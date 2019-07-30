На Украине с воинскими почестями перезахоронили останки 29 бойцов дивизии СС «Галичина» 🔊 Воспроизвести © РИА Новости / Павел Паламарчук



На западе Украины с воинскими почестями перезахоронили останки 29 бойцов дивизии СС «Галичина». Об этом сообщается на сайте Львовской областной администрации, передает На западе Украины с воинскими почестями перезахоронили останки 29 бойцов дивизии СС «Галичина». Об этом сообщается на сайте Львовской областной администрации, передает RT . В церемонии приняли участие действующие военнослужащие ВСУ, чиновники и представители украинского духовенства. Подобные акции проводились на Украине и раньше, но эта стала первой после избрания президентом Владимира Зеленского. Эксперты отмечают, что героизация пособников нацистов — серьёзная проблема и причина раскола в украинском обществе. Однако от Зеленского не стоит ждать каких-то решительных шагов в этом вопросе — он и дальше продолжит закрывать глаза на действия радикалов, считают аналитики.



«На этом месте погибли люди, которые имели честь защищать наше государство. Мы сегодня имеем большую ответственность продолжать эту национально-освободительную борьбу. И она продолжается не только за территорию, но и за украинский язык и веру», — заявил на церемонии заместитель председателя Львовской областной госадминистрации Роман Филипив.



Помимо чиновников и военнослужащих, в ритуале приняли участие представители ПЦУ и местной греко-католической (униатской) церкви и граждане, одетые в форму солдат «Галичины».







Подобные мероприятия регулярно проходят в селе Червоное (Красное) Золочевского района Львовской области, где расположено военное кладбище. Из сообщений СМИ следует, что с воинскими почестями останки эсэсовцев хоронили и раньше — в 2013, 2014, 2016 и 2017 годах.



«Галичина», или 14-я гренадёрская дивизия, была создана в апреле 1943 года. В состав соединения вошли преимущественно украинские националисты. В первоочередные задачи этого формирования входили проведение карательных акций против мирного населения и борьба с партизанами.



В середине июля 1944 года в ходе Львовско-Сандомирской операции «Галичина» была разгромлена войсками 1-го Украинского фронта. Дивизия попала в котёл под Бродами и потеряла почти всех бойцов. Оставшиеся в живых солдаты вермахта приняли участие в подавлении Варшавского восстания, которое началось 1 августа 1944 года.



Противоречивое законодательство



Героизация сторонников Адольфа Гитлера происходит на Украине вопреки международному праву. По решению Нюрнбергского трибунала все формирования нацистской Германии, включая подразделения СС (Schutzstaffeln), были признаны преступными. Примечательно, что главным обвинителем от Советского Союза на процессе выступал прокурор Украинской ССР Роман Руденко.



На современной Украине действует весьма противоречивое законодательство, касающееся деятельности подразделений нацистской Германии. В частности, в мае 2015 года Пётр Порошенко подписал так называемый закон о декоммунизации. Он состоит из четырёх правовых актов, направленных на борьбу с «тоталитарным наследием».



Экс-глава государства запретил пропаганду идей и символики национал-социализма (нацизма) и коммунизма. Например, под «санкции» попали знамёна Красной армии и георгиевские ленточки. Однако в законе, подписанным Порошенко, ничего не говорится об атрибутике СС и других формирований Третьего рейха.



Более того, украинские власти официально предоставили боевикам ОУН-УПА*, сотрудничавшим с вермахтом, статус борцов за независимость Украины. В середине июля 2019 года Конституционный суд страны не усмотрел правовых коллизий в законе о декоммунизации.



Между тем в украинском обществе сохраняется раскол, связанный с оценкой событий 75-летней давности. 9 мая 2019 года акция «Никто не забыт, ничто не забыто» (аналог «Бессмертного полка». — RT) собрала на Украине тысячи людей. Шествия граждан со знамёнами Победы и портретами родственников, воевавших в Красной армии, состоялось почти во всех крупнейших городах Украины. Участникам акции пытались помешать националисты, но их активность в этом году ограничилась в основном перфомансами.



Вместе с тем 2 июня в ходе несанкционированного пикета в центре Харькова радикалы снесли бюст маршала Георгия Жукова. В ночь на 21 июля в Полтаве вандалы осквернили памятник командующему 1-м Украинским фронтом генералу Николаю Ватутину, который в 1944 году стал жертвой боевиков УПА. Тогда бандиты обстреляли автомобиль прославленного военачальника. Ватутин получил тяжёлое ранение и скончался через несколько недель в киевском госпитале.



В настоящее время полтавская полиция ведёт расследование акта вандализма.



Бюст Жукову был восстановлен властями Харькова. Об этом 11 июля сообщил мэр города Геннадий Кернес. Однако расположенный в Киеве Институт национальной памяти попросил Генпрокуратуру и Национальную полицию возбудить дело по факту возвращения памятника. Радикалы, демонтировавшие бюст, никакого наказания не понесли.



