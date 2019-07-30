|
Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
|
Ваш город: Не выбран
Загрузка...
Реестровый центр Литвы открывает доступ к данным о недвижимости
Реестровый центр Литвы со вторника начинает выкладывать в свободный доступ сборники обезличенных данных. Обществу, бизнесу и неправительственному сектору прежде всего будет предложена информация о недвижимом имуществе.
Врио министра экономики и инноваций Виргиниюс Синкявичюс говорит, что в будущем планируется открыть еще больше данных.
"Обезличенные данные, которые выкладываются в свободный доступ, станут одним из важнейших инструментов в плане защиты не только традиционного предпринимательства, но и сообщества стартапов, которое сможет развивать и тестировать интересные для глобального рынка технологии", – сказал В. Синкявичюс для пресс-релиза Реестровного центра.
Он в июне комментировал BNS, что начнет действовать портал открытых данных. Министр сказал, что вывод данных в открытый доступ обойдется государству примерно в 23 млн евро, однако польза будет намного больше.
По словам гендиректора Реестрового центра Саулюса Урбанавичюса, сейчас центр выкладывает в свободный доступ самый большой запланированный объем данных, позже они будут постоянно обновляться, будет увеличиваться количество сборников и расширяться их спектр.
Загрузка...
Ключевые слова: недвижимость, цены, реестр, риски
География: Литва
Комментарии
|
Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
|