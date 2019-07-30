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Литовский инвестор может наладить деревообрабатывающее производство в Борисове

Фото из архива "Обзора"




В настоящее время в активной стадии рассмотрения находится вопрос об организации инвестиционного деревообрабатывающего производства в Витебске. Об этом сообщил директор иностранного общества с ограниченной ответственностью «СВУДС- экспорт» Евгений Марцуль в беседе с журналистами в Борисове 29 июля.

По его словам, изначально производство данным предприятием было организовано в Могилеве, позднее добавился Борисов.

Договор по Борисову был заключен 31 декабря 2015 года. Документом предусматривается осуществление Инвестором инвестиционной деятельности в целях реализации инвестиционного проекта «Модернизация и развитие деревообрабатывающего комплекса в городе Борисове».

Инвестиционная деятельность предприятия направлена на техническое перевооружение активной части основных фондов действующих производств с заменой морально устаревшего на высокотехнологичное и энергосберегающее оборудование.
За 2016-2018 годы ввезено и смонтировано оборудования на сумму свыше 29 миллионов евро, возведено и реконструировано объектов недвижимости более чем на 11 миллионов 200 тысяч евро.

В ходе реализации проекта Инвестор наладил выпуск высококачественной продукции, увеличил объемы экспорта. Объемы производства пиломатериалов увеличены до 27 тысяч кубометров в месяц, мебельных изделий до 1600 кубометров в месяц, топливных гранул до 12000 тонн в месяц.

Головное предприятие, напомнил Евгений Марцуль, находится в литовской Клайпеде.
Василий ГОРОДИН, "Обзор"
Категории: экономика, в Беларуси
Ключевые слова: Витебск, «СВУДС- экспорт»
География: Белоруссия
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добавлена сегодня, 30 июля, 10:50

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