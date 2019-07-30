Увольняя К. Гурина, президент Литвы примет решение и по другим подозреваемым в коррупции судьям 🔊 Воспроизвести



Инициировавший на прошлой неделе увольнение подозреваемого в коррупции судьи Апелляционного суда Литвы (АСЛ) Константинаса Гуринаса литовский президент Гитанас Науседа говорит, что примет решение и относительно возможности других подозреваемых в резонансном деле судей занимать должности.



"Президентское ведомство придерживается позиции, что вопросы назначения судей и их освобождения от должности не могут решаться поспешно. После ознакомления с собранным материалом будут приниматься решения и по другим судьям", – говорится в ответе Группы по коммуникации президента, присланном агентству BNS в понедельник.



В минувшую пятницу Г. Науседа попросил Судейский совет предоставить рекомендации относительно увольнения К. Гуринаса, который своим поступком дискредитировал звание судьи. Инициировавший на прошлой неделе увольнение подозреваемого в коррупции судьи Апелляционного суда Литвы (АСЛ) Константинаса Гуринаса литовский президент Гитанас Науседа говорит, что примет решение и относительно возможности других подозреваемых в резонансном деле судей занимать должности."Президентское ведомство придерживается позиции, что вопросы назначения судей и их освобождения от должности не могут решаться поспешно. После ознакомления с собранным материалом будут приниматься решения и по другим судьям", – говорится в ответе Группы по коммуникации президента, присланном агентству BNS в понедельник.В минувшую пятницу Г. Науседа попросил Судейский совет предоставить рекомендации относительно увольнения К. Гуринаса, который своим поступком дискредитировал звание судьи. К. Гуринас 1954 года рождения в этом году должен был уйти на пенсию.



Помимо К. Гурина, в деле о коррупции подозреваемыми являются еще семь судей – судья Верховного суда Литвы Эгидиюс Лаужикас, судьи АСЛ Викторас Кажис и Вальдимарас Бавеянас, судья Вильнюсского окружного суда Генрихас Яглинскис, судья Вильнюсского окружного административного суда Арунас Каминскас, судья Каунасского административного суда Гинтарас Чеканаускас и судья Вильнюсского участкового суда Робертас Райнис.



Судей Верховного суда Литвы и АСЛ назначает президент с одобрения сейма. Судей других звеньев глава государства может уволить самостоятельно.



Члены сейма сейчас собирают подписи под предложением начать импичмент К. Гуринасу, В. Кажису, В. Бавеянасу и Э. Лаужикасу. Сбор подписей начат после ознакомления с предоставленной правоохраной информацией о подозрениях в адрес этих судей.



Подозрения в деле также предъявлены шести адвокатам. В это деле в совершении преступлений разного характера подозреваемыми являются в общей сложности 48 человек, рассматривается около 110 вероятных преступных деяний.



Правоохрана подозревает, что за всевозможные благоприятные решения судей могли быть обещаны и заплачены взятки, суммы взяток могли составлять от 1000 до 100 тысяч евро.



Согласно данным досудебного расследования, сумма договоренных взяток могла достигать 400 тыс. евро.



Часть подозреваемых публично отрицала свою вину. инф. "Обзора", BNS Категории: общество, чп и криминал Ключевые слова: коррупция, судьи, адвокаты География: Литва — статья прочитана 103 раза Комментарии