Смешная история любви «Дурочки и зэка» на фестивале «Перекрёсток» /„SANKRYŽA“/ в Друскининкай 🔊 Воспроизвести







Спектакль Владимира Лидского “Дурочка и зэк” в постановке Могилёвского драматического театра (режиссёр – Андрей Гузий ) был представлен литовской публике в феврале нынешнего года в Вильнюсе (Об этом событии



Этот спектакль имел огромный успех у литовского зрителя и по многочисленным просьбам зрителей будет показан на Международном театральном фестивале «Перекрестке» /„SANKRYŽA“/ в Друскининкай.



Это очень смешная история любви ненужных людей в 2-х действиях.



Он и она. Оба героя одиноки, выброшены за борт жизни и общества. Но, как и все, они мечтают о счастье и любви, верят в чудо. Каждый из них хочет быть (или хотя бы казаться) лучше, чем он есть. Их встреча кажется не случайной, а уготованной судьбою. Изменит ли она жизнь героев и их самих к лучшему или же два одиночества так и разойдутся, лишь слегка соприкоснувшись сердцами? Спектакль Владимира Лидского “Дурочка и зэк” в постановке Могилёвского драматического театра (режиссёр – Андрей Гузий ) был представлен литовской публике в феврале нынешнего года в Вильнюсе (Об этом событии писал «Обзор» ).Этот спектакль имел огромный успех у литовского зрителя и по многочисленным просьбам зрителей будет показан на Международном театральном фестивале «Перекрестке» /„SANKRYŽA“/ в Друскининкай.Это очень смешная история любви ненужных людей в 2-х действиях.Он и она. Оба героя одиноки, выброшены за борт жизни и общества. Но, как и все, они мечтают о счастье и любви, верят в чудо. Каждый из них хочет быть (или хотя бы казаться) лучше, чем он есть. Их встреча кажется не случайной, а уготованной судьбою. Изменит ли она жизнь героев и их самих к лучшему или же два одиночества так и разойдутся, лишь слегка соприкоснувшись сердцами? Пьеса поражает своей искренностью. Нелепая и смешная, и в то же время трогательная и грустная история о любви. А ещё – о том, что каждый имеет право на счастье, что человек сложнее и интереснее придуманных о нём обывательских клише.



Это одно из самых добрых и душевных творений Владимира Лидского (Михайлова) – известного поэта, прозаика и драматурга. Его пьеса «Дурочка и зэк» стала лауреатом Международного конкурса русскоязычной драматургии «Действующие лица-2014». На сцене Могилёвского драматического театра её взялся поставить режиссёр Андрей Гузий, уже известный поклонникам фестиваля «Перекресток» /„SANKRYŽA“/ по полюбившемуся замечательному спектаклю «Рычащий воробей. Эдит Пиаф» в исполнении блистательной Елены Дудич.



Проникновенная игра актёров Ирины Дунченко, Николая Романовского (многие зрители помнят его по роли Кота в спектакле „Психоанализ – это искусство“ за которую он получил приз в номинации „Лучшая мужская роль“ на фестивале „SANKRYŽA“ в Друскининкай, 2018 г.) и Галины Угначёвой никого не оставит равнодушным, заставит зрителей грустить и смеяться вместе с героями.



Приходите порадоваться за двух влюбленных!



Спектакль состоится 15 августа в 18,30 Grand Spa Lietuva, зал Немуно, ул. В. Кудиркос 45, Друскининкай



Не пропустите!



Билеты продаются в системе Bilietai.lt.



С 5 августа билеты будут продаваться в Друскининкай в санаториях Eglė, Grand SPA Lietuva, Belarus и Info-centras.



Фото из архива организаторов Инф. "Обзора" Категории: культура, в странах Балтии Ключевые слова: «Перекрёсток», “Дурочка и зэк” География: Литва, Друскининкай — статья прочитана 52 раза Комментарии