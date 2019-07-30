Литовский инвестор может наладить деревообрабатывающее производство в Борисове 🔊 Воспроизвести Фото из архива "Обзора"







В настоящее время в активной стадии рассмотрения находится вопрос об организации инвестиционного деревообрабатывающего производства в Витебске. Об этом сообщил директор иностранного общества с ограниченной ответственностью «СВУДС- экспорт» Евгений Марцуль в беседе с журналистами в Борисове 29 июля.



По его словам, изначально производство данным предприятием было организовано в Могилеве, позднее добавился Борисов.



Договор по Борисову был заключен 31 декабря 2015 года. Документом предусматривается осуществление Инвестором инвестиционной деятельности в целях реализации инвестиционного проекта «Модернизация и развитие деревообрабатывающего комплекса в городе Борисове».



Инвестиционная деятельность предприятия направлена на техническое перевооружение активной части основных фондов действующих производств с заменой морально устаревшего на высокотехнологичное и энергосберегающее оборудование. По его словам, изначально производство данным предприятием было организовано в Могилеве, позднее добавился Борисов.Договор по Борисову был заключен 31 декабря 2015 года. Документом предусматривается осуществление Инвестором инвестиционной деятельности в целях реализации инвестиционного проекта «Модернизация и развитие деревообрабатывающего комплекса в городе Борисове».Инвестиционная деятельность предприятия направлена на техническое перевооружение активной части основных фондов действующих производств с заменой морально устаревшего на высокотехнологичное и энергосберегающее оборудование. За 2016-2018 годы ввезено и смонтировано оборудования на сумму свыше 29 миллионов евро, возведено и реконструировано объектов недвижимости более чем на 11 миллионов 200 тысяч евро.



В ходе реализации проекта Инвестор наладил выпуск высококачественной продукции, увеличил объемы экспорта. Объемы производства пиломатериалов увеличены до 27 тысяч кубометров в месяц, мебельных изделий до 1600 кубометров в месяц, топливных гранул до 12000 тонн в месяц.



Головное предприятие, напомнил Евгений Марцуль, находится в литовской Клайпеде. Василий ГОРОДИН , "Обзор" Категории: экономика, в Беларуси Ключевые слова: Витебск, «СВУДС- экспорт» География: Белоруссия — статья прочитана 147 раз Комментарии