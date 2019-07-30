Загрузка... Реестровый центр Литвы открывает доступ к данным о недвижимости 🔊 Воспроизвести



Реестровый центр Литвы со вторника начинает выкладывать в свободный доступ сборники обезличенных данных. Обществу, бизнесу и неправительственному сектору прежде всего будет предложена информация о недвижимом имуществе.



Врио министра экономики и инноваций Виргиниюс Синкявичюс говорит, что в будущем планируется открыть еще больше данных.



"Обезличенные данные, которые выкладываются в свободный доступ, станут одним из важнейших инструментов в плане защиты не только традиционного предпринимательства, но и сообщества стартапов, которое сможет развивать и тестировать интересные для глобального рынка технологии", – сказал В. Синкявичюс для пресс-релиза Реестровного центра.



Он в июне комментировал BNS, что начнет действовать портал открытых данных. Министр сказал, что вывод данных в открытый доступ обойдется государству примерно в 23 млн евро, однако польза будет намного больше.



По словам гендиректора Реестрового центра Саулюса Урбанавичюса, сейчас центр выкладывает в свободный доступ самый большой запланированный объем данных, позже они будут постоянно обновляться, будет увеличиваться количество сборников и расширяться их спектр. Реестровый центр Литвы со вторника начинает выкладывать в свободный доступ сборники обезличенных данных. Обществу, бизнесу и неправительственному сектору прежде всего будет предложена информация о недвижимом имуществе.Врио министра экономики и инноваций Виргиниюс Синкявичюс говорит, что в будущем планируется открыть еще больше данных."Обезличенные данные, которые выкладываются в свободный доступ, станут одним из важнейших инструментов в плане защиты не только традиционного предпринимательства, но и сообщества стартапов, которое сможет развивать и тестировать интересные для глобального рынка технологии", – сказал В. Синкявичюс для пресс-релиза Реестровного центра.Он в июне комментировал BNS, что начнет действовать портал открытых данных. Министр сказал, что вывод данных в открытый доступ обойдется государству примерно в 23 млн евро, однако польза будет намного больше.По словам гендиректора Реестрового центра Саулюса Урбанавичюса, сейчас центр выкладывает в свободный доступ самый большой запланированный объем данных, позже они будут постоянно обновляться, будет увеличиваться количество сборников и расширяться их спектр. Загрузка... BNS Категории: экономика, дом и быт Ключевые слова: недвижимость, цены, реестр, риски География: Литва — статья прочитана 169 раз Комментарии