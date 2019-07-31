Вторая волна паводка подтопила 475 домов в Иркутской области 🔊 Воспроизвести Фото: news.yandex.by



Паводок, начавшийся 27 июля после ливней в Иркутской области, подтопил 475 жилых домов в 20 населенных пунктах. Об этом во вторник сообщили



"В зону подтопления попали восемь районов области, 20 населенных пунктов, 475 домов с населением 2 тыс. 699 человек, из которых 653 - дети. Кроме того, подтоплены 657 приусадебных участков, два социально значимых объекта, один автомобильный мост и три участка автодорог", - сказали в пресс-службе.



Там уточнили, что подъем воды из-за дождей произошел в реках Кирей, Ия, Олха, Катаржанка, Солзан, Харлахта, Ока, Тойсук и Хорка. Ситуацию осложнил и высокий уровень грунтовых вод.



Ранее сообщалось, что из-за повышения воды в реке Ия в городе Тулун перекрыт участок федеральной трассы "Сибирь". Помимо этого, в Шелеховском районе подтоплено четыре садоводства - 456 дачных домов, 280 участков.



Эвакуация оздоровительных лагерей



Спасатели эвакуировали почти 2 тыс. человек, в том числе 1,5 тыс. детей, из 12 оздоровительных лагерей.



"В превентивных целях проведена эвакуация 12 детских оздоровительных учреждений - 1 тыс. 902 человека, из них 1 тыс. 516 - дети", - сказали в пресс-службе главка.



Там уточнили, что 10 учреждений эвакуированы в Шелеховском районе, еще два - в Слюдянском районе. Паводок, начавшийся 27 июля после ливней в Иркутской области, подтопил 475 жилых домов в 20 населенных пунктах. Об этом во вторник сообщили ТАСС в пресс-службе регионального ГУ МЧС."В зону подтопления попали восемь районов области, 20 населенных пунктов, 475 домов с населением 2 тыс. 699 человек, из которых 653 - дети. Кроме того, подтоплены 657 приусадебных участков, два социально значимых объекта, один автомобильный мост и три участка автодорог", - сказали в пресс-службе.Там уточнили, что подъем воды из-за дождей произошел в реках Кирей, Ия, Олха, Катаржанка, Солзан, Харлахта, Ока, Тойсук и Хорка. Ситуацию осложнил и высокий уровень грунтовых вод.Ранее сообщалось, что из-за повышения воды в реке Ия в городе Тулун перекрыт участок федеральной трассы "Сибирь". Помимо этого, в Шелеховском районе подтоплено четыре садоводства - 456 дачных домов, 280 участков.Спасатели эвакуировали почти 2 тыс. человек, в том числе 1,5 тыс. детей, из 12 оздоровительных лагерей."В превентивных целях проведена эвакуация 12 детских оздоровительных учреждений - 1 тыс. 902 человека, из них 1 тыс. 516 - дети", - сказали в пресс-службе главка.Там уточнили, что 10 учреждений эвакуированы в Шелеховском районе, еще два - в Слюдянском районе. ТАСС Категории: в России Ключевые слова: Иркутск, паводка — статья прочитана 147 раз Комментарии