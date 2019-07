Загрузка... Чем закончится “брексит”? Сценарии будущих отношений Британии с ЕС 🔊 Воспроизвести GETTY IMAGES



Можно ли выйти из крупнейшего в мире экономического союза и не обеднеть? Британия рассчитывает провернуть этот трюк, несмотря на дружный хор скептиков. Для этого она собирается после развода с ЕС вступить с ним в такие отношения, что 40 лет их совместной жизни покажутся тусклой пародией на процветание, пишет



Насколько эти устремления соответствуют возможностям и не угрожает ли им встреча с суровой реальностью, о которую до сих пор разбивались мечты о легком и выгодном "брексите", - разбиралась Русская служба Би-би-си.



Ниже подробно описаны преимущества и недостатки пяти основных вариантов экономических отношений Британии с ЕС, четыре из которых предполагают "брексит", а один - отказ от него. Можно ли выйти из крупнейшего в мире экономического союза и не обеднеть? Британия рассчитывает провернуть этот трюк, несмотря на дружный хор скептиков. Для этого она собирается после развода с ЕС вступить с ним в такие отношения, что 40 лет их совместной жизни покажутся тусклой пародией на процветание, пишет ВВС Насколько эти устремления соответствуют возможностям и не угрожает ли им встреча с суровой реальностью, о которую до сих пор разбивались мечты о легком и выгодном "брексите", - разбиралась Русская служба Би-би-си.Ниже подробно описаны преимущества и недостатки пяти основных вариантов экономических отношений Британии с ЕС, четыре из которых предполагают "брексит", а один - отказ от него. Полноправное членство в ЕС ▼



Единый рынок без таможенного союза (примерно как Норвегия и Швейцария) ▼



Таможенный союз без единого рынка (примерно как Турция) ▼



Соглашение о свободной торговле (примерно как Украина, Грузия и Молдова) ▼



Никаких особых отношений, торговля на базовых условиях ВТО (почти как Россия) ▼



Долгие проводы







Британия решила выйти из ЕС, но вот уже три года мнется в дверях. Соглашение о разводе согласовано, но подписать его Британия не решается. Парламент вслед за обществом зашел в тупик в попытках договориться, в какую сторону двинуться к светлому будущему, когда дверь захлопнется.



Между тем переговоры о будущих отношениях даже не начались. Оговорены только условия раздела имущества:



-гарантии прав граждан,



-страховка от восстановления границы с Ирландией,



-финальный счет (в настоящий момент оцениваемый в 33 млрд фунтов стерлингов)



-и переходный период в несколько лет.



А все, что касается будущих отношений с ЕС, британцы пока обсуждают только между собой. Даже если они договорятся, не факт, что ЕС пойдет навстречу. Соглашение о разводе согласовывали полтора года, а после "брексита" Брюссель наверняка окажется еще менее сговорчивым.



Ведь одно дело - полюбовно прощаться с равноправным членом блока, который еще может и передумать уходить. Другое - отстаивать интересы ЕС в торговых переговорах с третьей страной, которая не только уступает размером, влиянием и богатством, но и растеряла репутацию добросовестного партнера за время переговоров о "брексите".



Чего лишится Британия







Сейчас Великобритания входит в единое экономическое пространство ЕС, внутри которого свободно перемещаются четыре составляющих общего рынка: товары, услуги, капитал и люди.



Для этого помимо физического отсутствия границ необходимы еще и единые правила сертификации. Для всех товаров, услуг, компаний и банков установлены европейские стандарты, ниже которых опускаться нельзя. И на все 29 стран ЕС распространяются общие правила оказания услуг и защиты потребителей.



Поэтому испанская свинина без проверок поставляется в немецкие супермаркеты, лондонские банки свободно обслуживают клиентов в Милане, а польский программист или венгерская медсестра безо всякой визы могут устроиться на работу хоть в Дублине, хоть в Хельсинки.



И как единый рынок, ЕС проводит общую внешнеторговую политику. Сторонники "брексита" жалуются, что это обрезает крылья Британии и не дает ей заключать более выгодные торговые сделки с другими странами.







