, который, хоть и приложил множество усилий в своей жизни, борясь с врагами Литвы, однако совершил поступки, которым нет оправдания, когда принял предоставленную им оккупационными властями ответственность по изолированию евреев и конфискации их имущества, а также помог оккупационной власти позднее их убить", – отметил Р. Шимашюс в комментарии, переданном BNS.

На минувшей неделе столичный горсовет после жарких дискуссий и протестов общественных деятелей переименовал столичную аллею им. Казиса Шкирпы в аллею Триспальвес (Триколора). Это было сделано по причине публично декларированных антисемитских взглядов К. Шкирпы.

В оценке личности К. Шкирпы нет единого мнения и у историков.
BNS
Категории: общество, история
Ключевые слова: память, нацисты, Науседа
География: Литва
статья прочитана 87 раз
добавлена сегодня, 30 июля, 18:30

Комментарии

Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка