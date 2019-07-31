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Хирург нашел в желудке пациентки драгоценный клад
Жительница индийского штата Западная Бенгалия проглотила 1,6 килограмма украшений, монет и других предметов. Об этом сообщает издание Hindustan Times.
22-летняя Руни Хатун (Runi Khatun) попала в больницу с жалобами на боль в животе и тошноту. После каждого приема пищи у нее начиналась рвота. Рентген показал, что в животе женщины находятся металлические предметы, сообщает Lenta.ru.
Во время хирургической операции из ее желудка достали 69 цепочек, 80 сережек, 46 монет, восемь медальонов, 11 колечек для носа, пять ножных браслетов и наручные часы, пишет Daily Mirror. Суммарная стоимость всех найденных предметов оценивается в 53 тысячи фунтов стерлингов (4,2 миллиона рублей).
Женщина призналась врачам, что проглотила их. «Мы заметили, что стали пропадать украшения, — утверждает один из ее родственников. — Но она ничего не говорила и начинала плакать всякий раз, когда мы об этом спрашивали». Врачи направили пациентку к психиатру.
В 2018 году сообщалось, что в пищеварительном тракте жительницы Индии нашли полтора килограмма различных предметов, в том числе орехи, болты и ювелирные украшения. Врачи полагают, что женщина страдала акуфагией — редким психическим расстройством, вызывающим желание глотать острые предметы.
Lenta.ru
Категории: в мире
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