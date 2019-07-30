Новая дорожка для велосипедистов и пешеходов 🔊 Воспроизвести







В столичном микрорайоне Шяшкине проложена новая, протяжённостью более полукилометра, велосипедная дорожка с красным асфальтовым покрытием – от перекрёстка улиц Гялвону и Озо до улицы Пабярже.



Именно этот участок станет частью соединения с уже проектируемой улицей Шяурине, а также проектируемой ныне дорожки рядом с будущим Многофункциональным комплексом (Национальным стадионом).



Обновляя велосипедную дорожку, городские власти заодно позаботились и о находящихся в этом месте въездах во дворы, обновлении покрытия остановки «Гялвонелё». Чуть позже будет приведена в порядок и другая остановка – «Гялвону».



Рядом с новой велодорожкой проляжет и отремонтированный тротуар. На все эти работы самоуправление выделило около 250 тысяч евро. Именно этот участок станет частью соединения с уже проектируемой улицей Шяурине, а также проектируемой ныне дорожки рядом с будущим Многофункциональным комплексом (Национальным стадионом).Обновляя велосипедную дорожку, городские власти заодно позаботились и о находящихся в этом месте въездах во дворы, обновлении покрытия остановки «Гялвонелё». Чуть позже будет приведена в порядок и другая остановка – «Гялвону».Рядом с новой велодорожкой проляжет и отремонтированный тротуар. На все эти работы самоуправление выделило около 250 тысяч евро.



Столичные власти в последние годы стараются закончить формирование беспрерывной и комфортной сети велодорожек, а также обеспечить гораздо более безопасное и приятное велодвижение в урбанизированной части города.











В ближайшее время предполагается проложить более 20 км различных транспортных соединений: по набережной Нярис и вдоль реки Вильня; по проспекту Пилайтес; в «Жирмунском треугольнике» - на территории, ограниченной улицами Жирмуну, Минтес и Тускулену; на территории Северного городка – на территории Нерес Сянвагес и вдоль улиц Линкмену, Гедрайчю, Карейвю и Жирмуну.



Работы планируются на улицах Жальгирё, Ринктинес, Апкасу, Ширвинту и Кярнавес.



Велодорожки также проектируются на улицах Шяуринес, Укмергес, Эрфурто, Альгирдо, Гяляжинкялё, Дарюса и Гиренаса в Балсяй, на улице Рагучё и др.



В прошлом году по всему городу было оборудовано свыше 1800 стояков для велосипедов, где можно безопасно «приковать» велосипед.



Подсчитано, что общий объем инвестиций в улучшение и прокладку инфраструктуры пешеходных и велодорожек в этом году составит около 7 млн евро.



Фото: vilnius.lt «Этот транспортный участок, предназначенный для местного сообщения жителей, сделает более удобным приезд горожан в микрорайон Шяшкине и поездки в сторону центра города. После проектирования улицы Шяшкине у вильнюсцев появится более удобное сообщение с улицей С.Станявичяус. К тому же у ещё большего числа горожан появится возможность пользоваться велосипедом не только в минуты досуга, но и в часы поездок на работу или при доставке ребёнка в садик», - говорит Витаутас Митала, заместитель мэра Вильнюса.Столичные власти в последние годы стараются закончить формирование беспрерывной и комфортной сети велодорожек, а также обеспечить гораздо более безопасное и приятное велодвижение в урбанизированной части города.В ближайшее время предполагается проложить более 20 км различных транспортных соединений: по набережной Нярис и вдоль реки Вильня; по проспекту Пилайтес; в «Жирмунском треугольнике» - на территории, ограниченной улицами Жирмуну, Минтес и Тускулену; на территории Северного городка – на территории Нерес Сянвагес и вдоль улиц Линкмену, Гедрайчю, Карейвю и Жирмуну.Работы планируются на улицах Жальгирё, Ринктинес, Апкасу, Ширвинту и Кярнавес.Велодорожки также проектируются на улицах Шяуринес, Укмергес, Эрфурто, Альгирдо, Гяляжинкялё, Дарюса и Гиренаса в Балсяй, на улице Рагучё и др.В прошлом году по всему городу было оборудовано свыше 1800 стояков для велосипедов, где можно безопасно «приковать» велосипед.Подсчитано, что общий объем инвестиций в улучшение и прокладку инфраструктуры пешеходных и велодорожек в этом году составит около 7 млн евро. Инф. "Обзора" Категории: общество, в странах Балтии Ключевые слова: велосипед, дорожка — статья прочитана 150 раз Комментарии