Церемония перезахоронения бойцов дивизии СС «Галичина» РИА Новости



Примирительная риторика



Действующий президент Украины Владимир Зеленский придерживается обтекаемой позиции по поводу исторической оценки действий украинских националистов в период 1941—1945 годов. Глава государства считает, что необходимо чтить вклад всех, кто воевал с нацизмом. Правда, к борцам с немецкими оккупантами он относит не только красноармейцев, но и боевиков ОУН-УПА.



При этом дед главы государства Семён Зеленский, как сообщают СМИ, во время Великой Отечественной войны служил в Красной армии. Он командовал миномётным взводом, а потом — стрелковой ротой. За совершённые подвиги Зеленский-старший был дважды награждён орденом Красной звезды.



В беседе с RT президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко отметил, что примирительная тональность Зеленского была связана с желанием получить голоса избирателей на востоке и западе страны в преддверии досрочных выборов в Верховную раду. Напомним, по итогам голосования, состоявшегося 21 июля, президентская партия «Слуга народа» набрала свыше 43% голосов.



«Риторика Зеленского о необходимости чтить память военнослужащих Красной армии и националистов была вызвана прежде всего избирательной кампанией. Она для него успешно закончилась. Но это не означает, что Зеленский, руководство партии «Слуга народа» и новые люди в силовом блоке Украины хотя бы формально будут соблюдать закон, который, несмотря на многочисленные пробелы, всё же запрещает демонстрацию нацистской символики», — пояснил Ищенко.



Как полагает эксперт, администрация Зеленского продолжит «идеологический курс», который проводил Пётр Порошенко. По его мнению, георгиевская ленточка на Украине останется под запретом, а на пропаганду национал-социализма власти, как и прежде, будут закрывать глаза.



Ищенко считает, что бороться с процессом героизации пособников Гитлера в новом составе Верховной рады сегодня может только «Оппозиционная платформа — За жизнь». Партия Виктора Медведчука заняла по итогам выборов второе место, но при этом осталась далеко позади фаворита и получила всего 43 мандата. Как следствие, все законопроекты будет фактически единолично принимать фракция «Слуги народа». Политсила Зеленского завоевала абсолютное большинство мест в парламенте (254 мандата), при планке в 226 мест, необходимых для формирования большинства.



Политолог Александр Дудчак придерживается несколько иной точки зрения. В комментарии RT он заявил, что команда Зеленского всё-таки не станет открыто поддерживать профашистскую пропаганду. В интересах администрации нынешнего президента не поднимать исторические темы, вызывающие в украинском обществе бурные споры, считает Дудчак.



«Зеленский ошибается в том, что пытается примирить преступников с настоящими героями. Однако он понимает, что героизация пособников Гитлера вызывает раздражение у большей части общества. Но не думаю, что он готов пойти на какие-либо решительные действия и усовершенствует закон о запрете нацистской символики. Скорее всего, Зеленский будет игнорировать действия радикалов. Да и какой у него может быть выход, если даже символика официальных формирований ВСУ напоминает атрибутику вермахта», — подчеркнул Дудчак.



