Как украинские самолеты связаны с контрабандой оружия в горячих точках 🔊 Воспроизвести фото: twitter.com



Случай на аэродроме Аль-Джуфра в Ливии, где в выходные под обстрелом артиллерии погиб украинский пилот Владимир Бухальский и были уничтожены два самолета Ил-76ТД, вызывает все больше вопросов. Появились данные о том, что его коллеги в нарушение международных запретов возили военные грузы в Ливию сразу обеим сторонам конфликта. В курсе ли Киев, что возят самолеты с желто-голубым флагом в небе Африки и почему контрабанда оружия стала национальным украинским бизнесом?



В понедельник появились новые подробности гибели пилота одного из двух украинских Ил-76ТД на одном из аэродромов Ливии. Инцидент произошел в субботу в ходе воздушного боя в аэропорту Аль-Джуфра, занятого силами Ливийской национальной армии (ЛНА) маршала Халифы Хафтара. Аэродром обстреляли войска Правительства национального единства (ПНС) – причем, огонь велся из артилерии и с беспилотников. Случай на аэродроме Аль-Джуфра в Ливии, где в выходные под обстрелом артиллерии погиб украинский пилот Владимир Бухальский и были уничтожены два самолета Ил-76ТД, вызывает все больше вопросов. Появились данные о том, что его коллеги в нарушение международных запретов возили военные грузы в Ливию сразу обеим сторонам конфликта. В курсе ли Киев, что возят самолеты с желто-голубым флагом в небе Африки и почему контрабанда оружия стала национальным украинским бизнесом?В понедельник появились новые подробности гибели пилота одного из двух украинских Ил-76ТД на одном из аэродромов Ливии. Инцидент произошел в субботу в ходе воздушного боя в аэропорту Аль-Джуфра, занятого силами Ливийской национальной армии (ЛНА) маршала Халифы Хафтара. Аэродром обстреляли войска Правительства национального единства (ПНС) – причем, огонь велся из артилерии и с беспилотников.



Как сообщило украинское издание «Страна.ua», погиб летчик-контрактник из Мелитополя Владимир Бухальский. Он был, одним из самых опытных летчиков 25-й бригады транспортной авиации ВСУ, занимал должность заместителя командира соединения. Позднее он вышел в отставку и занялся рискованным частным извозом в «горячих точках». Ранее он, например, участвовал в эвакуации украинцев из Ливии и Сирии. По данным газеты, Бухальский погиб, поскольку остался в кабине, несмотря на начавшийся обстрел – очевидно, он пытался спасти бортовые документы.



Почему же документы показались опытному летчику настолько важны, что он готов был рискнуть ради них жизнью?



Как заявляли местные СМИ, уничтоженные самолеты Ил-76ТД были зафрахтованы властями Объединенных Арабских Эмиратов и перевозили в Ливию оружие. При этом, как известно, поставлять любое оружие в Ливию запрещено решением Совбеза ООН. Общеизвестно, что в ливийской гражданской войне Эмираты поддерживают Хафтара, тогда как правительство в Триполи получает помощь от Турции. Как считается, именно благодаря поставкам оружия из Турции к концу мая силы ПНС смогли остановить продвижение армии Хафтара к Триполи.



Обломки двух Ил-76 украинской авиакомпании Europe Air, уничтоженных на авиабазе Джуфра, Ливия pic.twitter.com/w9iUT9WUSn — Lost Armour (@lostarmour) 28 July 2019







Однако украинские летчики, похоже, ухитрялись возить оружие по обе стороны от линии фронта. Так, о гибели самолетов одним из первых сообщило ливийское издание «Аль Марсад», которое находится в Триполи. Однако именно это издание ранее, 7 июля опубликовало доклад о поставках оружия в страну силами украинских частников.



По данным издания, украинские частные самолеты довольно часто садятся в ливийском аэропорту Мисрата, который остается под контролем ПНС. В частности, имеются зафиксированные свидетельства трех перевозок компании «Украинский воздушный альянс» (UAA), в чьем авиапарке зарегистрировано 10 различных грузовых самолетов. По меньшей мере, три из них базируются в аэропортах Израиля и Турции.



По данным издания, в последние месяцы украинские летчики особенно зачастили в Ливию. Вот, например, история перелетов борта AN-12-BK. 1 июня он совершил рейс UKL4073 из Анкары в Мисрату. 3 июня этот же самолет производил авиатранспортировку в тот же пункт из аэропорта города Монастир (Тунис).



