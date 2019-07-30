Экономика Литвы: цифры и факты 🔊 Воспроизвести



Валовой внутренний продукт (ВВП) Литвы в первом полугодии этого года, без учета влияния факторов сезонности и числа рабочих дней, увеличился на 4% и составлял в ценах того времени 22,707 млрд евро.



Во втором квартале по сравнению с январем-мартом этого года литовская экономика, без учета влияния факторов сезонности и числа рабочих дней, приросла на 0,9% и ВВП в ценах того времени составлял 12,015 млрд евро, обнародовал Департамент статистики первую оценку ВВП.



Как отмечают статистики, при оценке методом производства, во втором квартале положительные изменения ВВП были обусловлено преимущественно добавленной стоимостью, созданной предприятиями оптовой и розничной торговли, по ремонту моторных транспортных средств и мотоциклов, транспортными предприятиями и предприятиями складирования, предприятиями гостиничного сектора и общепита. Валовой внутренний продукт (ВВП) Литвы в первом полугодии этого года, без учета влияния факторов сезонности и числа рабочих дней, увеличился на 4% и составлял в ценах того времени 22,707 млрд евро.Во втором квартале по сравнению с январем-мартом этого года литовская экономика, без учета влияния факторов сезонности и числа рабочих дней, приросла на 0,9% и ВВП в ценах того времени составлял 12,015 млрд евро, обнародовал Департамент статистики первую оценку ВВП.Как отмечают статистики, при оценке методом производства, во втором квартале положительные изменения ВВП были обусловлено преимущественно добавленной стоимостью, созданной предприятиями оптовой и розничной торговли, по ремонту моторных транспортных средств и мотоциклов, транспортными предприятиями и предприятиями складирования, предприятиями гостиничного сектора и общепита. Негативное влияние оказывали изменения добавленной стоимости, созданной предприятиями в сферах сельского, лесного и рыбного хозяйства, финансовыми и страховыми предприятиями.



Во втором квартале этого года по сравнению с таким же периодом 2018 года рост ВВП Литвы, без учета влияния факторов сезонности и числа рабочих дней, составил 4%.



Департамент статистики также уточнил ВВП первого квартала 2019 года – он в ценах того времени составил 10,692 млрд евро и, без учета влияния факторов сезонности и числа рабочих дней, был на 1,2% больше, чем в октябре - декабре 2018 года, а также на 4% больше, чем в первом квартале прошлого года (ранее приводился рост 1% и 3,8% соответственно).



Опрошенные BNS десять экономистов прогнозировали, что рост литовской экономики в первом полугодии должен быть от 2,9% до 4%, а средний показатель прогнозов был 3,5%.



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В Литве в июле, по предварительным оценкам, месячная дефляция, рассчитанная на основании Согласованного с другими странами Евросоюза индекса потребительских цен, составила 0,3%.



Согласованная предварительная годовая инфляция (в июле по сравнению с июлем 2018 года) была 2,5%, сообщил Департамент статистики со ссылкой на неокончательные данные.



В июне в Литве была согласованная месячная дефляция 0,3%, согласованная годовая инфляция составляла 2,4%.



Месячная дефляция в Литве фиксируется второй месяц подряд, однако главный экономист банка Swedbank Нериюс Мачюлис говорит, что это не долгосрочная тенденция, а сезонность.



"Снижение цен в летние месяцы не удивляет, это можно наблюдать каждое лето, это сезонные факторы, распродажи одежды и намного более дешевые фрукты и овощи. В силу этих причин каждое лето мы наблюдаем, как два или даже все три месяца цены немного снижаются, но это не долгосрочная тенденция и не какие-то другие проблемы", – сказал BNS экономист.



В июле в Литве, по предварительным оценкам, месячная дефляция, рассчитанная на основании Согласованного с другими странами Евросоюза индекса потребительских цен, составила 0,3%, а годовая инфляция (в июле по сравнению с июлем 2018 года) была 2,5%, сообщил Департамент статистики.