* «Украинская повстанческая армия» (УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014). В Львовской области захоронили останки 29 бойцов дивизии СС «Галичина», погибших в июле 1944 года в боях с Красной армией. Ритуал сопровождался воинскими почестями — гробы, накрытые жёлто-синими государственными флагами, несли на кладбище солдаты ВСУ, в конце панихиды после исполнения гимна был произведён залп холостыми патронами.«На этом месте погибли люди, которые имели честь защищать наше государство. Мы сегодня имеем большую ответственность продолжать эту национально-освободительную борьбу. И она продолжается не только за территорию, но и за украинский язык и веру», — заявил на церемонии заместитель председателя Львовской областной госадминистрации Роман Филипив.Помимо чиновников и военнослужащих, в ритуале приняли участие представители ПЦУ и местной греко-католической (униатской) церкви и граждане, одетые в форму солдат «Галичины».Подобные мероприятия регулярно проходят в селе Червоное (Красное) Золочевского района Львовской области, где расположено военное кладбище. Из сообщений СМИ следует, что с воинскими почестями останки эсэсовцев хоронили и раньше — в 2013, 2014, 2016 и 2017 годах.«Галичина», или 14-я гренадёрская дивизия, была создана в апреле 1943 года. В состав соединения вошли преимущественно украинские националисты. В первоочередные задачи этого формирования входили проведение карательных акций против мирного населения и борьба с партизанами.В середине июля 1944 года в ходе Львовско-Сандомирской операции «Галичина» была разгромлена войсками 1-го Украинского фронта. Дивизия попала в котёл под Бродами и потеряла почти всех бойцов. Оставшиеся в живых солдаты вермахта приняли участие в подавлении Варшавского восстания, которое началось 1 августа 1944 года.Героизация сторонников Адольфа Гитлера происходит на Украине вопреки международному праву. По решению Нюрнбергского трибунала все формирования нацистской Германии, включая подразделения СС (Schutzstaffeln), были признаны преступными. Примечательно, что главным обвинителем от Советского Союза на процессе выступал прокурор Украинской ССР Роман Руденко.На современной Украине действует весьма противоречивое законодательство, касающееся деятельности подразделений нацистской Германии. В частности, в мае 2015 года Пётр Порошенко подписал так называемый закон о декоммунизации. Он состоит из четырёх правовых актов, направленных на борьбу с «тоталитарным наследием».Экс-глава государства запретил пропаганду идей и символики национал-социализма (нацизма) и коммунизма. Например, под «санкции» попали знамёна Красной армии и георгиевские ленточки. Однако в законе, подписанным Порошенко, ничего не говорится об атрибутике СС и других формирований Третьего рейха.Более того, украинские власти официально предоставили боевикам ОУН-УПА*, сотрудничавшим с вермахтом, статус борцов за независимость Украины. В середине июля 2019 года Конституционный суд страны не усмотрел правовых коллизий в законе о декоммунизации.Между тем в украинском обществе сохраняется раскол, связанный с оценкой событий 75-летней давности. 9 мая 2019 года акция «Никто не забыт, ничто не забыто» (аналог «Бессмертного полка». — RT) собрала на Украине тысячи людей. Шествия граждан со знамёнами Победы и портретами родственников, воевавших в Красной армии, состоялось почти во всех крупнейших городах Украины. Участникам акции пытались помешать националисты, но их активность в этом году ограничилась в основном перфомансами.Вместе с тем 2 июня в ходе несанкционированного пикета в центре Харькова радикалы снесли бюст маршала Георгия Жукова. В ночь на 21 июля в Полтаве вандалы осквернили памятник командующему 1-м Украинским фронтом генералу Николаю Ватутину, который в 1944 году стал жертвой боевиков УПА. Тогда бандиты обстреляли автомобиль прославленного военачальника. Ватутин получил тяжёлое ранение и скончался через несколько недель в киевском госпитале.В настоящее время полтавская полиция ведёт расследование акта вандализма.Бюст Жукову был восстановлен властями Харькова. Об этом 11 июля сообщил мэр города Геннадий Кернес. Однако расположенный в Киеве Институт национальной памяти попросил Генпрокуратуру и Национальную полицию возбудить дело по факту возвращения памятника. Радикалы, демонтировавшие бюст, никакого наказания не понесли.Действующий президент Украины Владимир Зеленский придерживается обтекаемой позиции по поводу исторической оценки действий украинских националистов в период 1941—1945 годов. Глава государства считает, что необходимо чтить вклад всех, кто воевал с нацизмом. Правда, к борцам с немецкими оккупантами он относит не только красноармейцев, но и боевиков ОУН-УПА.При этом дед главы государства Семён Зеленский, как сообщают СМИ, во время Великой Отечественной войны служил в Красной армии. Он командовал миномётным взводом, а потом — стрелковой ротой. За совершённые подвиги Зеленский-старший был дважды награждён орденом Красной звезды.В беседе с RT президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко отметил, что примирительная тональность Зеленского была связана с желанием получить голоса избирателей на востоке и западе страны в преддверии досрочных выборов в Верховную раду. Напомним, по итогам голосования, состоявшегося 21 июля, президентская партия «Слуга народа» набрала свыше 43% голосов.«Риторика Зеленского о необходимости чтить память военнослужащих Красной армии и националистов была вызвана прежде всего избирательной кампанией. Она для него успешно закончилась. Но это не означает, что Зеленский, руководство партии «Слуга народа» и новые люди в силовом блоке Украины хотя бы формально будут соблюдать закон, который, несмотря на многочисленные пробелы, всё же запрещает демонстрацию нацистской символики», — пояснил Ищенко.Как полагает эксперт, администрация Зеленского продолжит «идеологический курс», который проводил Пётр Порошенко. По его мнению, георгиевская ленточка на Украине останется под запретом, а на пропаганду национал-социализма власти, как и прежде, будут закрывать глаза.Ищенко считает, что бороться с процессом героизации пособников Гитлера в новом составе Верховной рады сегодня может только «Оппозиционная платформа — За жизнь». Партия Виктора Медведчука заняла по итогам выборов второе место, но при этом осталась далеко позади фаворита и получила всего 43 мандата. Как следствие, все законопроекты будет фактически единолично принимать фракция «Слуги народа». Политсила Зеленского завоевала абсолютное большинство мест в парламенте (254 мандата), при планке в 226 мест, необходимых для формирования большинства.Политолог Александр Дудчак придерживается несколько иной точки зрения. В комментарии RT он заявил, что команда Зеленского всё-таки не станет открыто поддерживать профашистскую пропаганду. В интересах администрации нынешнего президента не поднимать исторические темы, вызывающие в украинском обществе бурные споры, считает Дудчак.«Зеленский ошибается в том, что пытается примирить преступников с настоящими героями. Однако он понимает, что героизация пособников Гитлера вызывает раздражение у большей части общества. Но не думаю, что он готов пойти на какие-либо решительные действия и усовершенствует закон о запрете нацистской символики. Скорее всего, Зеленский будет игнорировать действия радикалов. Да и какой у него может быть выход, если даже символика официальных формирований ВСУ напоминает атрибутику вермахта», — подчеркнул Дудчак. russian.rt.com Категории: политика, чп и криминал, история Ключевые слова: нацизм, СС, Галичина География: Украина — статья прочитана 130 раз Комментарии