Президент Литвы призывает временно остановить стирание исторической памяти 🔊 Воспроизвести



Литовский президент Гитанас Науседа призывал ввести "мораторий на стирание исторической памяти" после того, как решением Вильнюсского городского самоуправления и мэра были удалены некоторые знаки почета и вызвали противостояние в обществе.



Глава государства считает, что действующая сейчас Международная комиссия по оценке преступлений нацистского и советского оккупационных режимов в Литве выполняет необходимую работу, но одной ее для "конструктивного решения проблемы" недостаточно", поэтому в дискуссии необходимо вовлечь и другие ведомства, экспертов, которые бы сформировали принципы национальной политики в сфере установки памятных знаков и их регламент.



"Пока будет проходить подготовка таких принципов, я призываю придерживаться моратория на стирание исторической памяти. Между тем, уделить большее внимание представлению исторического контекста – чтобы люди могли сформировать объективное мнение с учетом различных подходов, чтобы не политики решали, о ком паять увековечить, а о ком – стереть", – цитируются в пресс-релизе президентской администрации слова Г. Науседы. Литовский президент Гитанас Науседа призывал ввести "мораторий на стирание исторической памяти" после того, как решением Вильнюсского городского самоуправления и мэра были удалены некоторые знаки почета и вызвали противостояние в обществе.Глава государства считает, что действующая сейчас Международная комиссия по оценке преступлений нацистского и советского оккупационных режимов в Литве выполняет необходимую работу, но одной ее для "конструктивного решения проблемы" недостаточно", поэтому в дискуссии необходимо вовлечь и другие ведомства, экспертов, которые бы сформировали принципы национальной политики в сфере установки памятных знаков и их регламент."Пока будет проходить подготовка таких принципов, я призываю придерживаться моратория на стирание исторической памяти. Между тем, уделить большее внимание представлению исторического контекста – чтобы люди могли сформировать объективное мнение с учетом различных подходов, чтобы не политики решали, о ком паять увековечить, а о ком – стереть", – цитируются в пресс-релизе президентской администрации слова Г. Науседы. Он также отмечает, что этим регламентом должны руководствоваться ответственные лица, принимающие решения о фиксации памяти об исторических событиях. К дискуссиям об оценке различных личностей и памяти о них, президент призывает подключить больше историков, специалистов по культурному наследию.



"Их продуктивное сотрудничество обеспечило бы четко определенные вехи национальной политики памяти", – говорится в сообщении.



Отмечается, что президент предлагает это для того, чтобы проблема "была действительно решена, а не обострялось противостояние между группами общественности, обладающими разными взглядами".



Ранним утром в субботу со стены Библиотеки Академии наук Литвы была снята вызвавшая дискуссии мемориальная доска офицеру Йонасу Норейке-Генералу Ветре. Мэр Вильнюса Рямигиюс Шимашюс заявил, что решил снять доску для того, чтобы применялся "единый принцип" в отношении всех памятных знаков, которые связаны с тоталитарными режимами – как в отношении советских скульптур на Зеленом мосту, которые были сняты четыре года назад, так и в отношении памятного знака Й. Норейке.



"Именно поэтому я принял решение снять памятную доску Йонасу Норейке, который, хоть и приложил множество усилий в своей жизни, борясь с врагами Литвы, однако совершил поступки, которым нет оправдания, когда принял предоставленную им оккупационными властями ответственность по изолированию евреев и конфискации их имущества, а также помог оккупационной власти позднее их убить", – отметил Р. Шимашюс в комментарии, переданном BNS.



На минувшей неделе столичный горсовет после жарких дискуссий и протестов общественных деятелей переименовал столичную аллею им. Казиса Шкирпы в аллею Триспальвес (Триколора). Это было сделано по причине публично декларированных антисемитских взглядов К. Шкирпы.



В оценке личности К. Шкирпы нет единого мнения и у историков. BNS Категории: общество, история Ключевые слова: память, нацисты, Науседа География: Литва — статья прочитана 87 раз Комментарии