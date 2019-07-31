Хирург нашел в желудке пациентки драгоценный клад 🔊 Воспроизвести Фото: news.yandex.by



Жительница индийского штата Западная Бенгалия проглотила 1,6 килограмма украшений, монет и других предметов. Об этом сообщает издание Hindustan Times.



22-летняя Руни Хатун (Runi Khatun) попала в больницу с жалобами на боль в животе и тошноту. После каждого приема пищи у нее начиналась рвота. Рентген показал, что в животе женщины находятся металлические предметы, сообщает



Во время хирургической операции из ее желудка достали 69 цепочек, 80 сережек, 46 монет, восемь медальонов, 11 колечек для носа, пять ножных браслетов и наручные часы, пишет Daily Mirror. Суммарная стоимость всех найденных предметов оценивается в 53 тысячи фунтов стерлингов (4,2 миллиона рублей).



Женщина призналась врачам, что проглотила их. «Мы заметили, что стали пропадать украшения, — утверждает один из ее родственников. — Но она ничего не говорила и начинала плакать всякий раз, когда мы об этом спрашивали». Врачи направили пациентку к психиатру.



В 2018 году сообщалось, что в пищеварительном тракте жительницы Индии нашли полтора килограмма различных предметов, в том числе орехи, болты и ювелирные украшения. Врачи полагают, что женщина страдала акуфагией — редким психическим расстройством, вызывающим желание глотать острые предметы. Жительница индийского штата Западная Бенгалия проглотила 1,6 килограмма украшений, монет и других предметов. Об этом сообщает издание Hindustan Times.22-летняя Руни Хатун (Runi Khatun) попала в больницу с жалобами на боль в животе и тошноту. После каждого приема пищи у нее начиналась рвота. Рентген показал, что в животе женщины находятся металлические предметы, сообщает Lenta.ru Во время хирургической операции из ее желудка достали 69 цепочек, 80 сережек, 46 монет, восемь медальонов, 11 колечек для носа, пять ножных браслетов и наручные часы, пишет Daily Mirror. Суммарная стоимость всех найденных предметов оценивается в 53 тысячи фунтов стерлингов (4,2 миллиона рублей).Женщина призналась врачам, что проглотила их. «Мы заметили, что стали пропадать украшения, — утверждает один из ее родственников. — Но она ничего не говорила и начинала плакать всякий раз, когда мы об этом спрашивали». Врачи направили пациентку к психиатру.В 2018 году сообщалось, что в пищеварительном тракте жительницы Индии нашли полтора килограмма различных предметов, в том числе орехи, болты и ювелирные украшения. Врачи полагают, что женщина страдала акуфагией — редким психическим расстройством, вызывающим желание глотать острые предметы. Lenta.ru Категории: в мире Ключевые слова: хирург, пациентка, желудок — статья прочитана 47 раз Комментарии