ЕС - огромный и богатый рынок в полмиллиарда человек. Это вторая после США экономика мира размером почти 20 трлн долларов - больше китайской.



Британский рынок в семь раз меньше - 65 млн человек и менее 3 трлн долларов ВВП в год. Поэтому противники "брексита" опасаются, что заключить более выгодные, чем у ЕС, торговые соглашения с другими странами ей будет непросто.



И даже если получится, сделки с третьими странами не решат проблему доступа на самый главный и жизненно важный для Британии рынок. Тот самый, из которого она выходит, - европейский.



По нескольким причинам.



Большинство из них сводятся к тому, что иностранные компании - от японских автоконцернов до американских банков - при выборе площадки для экспансии в Европу до недавних пор предпочитали Великобританию.



Их привлекали язык, английское право, мягкий бизнес-климат, доступность высококвалифицированной рабочей силы и комфортная жизнь. Сторонники "брексита" считают, что эти сильные стороны останутся магнитом для инвесторов. Сами компании и банки предупреждают, что потеря доступа на рынок ЕС может оказаться решающим аргументом для перевода бизнеса на континент. Почему?



Во-первых, ЕС - главный торговый партнер Великобритании. На страны союза приходится 44% экспорта и 53% британского импорта - это четверть и треть триллиона фунтов в год соответственно. Любое изменение режима торговли неизбежно сократит эти показатели. О чем ниже.



Великобритания импортирует половину всего продовольствия, и львиная доля его (60% всего импорта) завозится из ЕС.







Во-вторых, благодаря ЕС растет промышленность. Иностранные концерны готовы размещать часть мощностей в Великобритании, поскольку местные заводы можно интегрировать в общеевропейские производственные цепочки.



Airbus делает все крылья в Британии, а прилаживает их к самолетам на своих фабриках во Франции и Германии. Британские молочные заводы закупают молоко в Ирландии и наоборот. Немецкая BMW собирает Mini в окрестностях Оксфорда, и ежедневно сотни грузовиков подвозят туда комплектующие, 60% которых сделаны в других странах ЕС.



Разрыв этих производственных цепочек в результате выхода Британии из ЕС чреват убытками. Компаниям придется выбирать: переносить британские мощности на континент, чтобы сохранить доступ на рынок ЕС, или рискнуть и перенести все европейские мощности в Британию, несмотря на то, что рабочая сила там дороже, а будущие торговые отношения с миром туманны.



В-третьих, благодаря членству в ЕС работает мотор британской экономики - финансовые услуги. Финансовый сектор - банки, страховые компании, торговля ценными бумагами - приносит британской казне десятую часть всех доходов, или 75 млрд фунтов в год. Это половина всех расходов на здравоохранение и в полтора раза больше оборонного бюджета.



Работа 1,1 млн занятых в Сити хорошо оплачивается, поэтому на них приходится более 11% всех налогов с зарплат в стране, хотя они составляют лишь 3,4% рабочей силы.



GETTY IMAGES Image caption Лондонский Сити - ворота в Европу для капитала со всего мира



Если они потеряют право обслуживать клиентов на континенте, им придется перевозить часть бизнеса туда. Особенно это касается иностранных банков и компаний, которые до сих предпочитали работать на европейском рынке из лондонских штаб-квартир.



Чего хочет Британия



Британцы хотят закрыть границы для граждан ЕС, но сохранить свободный доступ на европейский рынок для своих товаров, услуг и капитала. И при этом иметь право проводить свою собственную внешнеторговую политику. Возможно ли это?



Сторонники "брексита" уверенно, а противники и европейцы иронично формулируют британские запросы парадоксом "Have your cake and eat it" (и тортик съесть, и целым сохранить) - производным от пословицы, которая учит нас, что это невозможно. В английском языке даже появился появился новый термин - "кейкизм".



Поскольку за три года обсуждения никто не смог предложить убедительного способа претворить "кейкизм" в жизнь, британцы начали обсуждать более традиционные формы отношений с ЕС после "брексита".