В июне в Литве была согласованная месячная дефляция 0,3%, согласованная годовая инфляция составляла 2,4%.



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Контролируемая польским нефтеконцерном Orlen сеть заправочных Ventus-nafta в прошлом году получила 94,393 млн евро выручки – на 20,7% больше, чем в 2017 году (78,235 млн евро).



Чистая прибыль компании за год увеличилась на 13,9% до 2,943 млн евро (2,585 млн евро), говорится в представленном в Реестровый центр отчете.



Продажи горючего предприятиям за год увеличились на 21,7% до 83,3 млн евро, продажи товаров на заправочных увеличились на 13,9% до 10,4 млн евро, а продажи услуг – на 2,1% до 712,5 тыс. евро.



Ventus-Nafta управляет 25 заправочными, действующими под маркой Orlen.



100% акций Ventus-Nafta принадлежит польскому Orlen.



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Литовская компания Audimas, добивавшаяся регистрации своего бренда в Евросоюзе (ЕС), проиграла правовой спор с германским производителем автомобилей Audi, сообщает газета Lietuvos rytas.



Как пишет газета, Суд общей юрисдикции ЕС недавно утвердил решение Службы по вопросам интеллектуальной собственности ЕС о том, что бренд Audimas, который компания просит зарегистрировать, можно спутать с брендом Audi AG. До этого вопросом занимались служба по вопросам интеллектуальной собственности ЕС и Апелляционный совет.



Как отмечает суд, Audi является основным элементом в товарной марке Audimas, а это может вводить в заблуждение потребителей, особенно испаноязычных, потому что покупатели могут понять такое название как Audi plius. Представители предприятия говорят, что решение не окажет заметного влияния на деятельность компании, так как на рыках, где действовал оспоренный бренд, продукция компании реализуется под зарегистрированными торговыми марками других известных компаний.



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На прошлой неделе электроэнергия в странах Балтии подорожала на 7%, цена на нее перевалила за отметку 55 евро за мегаватт-час, сообщил независимый поставщик электроэнергии Elektrum Lietuva.



Средняя цена на электроэнергию в Литве, Латвии и Эстонии подскочила на 7% до 55,70 евро. Во всех торговых зонах биржи NordPool средняя цена повысилась на 1% до 38,02 евро за мегаватт-час.



На прошлой неделе потребление электричества в Балтийских странах выросло на 3% и составило 474 гигаватт-часа: в Литве – на 2% до 217 гигаватт-часов, в Эстонии – на 4% до 130 гигаватт-часов, в Латвии – на 3% до 127 гигаватт-часов.



22-28 июля выработка электроэнергии в странах Балтии выросла на 16% до 230 гигаватт-часов. За неделю все три страны Балтии вместе взятые выработали 49% необходимой для них электроэнергии.



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Стимулируемая сильным внутренним спросом и экспортом, экономика Литвы в первом полугодии нынешнего года сохранила стремительные темпы роста, однако неослабевающая напряженность международных условий негативно сказывается на развитии экономик главных торговых партнеров страны, поэтому вол втором полугодии темпы роста литовской экономики тоже замедлятся, прогнозируют экономисты.



Департамент статистики во вторник сообщил, что валовой внутренний продукт (ВВП) Литвы в первом полугодии этого года, без учета влияния факторов сезонности и числа рабочих дней, увеличился на 4% и составлял в ценах того времени 22,707 млрд евро. Во втором квартале по сравнению с январем-мартом этого года литовская экономика, без учета влияния факторов сезонности и числа рабочих дней, приросла на 0,9% и ВВП в ценах того времени составлял 12,015 млрд евро.



По словам главного экономиста Swedbank Нериюса Мачюлиса, рост ВВП в первом полугодии обусловлен очень сильным внутренним спросом, который связан с быстрым ростом зарплат. Он также подчеркнул и удивляющую устойчивость литовских экспортеров к внешним факторам.



