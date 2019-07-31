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Вторая волна паводка подтопила 475 домов в Иркутской области

Фото: news.yandex.by


Паводок, начавшийся 27 июля после ливней в Иркутской области, подтопил 475 жилых домов в 20 населенных пунктах. Об этом во вторник сообщили ТАСС в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

"В зону подтопления попали восемь районов области, 20 населенных пунктов, 475 домов с населением 2 тыс. 699 человек, из которых 653 - дети. Кроме того, подтоплены 657 приусадебных участков, два социально значимых объекта, один автомобильный мост и три участка автодорог", - сказали в пресс-службе.

Там уточнили, что подъем воды из-за дождей произошел в реках Кирей, Ия, Олха, Катаржанка, Солзан, Харлахта, Ока, Тойсук и Хорка. Ситуацию осложнил и высокий уровень грунтовых вод.

Ранее сообщалось, что из-за повышения воды в реке Ия в городе Тулун перекрыт участок федеральной трассы "Сибирь". Помимо этого, в Шелеховском районе подтоплено четыре садоводства - 456 дачных домов, 280 участков.

Эвакуация оздоровительных лагерей

Спасатели эвакуировали почти 2 тыс. человек, в том числе 1,5 тыс. детей, из 12 оздоровительных лагерей.

"В превентивных целях проведена эвакуация 12 детских оздоровительных учреждений - 1 тыс. 902 человека, из них 1 тыс. 516 - дети", - сказали в пресс-службе главка.

Там уточнили, что 10 учреждений эвакуированы в Шелеховском районе, еще два - в Слюдянском районе.
ТАСС
Категории: в России
Ключевые слова: Иркутск, паводка
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добавлена вчера, 30 июля, 19:30

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