Вариаций масса, но основных четыре: они перечислены в начале статьи.



Политики из числа сторонников жесткого, или, как они предпочитают выражаться, "чистого", брексита предпочитают последний вариант - полный разрыв и торговлю по правилам ВТО. Однако экономисты, бизнес и чиновники предупреждают, что одновременный отказ Британии и от единого рынка с ЕС, и от таможенного союза поставит под удар не только экономику, но и мир в Северной Ирландии.







Ни один из вариантов не воспроизводит нынешние тесные отношения Британии с ЕС, от которых сторонники "брексита" спешат отказаться не столько из экономических соображений, сколько из нежелания делиться суверенитетом с ЕС.



"Брексит" пока отложен до октябрьского Хэллоуина. Если Британия не передумает выходить из ЕС в последний момент, дискуссия о будущих отношениях выйдет на первый план. И основными вариантами будут первые три из перечисленных: единый рынок, таможенный союз или соглашение о свободной торговле. У каждого из них есть изъяны, и вот какие.







продолжение Британия решила выйти из ЕС, но вот уже три года мнется в дверях. Соглашение о разводе согласовано, но подписать его Британия не решается. Парламент вслед за обществом зашел в тупик в попытках договориться, в какую сторону двинуться к светлому будущему, когда дверь захлопнется.Между тем переговоры о будущих отношениях даже не начались. Оговорены только условия раздела имущества:-гарантии прав граждан,-страховка от восстановления границы с Ирландией,-финальный счет (в настоящий момент оцениваемый в 33 млрд фунтов стерлингов)-и переходный период в несколько лет.А все, что касается будущих отношений с ЕС, британцы пока обсуждают только между собой. Даже если они договорятся, не факт, что ЕС пойдет навстречу. Соглашение о разводе согласовывали полтора года, а после "брексита" Брюссель наверняка окажется еще менее сговорчивым.Ведь одно дело - полюбовно прощаться с равноправным членом блока, который еще может и передумать уходить. Другое - отстаивать интересы ЕС в торговых переговорах с третьей страной, которая не только уступает размером, влиянием и богатством, но и растеряла репутацию добросовестного партнера за время переговоров о "брексите".Сейчас Великобритания входит в единое экономическое пространство ЕС, внутри которого свободно перемещаются четыре составляющих общего рынка: товары, услуги, капитал и люди.Для этого помимо физического отсутствия границ необходимы еще и единые правила сертификации. Для всех товаров, услуг, компаний и банков установлены европейские стандарты, ниже которых опускаться нельзя. И на все 29 стран ЕС распространяются общие правила оказания услуг и защиты потребителей.Поэтому испанская свинина без проверок поставляется в немецкие супермаркеты, лондонские банки свободно обслуживают клиентов в Милане, а польский программист или венгерская медсестра безо всякой визы могут устроиться на работу хоть в Дублине, хоть в Хельсинки.И как единый рынок, ЕС проводит общую внешнеторговую политику. Сторонники "брексита" жалуются, что это обрезает крылья Британии и не дает ей заключать более выгодные торговые сделки с другими странами.ЕС - огромный и богатый рынок в полмиллиарда человек. Это вторая после США экономика мира размером почти 20 трлн долларов - больше китайской.Британский рынок в семь раз меньше - 65 млн человек и менее 3 трлн долларов ВВП в год. Поэтому противники "брексита" опасаются, что заключить более выгодные, чем у ЕС, торговые соглашения с другими странами ей будет непросто.И даже если получится, сделки с третьими странами не решат проблему доступа на самый главный и жизненно важный для Британии рынок. Тот самый, из которого она выходит, - европейский.По нескольким причинам.Большинство из них сводятся к тому, что иностранные компании - от японских автоконцернов до американских банков - при выборе площадки для экспансии в Европу до недавних пор предпочитали Великобританию.