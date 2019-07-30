В Сейме Литвы раскритиковали мэра Вильнюса за снятие памятной доски Норейке 🔊 Воспроизвести © Flickr/ Lithuanian Ministry of Foreign Affairs / tomas razmus



Депутаты считают, что градоначальник мог превысить свои полномочия, а его действия могут нести угрозу национальной безопасности республики, передает



Об этом заявил председатель парламентской Комиссии исторической памяти и борьбы за свободу Арунас Гумуляускас. Сообщение распространила пресс-служба канцелярии Сейма. Депутаты считают, что градоначальник мог превысить свои полномочия, а его действия могут нести угрозу национальной безопасности республики, передает Sputnik Литва . В Сейме Литвы считают, что инициатива мэра Вильнюса Ремигиюса Шимашюса по поводу снятия памятной доски Йонасу Норейке — пособнику нацистов, которого в балтийской республике считают "национальным героем", наносит ущерб нацбезопасности страны и должна быть оценена правоохранительными органами.Об этом заявил председатель парламентской Комиссии исторической памяти и борьбы за свободу Арунас Гумуляускас. Сообщение распространила пресс-служба канцелярии Сейма. "Очень опасно то, что наши собственные политики, в частности мэр Вильнюса, поддались этой лжи или влиятельным группам и теперь принимают решения, полезные для кремлевской пропаганды. Российские СМИ сразу же начали восхвалять снятие памятников Шкирпе и Норейке. Понятно, что для Кремля нет ничего лучше, чем признание самих литовских политиков, что Россия была права, а литовское сопротивление — преступники. Именно такое признание сегодня Ремигиюс Шимашюс дарит Путину", — сказал депутат.



По мнению Гумуляускаса, снятие памятной доски было незаконно. Кроме того, он назвал заявления о том, что Норейка был пособником нацистов, "клеветой".



По его словам, в прошлом году Центр исследования геноцида и сопротивления жителей Литвы сделал заключение, что Норейка "не сотрудничал с нацистским режимом и не участвовал в убийстве евреев", а Шимашюс своими действиями проигнорировал выводы экспертов.



"Наконец, и, возможно, самое главное, статья 19 Закона об охране недвижимого культурного наследия запрещает снимать памятные доски со зданий, принадлежащих наследию. Это может быть сделано только с официального одобрения Департамента культурного наследия. Но мэр нарушил и это положение. Я думаю, что ситуация очень серьезная, степень произвола удивительна и действия мэра должны оцениваться правоохранительными органами", — отметил председатель комиссии.



Кроме того, консерваторы Лауринас Касчюнас и Аудронюс Ажубалис обратились в Генпрокуратуру Литвы по поводу решения мэра Вильнюса. Они просят оценить, не противоречит ли решение Шимашюса верховенству закона и общественным интересам и не превышены ли полномочия градоначальника.



Депутаты также напомнили о том, что в марте суд в Литве отклонил иск американца литовского происхождения Гранта Артура Гочина, который требовал от Центра исследования геноцида и сопротивления жителей Литвы пересмотреть историческое заключение о Норейке.



Литовский суд сослался на "необоснованность" иска американца. Гочин, в свою очередь, отметил, что в Литве оказалось возможным оправдать убийства тысяч евреев, и назвал республику "страной, свободной от фактов".



Скандал вокруг таблички Норейке



В начале апреля литовский правозащитник Станисловас Томас разбил кувалдой установленную на здании библиотеки Академии наук мемориальную табличку пособнику нацистов Йонасу Норейке (Генералу Ветра).



В интервью Sputnik Литва Томас сказал, что это был политический протест против "отрицания преступлений нацизма и почитания преступников войны". Кроме того, правозащитник заявил, что собирается подать на Литву иски в международные инстанции из-за прославления военных преступников, принимавших участие в Холокосте, и добиться того, чтобы Вильнюс платил компенсацию за установленные преступникам памятники и знаки еврейской общине.



На прошлой неделе мэр Вильнюса принял решение снять памятную табличку со здания библиотеки. Наибольшее возмущение выразили представители партии "Союз Отечества – Христианские демократы Литвы" (СО-ХДЛ), которые заявили, что Шимашюс не может самостоятельно принимать таких решений, а сама ситуация похожа на "культурную войну".



Консерваторы известны своей русофобской позицией и радикальными инициативами. Также они зачастую выступают за прославление крайне спорных в историческом плане личностей.



Кто такой Йонас Норейка



Норейка считается в Литве "национальным героем", что вызывает негодование как у несогласных с официальными историческими воззрениями литовских властей, так и у представителей еврейской общины. В действительности прославляемый Вильнюсом "борец за независимость" является пособником нацистов и участником истребления еврейской общины в балтийской республике после начала Второй мировой войны.



В 1941 году Норейка стал главой Шяуляйского уезда. При этом он был членом националистической организации "Литовский фронт активистов". По приказу Норейки евреев, живших в регионе, переместили в гетто, а их имущество отобрали. Позднее в гетто были убиты тысячи людей.



Спустя несколько лет Норейка примкнул к "лесным братьям" — националистически настроенным вооруженным формированиям. Многие из литовских "партизан" вставали на сторону фашистов и участвовали в уничтожении советских партийных работников, еврейской общины в Литве и мирного населения. lt.sputniknews.ru Категории: чп и криминал, общество, история Ключевые слова: партизан, Норейка, вандализм, доска География: Литва, Вильнюс — статья прочитана 204 раза Комментарии