«Зенит» снова во главе 🔊 Воспроизвести Фото: www.championat.com



После третьего тура в российском футбольном первенстве появился единоличный лидер. И, как следовало ожидать, им стал питерский «Зенит».



Подтянулись к лидеру и остальные фавориты турнира – «Краснодар» и ЦСКА. Армейцы, к слову, одолели в московском дерби, первом в этом сезоне, железнодорожников.



Этот поединок был вторым в истории российского футбола матчем, когда в экспериментальном режиме использовалась система видеонаблюдения VAR. Судья Владислав Безбородов дважды обращался к помощи видеоассистента. Итог – один пенальти, решивший, кстати, судьбу матча.



Чемпионат России по футболу.



3-й тур Подтянулись к лидеру и остальные фавориты турнира – «Краснодар» и ЦСКА. Армейцы, к слову, одолели в московском дерби, первом в этом сезоне, железнодорожников.Этот поединок был вторым в истории российского футбола матчем, когда в экспериментальном режиме использовалась система видеонаблюдения VAR. Судья Владислав Безбородов дважды обращался к помощи видеоассистента. Итог – один пенальти, решивший, кстати, судьбу матча. «Динамо» (Москва) – «Урал» (Екатеринбург) - 2:0 (голы: А.Юсупов, 16, Панченко, 31).



«Уфа» - «Крылья Советов» (Самара) - 2:1 (Фомин, 21, Аликин, 33 - Мияйлович, 25).



«Тамбов» - «Спартак» (Москва) - 2:0 (Гогуа, 29, Таказов, 69).



«Краснодар» - «Сочи» - 3:0 (Игнатьев, 14, 42, Сулейманов, 80). Удаление: Набиуллин, 77 – «Сочи».



«Оренбург» - «Зенит» (Санкт-Петербург) - 0:2 (Азмун, 1, Дзюба, 55 - с пен.).



«Арсенал» (Тула) – «Ростов» (Ростов-на-Дону) - 2:3 (Луценко, 67, Чаушич, 90+4 - Ерёменко, 21, Ионов, 49, Шомуродов, 81).



ЦСКА (Москва) – «Локомотив» (Москва) - 1:0 (Чалов, 42 - с пен.).



«Рубин» (Казань) - «Ахмат» (Грозный) - 1:0 (



Бомбардиры: 1. А.Соболев («Крылья Советов») – 3 гола, 2-9. Ю.Бавин («Урал»), Э.Бикфалви («Урал») и ещё 6 игроков – по 2.



Положение команд: 1. «Зенит» - 9 очков (разница мячей: 6-1), 2. «Ростов» - 7 (7-5), 3. «Рубин» - 7 (3-1), 4. «Краснодар» – 6 (6-3), 5. «Урал» - 6 (6-4), 6. ЦСКА - 6 (3-3), 7. «Динамо» - 4 (3-2), 8. «Арсенал» - 4 (6-6), 9. «Локомотив» - 4 (3-3), 10. «Спартак» - 4 (3-4), 11. «Уфа» - 3 (6-7), 12. «Тамбов» - 3 (4-4), 13. «Ахмат» - 3 (1-4), 14. «Крылья Советов» - 3 (5-5), 15. «Оренбург» - 0 (2-6), 16. «Сочи» - 0 (0-6).



В 4-м туре, который состоится 3-5 августа, встречаются: «Урал» - «Ростов», «Крылья Советов» - «Локомотив», «Спартак» - «Динамо», «Зенит» - «Краснодар», «Тамбов» - «Арсенал», «Рубин» - ЦСКА, «Сочи» - «Уфа», «Ахмат» - «Оренбург». Инф. "Обзора" Категории: спорт Ключевые слова: футбол, чемпионат России, результаты матчей — статья прочитана 106 раз Комментарии