"Если иметь в виду, что мировая торговля уменьшается, рост экономики еврозоны замедлился, промышленность Германии в рецессии, и при этом мы видим, что в первом полугодии нынешнего года темпы роста литовского экспорта совсем не замедлились, обрабатывающая промышленность продолжает быстро расти. Естественно, что такие положительные тенденции отразились и в ВВП", – сказал BNS Н. Мачюлис.



По его словам, эта исключительная устойчивость литовских экспортеров к негативным внешним тенденциям обусловлена сбалансированностью и конкурентоспособностью экономики.



По словам старшего экономиста Банка Литвы (БЛ, Центробанк) Дарюса Имбрасаса, влияние на такое развитие литовского экспорта оказали довольно быстро увеличивавшиеся ранее инвестиции, которые повысили производственные мощности и конкурентоспособность экспортирующих предприятий.



"И все же было бы наивно ожидать, что ухудшение настроений в международном масштабе никак не скажется в будущем (...) Рост экономики должны немного притормозить ослабление спроса за рубежом и неспадающая политическая напряженность, которые будут гасить развитие экспорта и инвестиций", – сказал Д. Имбрасас в комментарии для СМИ.



По оценке БЛ, рост экономики в 2019 году составит 3,2%, а в 2020 он замедлится до 2,5%.



Н. Мачюлис прогнозирует, что рост ВВП Литвы во втором полугодии составит около 3%, а за весь 2019 года – примерно 3,5%.



"Вполне вероятно, что во втором полугодии рост будет намного медленнее. Определенные намеки можно было заметить и в связи с объемами промышленной продукции в июне – рост сильно замедлился, ожидания промышленных предприятий тоже стали немного меньше. Вероятно, что рост экспорта замедлится во втором полугодии этого года, но при этом мы видим все еще сохраняющийся очень сильный внутренний спрос", – сказал Н. Мачюлис.



Экономист банка SEB Тадас Повилаускас прогнозировал, что Литве и во втором полугодии удастся не увязнуть в болоте медленного и вялого роста, в котором оказалась еврозона, однако развитие экономики будет медленнее из-за более скромных прогнозов по росту экспорта. По его словам, группа SEB 8 мая установила прогноз развития ВВП для Литвы на нынешний год 3,2% и на будущий год – 2,4%, однако эти прогнозы будут обновлены и обнародованы 27 августа в издании группы SEB Nordic Outlook.



"Прогноз роста ВВП за этот год будет улучшен с учетом более стремительного, чем ожидалось, роста в первом полугодии и нынешних ожиданий, что урожай зерновых в этом году будет на одну пятую больше, чем год назад", – сказал в комментарии для СМИ Т. Повилаускас.



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В прошлом году литовская фирма Bennet Distributors, входящая в международный концерн производства и торговли алкогольными напитками S.P.I. Group, получила 98,761 млн. евро дохода - на 9% больше, чем в 2017 году, когда оборот предприятия составил 90,547 млн. евро.



За год чистая прибыль компании уменьшилась на 45% до 2,562 млн. евро, говорится в отчёте Bennet distributors за прошлый год, представленном Реестровому центру.



За прошлый год Bennet distributors планирует выплатить 3,5 млн евро дивидендов. После их выплаты у компании останется накопленной 4,331 млн евро не распределенной прибыли. В прошлом году дивиденды составили 4 млн евро.



Bennet Distributors торгует алкогольными напитками из Франции, Италии, Испании, Болгарии, Германии, Польши, Латвии, Эстонии, Финляндии, США, Канады, Великобритании, Чили, России, Белоруссии и других стран.



100% акций Bennet distributors владеет зарегистрированная в Латвии компания Amber Beverage Group. инф.Обзор bns.lt Категории: экономика Ключевые слова: экономика, цены, Проценты, квоты География: Литва — статья прочитана 120 раз Комментарии