Позже самолеты UR-CNT12-BK и AN-12-B совершат ряд перелетов по такому же маршруту без опознавательных кодов из аэропортов Туниса и Турции. Во всех случаях транспортируемый груз отследить не удалось, а на радарах лайнеров не было видно.



Независимый военный эксперт Антон Лавров заявил газете ВЗГЛЯД, что история достаточно неоднозначна: хотя Турция и ОАЭ поддерживают разные стороны конфликта в Ливии, Украина готова взяться за любую «подработку», помогая обеим сторонам.



«Из Эмиратов идут серьезные поставки вооружений армии Халифы Хафтара. ОАЭ фрахтуют самолеты небольших транспортных авиакомпаний на Украине, которые берутся за любую работу. В данном случае речь идет о компании, которая использует бывшие самолеты ВСУ, выведенные из эксплуатации и проданные в частные руки», – рассказал эксперт.



По его словам, такие компании часто перебрасывают оружие и в Африку – в зоны военных конфликтов, поскольку украинские пилоты не чураются никакой работы.



«Этим занимаются компании-однодневки, специально созданные под конкретную задачу по переброске техники или оружия. Не так давно, например, шли поставки с территории Украины в Судан. В основном – танки и бронетехника. Государства-заказчики в таких случаях напрямую обращаются к частным украинским компаниям и активно скупают вооружения, оставшиеся от СССР. Для транспортировки в Африку использовались не только украинские самолеты, но и украинские корабли. Что касается нынешней ситуации, то для нужд Триполи украинскими самолетами поставляется арабская бронетехника, предоставленная монархами Залива», – заключил эксперт.



Так, о причастности Украины к поставкам в Южный Судан сообщали ранее в Amnesty International. По данным организации, занималась этим украинская госкомпания Укринмаш. Также в Судане, к слову, был обнаружен след британской S-Profit Ltd и находящейся в ОАЭ International Golden Group (IGG).



Укринмаш и IGG еще в 2014 году заключили в Киеве «крупную сделку на 169 млн долларов. Укринмаш обязался поставить базирующейся в ОАЭ компании «тысячи пулеметов, минометов, ракетных аппаратов, гранат» и миллионов патронов. В свою очередь, уже IGG заключила контракт на переброску всего этого вооружения Министерству обороны Южного Судана.



Киев и до 2014 года сбывал большое количество стрелкового оружия в страны с «замороженными» и действующими конфликтами. В частности, в 2006-2007 годах Украина поставила большое количество оружия в Азербайджан, Чад, Грузию, Кению и Ливию.



Как писала газета ВЗГЛЯД в сентябре 2017 года, Украина стала фигурантом крупного скандала в сфере торговли оружием. Ведущие западные издания сообщили, что украинские компании стали посредниками в поставках вооружений из Европы в страны Африки и Ближнего Востока в обход действующих оружейных эмбарго и норм международного права. Речь может идти по крайней мере о 26 сделках в 2015–2016 годах, общая сумма которых оценивается в 29,5 млн долларов. В качестве основных участников схем упоминаются частная фирма «Техимпекс» и все тот же самый Укринмаш



Главный редактор журнала «Экспорт вооружений» Андрей Фролов заявил газете ВЗГЛЯД, что Украина как экспортер вооружений в свое время действительно входила в топ-10 стран мира. «Сейчас, конечно, вылетела, но тем не менее до сих пор экспорт идет», – сказал эксперт.



По его словам, у Украины, безусловно, богатый опыт присутствия на рынке. Но в случае с Ливией несколько другая история.



«Я бы не стал связывать эти самолеты с государственной политикой. Это просто бизнес и ничего более. У кого-то есть свободные борты, а кто-то готов платить за их аренду. И по большому счету летчикам все равно, перевозить бананы или боеприпасы», – сказал Фролов.



Он также отметил, что самолеты Ан-12 и Ан-26 с украинскими экипажами разбиваются в Африке с завидной регулярностью. Это компании, которые имеют один-два самолета и просто возят грузы там, где многие другие отказываются.



«В Ливии в этом бизнесе украинцы не единственные. Туда, по некоторым данным, летает Ил-76 авиакомпании «Эйр Алма-Аты». Казахи также возят оружие.



Украину можно много за что ругать, но здесь они не единственные наживаются. Это чисто бизнес и в нем даже экипажи, зачастую интернациональные», – констатировал собеседник. Он сомневается, что можно контролировать компанию, у которой весьма подвижный актив, а офис находится, например, на Багамских островах.



По мнению Фролова, воздушный мост из Турции в Триполи обеспечивался как раз этими Ил-76, которые возили вооружение для главы ПНС Фаиза Сарраджа. А упомянутый «Эйр Алма-Аты» летает из Иордании, обеспечивая потребности Хафтара».



Ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН Станислав Иванов тоже считает, что власти Украины вряд ли были в курсе рейса, в котором погиб украинский пилот – здесь больше не политики, сколько коммерции. «Чтобы этот узел распутать, надо точно узнать, кто закупщик. Наряду с госкомпаниями, есть много частных фирм, которые могут поставить что угодно куда угодно. Такие компании мимо решений правительства могли заняться такими поставками», – сказал эксперт газете ВЗГЛЯД.



Так почему же покойный пилот Владимир Бухальский решил рискнуть жизнью и задержаться в самолете во время воздушной атаки? Не исключено, опасался пропажи документов, которые могла пролить свет на многие тайны международной контрабанды оружия, попади они в чужие руки.



Авторы: Дарья Рыночнова,



Иван Абакумов,



Михаил Егоров для издания Кстати, от линии фронта, которая проходит недалеко от Триполи, до Аль-Джуфры более 500 километров, это глубокий тыл войск Хафтара. В итоге прямо на летном поле были сожжены два военно-транспортных самолета частной украинской авикомпании «Europe Air».Как сообщило украинское издание «Страна.ua», погиб летчик-контрактник из Мелитополя Владимир Бухальский. Он был, одним из самых опытных летчиков 25-й бригады транспортной авиации ВСУ, занимал должность заместителя командира соединения. Позднее он вышел в отставку и занялся рискованным частным извозом в «горячих точках». Ранее он, например, участвовал в эвакуации украинцев из Ливии и Сирии. По данным газеты, Бухальский погиб, поскольку остался в кабине, несмотря на начавшийся обстрел – очевидно, он пытался спасти бортовые документы.Почему же документы показались опытному летчику настолько важны, что он готов был рискнуть ради них жизнью?Как заявляли местные СМИ, уничтоженные самолеты Ил-76ТД были зафрахтованы властями Объединенных Арабских Эмиратов и перевозили в Ливию оружие. При этом, как известно, поставлять любое оружие в Ливию запрещено решением Совбеза ООН. Общеизвестно, что в ливийской гражданской войне Эмираты поддерживают Хафтара, тогда как правительство в Триполи получает помощь от Турции. Как считается, именно благодаря поставкам оружия из Турции к концу мая силы ПНС смогли остановить продвижение армии Хафтара к Триполи.Однако украинские летчики, похоже, ухитрялись возить оружие по обе стороны от линии фронта. Так, о гибели самолетов одним из первых сообщило ливийское издание «Аль Марсад», которое находится в Триполи. Однако именно это издание ранее, 7 июля опубликовало доклад о поставках оружия в страну силами украинских частников.По данным издания, украинские частные самолеты довольно часто садятся в ливийском аэропорту Мисрата, который остается под контролем ПНС. В частности, имеются зафиксированные свидетельства трех перевозок компании «Украинский воздушный альянс» (UAA), в чьем авиапарке зарегистрировано 10 различных грузовых самолетов. По меньшей мере, три из них базируются в аэропортах Израиля и Турции.По данным издания, в последние месяцы украинские летчики особенно зачастили в Ливию. Вот, например, история перелетов борта AN-12-BK. 1 июня он совершил рейс UKL4073 из Анкары в Мисрату. 3 июня этот же самолет производил авиатранспортировку в тот же пункт из аэропорта города Монастир (Тунис).Позже самолеты UR-CNT12-BK и AN-12-B совершат ряд перелетов по такому же маршруту без опознавательных кодов из аэропортов Туниса и Турции. Во всех случаях транспортируемый груз отследить не удалось, а на радарах лайнеров не было видно.Независимый военный эксперт Антон Лавров заявил газете ВЗГЛЯД, что история достаточно неоднозначна: хотя Турция и ОАЭ поддерживают разные стороны конфликта в Ливии, Украина готова взяться за любую «подработку», помогая обеим сторонам.«Из Эмиратов идут серьезные поставки вооружений армии Халифы Хафтара. ОАЭ фрахтуют самолеты небольших транспортных авиакомпаний на Украине, которые берутся за любую работу. В данном случае речь идет о компании, которая использует бывшие самолеты ВСУ, выведенные из эксплуатации и проданные в частные руки», – рассказал эксперт.По его словам, такие компании часто перебрасывают оружие и в Африку – в зоны военных конфликтов, поскольку украинские пилоты не чураются никакой работы.