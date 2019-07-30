Минфин Литвы: к неэкологичным машинам нужно применять и налоги, и поощрения 🔊 Воспроизвести



В связи с намерениями в Литве ввести с 2020 года налог на неэкологичные автомобили министр финансов Вилюс Шапока говорит, что необходимо применять и налоги, и поощрения.



"Необходимо применять и поощрения к смене автомобиля на более экологичный, и определенную плату за регистрацию, чтобы было поощрение к реализации неэкологичного автомобиля. Я считаю, что только такой "бутерброд" может сработать", – сказал В. Шапока во вторник в интервью радиостанции Ziniu radijas.



По его словам, в Литве один из самых неэкологичных автомобильных парков в Евросоюзе (ЕС), и если он не будет обновлен, то это дорого обойдется обществу.



"Из-за борьбы с изменениями климата, природоохранного требования – если мы не заменим свой автомобильный парк, то в ближайшее десятилетие разрешения на выбросы в атмосферу будут стоить нам дополнительно сотни миллионов", – сказал министр.



Международные организации не один год предлагают Литве ввести налоги на неэкологичные автомобили, расширить налогообложение недвижимости. Правительство в прошлом году предложило обложить налогом с тарифом 0,3% второе и следующее жилье, находящееся в собственности одного человека, однако это предложение не нашло поддержки в парламенте. "Необходимо применять и поощрения к смене автомобиля на более экологичный, и определенную плату за регистрацию, чтобы было поощрение к реализации неэкологичного автомобиля. Я считаю, что только такой "бутерброд" может сработать", – сказал В. Шапока во вторник в интервью радиостанции Ziniu radijas.По его словам, в Литве один из самых неэкологичных автомобильных парков в Евросоюзе (ЕС), и если он не будет обновлен, то это дорого обойдется обществу."Из-за борьбы с изменениями климата, природоохранного требования – если мы не заменим свой автомобильный парк, то в ближайшее десятилетие разрешения на выбросы в атмосферу будут стоить нам дополнительно сотни миллионов", – сказал министр.Международные организации не один год предлагают Литве ввести налоги на неэкологичные автомобили, расширить налогообложение недвижимости. Правительство в прошлом году предложило обложить налогом с тарифом 0,3% второе и следующее жилье, находящееся в собственности одного человека, однако это предложение не нашло поддержки в парламенте. BNS Категории: экономика, авто Ключевые слова: Природа, налог, автомобили География: Литва — статья прочитана 75 раз Комментарии