Их привлекали язык, английское право, мягкий бизнес-климат, доступность высококвалифицированной рабочей силы и комфортная жизнь. Сторонники "брексита" считают, что эти сильные стороны останутся магнитом для инвесторов. Сами компании и банки предупреждают, что потеря доступа на рынок ЕС может оказаться решающим аргументом для перевода бизнеса на континент. Почему?Во-первых, ЕС - главный торговый партнер Великобритании. На страны союза приходится 44% экспорта и 53% британского импорта - это четверть и треть триллиона фунтов в год соответственно. Любое изменение режима торговли неизбежно сократит эти показатели. О чем ниже.Великобритания импортирует половину всего продовольствия, и львиная доля его (60% всего импорта) завозится из ЕС.Во-вторых, благодаря ЕС растет промышленность. Иностранные концерны готовы размещать часть мощностей в Великобритании, поскольку местные заводы можно интегрировать в общеевропейские производственные цепочки.Airbus делает все крылья в Британии, а прилаживает их к самолетам на своих фабриках во Франции и Германии. Британские молочные заводы закупают молоко в Ирландии и наоборот. Немецкая BMW собирает Mini в окрестностях Оксфорда, и ежедневно сотни грузовиков подвозят туда комплектующие, 60% которых сделаны в других странах ЕС.Разрыв этих производственных цепочек в результате выхода Британии из ЕС чреват убытками. Компаниям придется выбирать: переносить британские мощности на континент, чтобы сохранить доступ на рынок ЕС, или рискнуть и перенести все европейские мощности в Британию, несмотря на то, что рабочая сила там дороже, а будущие торговые отношения с миром туманны.В-третьих, благодаря членству в ЕС работает мотор британской экономики - финансовые услуги. Финансовый сектор - банки, страховые компании, торговля ценными бумагами - приносит британской казне десятую часть всех доходов, или 75 млрд фунтов в год. Это половина всех расходов на здравоохранение и в полтора раза больше оборонного бюджета.Работа 1,1 млн занятых в Сити хорошо оплачивается, поэтому на них приходится более 11% всех налогов с зарплат в стране, хотя они составляют лишь 3,4% рабочей силы.Если они потеряют право обслуживать клиентов на континенте, им придется перевозить часть бизнеса туда. Особенно это касается иностранных банков и компаний, которые до сих предпочитали работать на европейском рынке из лондонских штаб-квартир.Британцы хотят закрыть границы для граждан ЕС, но сохранить свободный доступ на европейский рынок для своих товаров, услуг и капитала. И при этом иметь право проводить свою собственную внешнеторговую политику. Возможно ли это?Сторонники "брексита" уверенно, а противники и европейцы иронично формулируют британские запросы парадоксом "Have your cake and eat it" (и тортик съесть, и целым сохранить) - производным от пословицы, которая учит нас, что это невозможно. В английском языке даже появился появился новый термин - "кейкизм".Поскольку за три года обсуждения никто не смог предложить убедительного способа претворить "кейкизм" в жизнь, британцы начали обсуждать более традиционные формы отношений с ЕС после "брексита".Вариаций масса, но основных четыре: они перечислены в начале статьи.Политики из числа сторонников жесткого, или, как они предпочитают выражаться, "чистого", брексита предпочитают последний вариант - полный разрыв и торговлю по правилам ВТО. Однако экономисты, бизнес и чиновники предупреждают, что одновременный отказ Британии и от единого рынка с ЕС, и от таможенного союза поставит под удар не только экономику, но и мир в Северной Ирландии.Ни один из вариантов не воспроизводит нынешние тесные отношения Британии с ЕС, от которых сторонники "брексита" спешат отказаться не столько из экономических соображений, сколько из нежелания делиться суверенитетом с ЕС."Брексит" пока отложен до октябрьского Хэллоуина. Если Британия не передумает выходить из ЕС в последний момент, дискуссия о будущих отношениях выйдет на первый план. И основными вариантами будут первые три из перечисленных: единый рынок, таможенный союз или соглашение о свободной торговле. У каждого из них есть изъяны, и вот какие.продолжение здесь Загрузка... bbc.com Категории: в мире, экономика, политика Ключевые слова: ЕС, Британия, выход, Брекзит — статья прочитана 123 раза Комментарии