«Этим занимаются компании-однодневки, специально созданные под конкретную задачу по переброске техники или оружия. Не так давно, например, шли поставки с территории Украины в Судан. В основном – танки и бронетехника. Государства-заказчики в таких случаях напрямую обращаются к частным украинским компаниям и активно скупают вооружения, оставшиеся от СССР. Для транспортировки в Африку использовались не только украинские самолеты, но и украинские корабли. Что касается нынешней ситуации, то для нужд Триполи украинскими самолетами поставляется арабская бронетехника, предоставленная монархами Залива», – заключил эксперт.Так, о причастности Украины к поставкам в Южный Судан сообщали ранее в Amnesty International. По данным организации, занималась этим украинская госкомпания Укринмаш. Также в Судане, к слову, был обнаружен след британской S-Profit Ltd и находящейся в ОАЭ International Golden Group (IGG).Укринмаш и IGG еще в 2014 году заключили в Киеве «крупную сделку на 169 млн долларов. Укринмаш обязался поставить базирующейся в ОАЭ компании «тысячи пулеметов, минометов, ракетных аппаратов, гранат» и миллионов патронов. В свою очередь, уже IGG заключила контракт на переброску всего этого вооружения Министерству обороны Южного Судана.Киев и до 2014 года сбывал большое количество стрелкового оружия в страны с «замороженными» и действующими конфликтами. В частности, в 2006-2007 годах Украина поставила большое количество оружия в Азербайджан, Чад, Грузию, Кению и Ливию.Как писала газета ВЗГЛЯД в сентябре 2017 года, Украина стала фигурантом крупного скандала в сфере торговли оружием. Ведущие западные издания сообщили, что украинские компании стали посредниками в поставках вооружений из Европы в страны Африки и Ближнего Востока в обход действующих оружейных эмбарго и норм международного права. Речь может идти по крайней мере о 26 сделках в 2015–2016 годах, общая сумма которых оценивается в 29,5 млн долларов. В качестве основных участников схем упоминаются частная фирма «Техимпекс» и все тот же самый УкринмашГлавный редактор журнала «Экспорт вооружений» Андрей Фролов заявил газете ВЗГЛЯД, что Украина как экспортер вооружений в свое время действительно входила в топ-10 стран мира. «Сейчас, конечно, вылетела, но тем не менее до сих пор экспорт идет», – сказал эксперт.По его словам, у Украины, безусловно, богатый опыт присутствия на рынке. Но в случае с Ливией несколько другая история.«Я бы не стал связывать эти самолеты с государственной политикой. Это просто бизнес и ничего более. У кого-то есть свободные борты, а кто-то готов платить за их аренду. И по большому счету летчикам все равно, перевозить бананы или боеприпасы», – сказал Фролов.Он также отметил, что самолеты Ан-12 и Ан-26 с украинскими экипажами разбиваются в Африке с завидной регулярностью. Это компании, которые имеют один-два самолета и просто возят грузы там, где многие другие отказываются.«В Ливии в этом бизнесе украинцы не единственные. Туда, по некоторым данным, летает Ил-76 авиакомпании «Эйр Алма-Аты». Казахи также возят оружие.Украину можно много за что ругать, но здесь они не единственные наживаются. Это чисто бизнес и в нем даже экипажи, зачастую интернациональные», – констатировал собеседник. Он сомневается, что можно контролировать компанию, у которой весьма подвижный актив, а офис находится, например, на Багамских островах.По мнению Фролова, воздушный мост из Турции в Триполи обеспечивался как раз этими Ил-76, которые возили вооружение для главы ПНС Фаиза Сарраджа. А упомянутый «Эйр Алма-Аты» летает из Иордании, обеспечивая потребности Хафтара».Ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН Станислав Иванов тоже считает, что власти Украины вряд ли были в курсе рейса, в котором погиб украинский пилот – здесь больше не политики, сколько коммерции. «Чтобы этот узел распутать, надо точно узнать, кто закупщик. Наряду с госкомпаниями, есть много частных фирм, которые могут поставить что угодно куда угодно. Такие компании мимо решений правительства могли заняться такими поставками», – сказал эксперт газете ВЗГЛЯД.Так почему же покойный пилот Владимир Бухальский решил рискнуть жизнью и задержаться в самолете во время воздушной атаки? Не исключено, опасался пропажи документов, которые могла пролить свет на многие тайны международной контрабанды оружия, попади они в чужие руки.Авторы: Дарья Рыночнова,Иван Абакумов,Михаил Егоров для издания ВЗГЛЯД vz.ru Категории: экономика, политика, чп и криминал Ключевые слова: США, самолеты, оружие, переворот, Ливия, войска — статья прочитана 102 раза Комментарии