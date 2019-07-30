Порошенко и его семья двумя самолетами покинули Украину 🔊 Воспроизвести Петр Порошенко после допроса в ГБР



Семья экс-президента Петра Порошенко вылетела из Украины двумя самолетами в Объединенные Арабские эмираты и Германию. Об этом



Так, 28 июля на чартерном рейсе Киев-Стамбул из аэропорта Жуляны вылетели Петр Порошенко, Алексей Порошенко, Юлия Порошенко (жена Алексея) и Елизавета Порошенко (внучка экс-президента).



Самолет вылетел с Киева в 18:47 сел в Стамбуле 20:22. Потом тот же борт в 21:17 вылетел из Стамбула на Дубай (ОАЭ) и сел там в 24:54 по киевскому времени. После чего он пропал из системы (возможно, полетел куда-то дальше). Семья экс-президента Петра Порошенко вылетела из Украины двумя самолетами в Объединенные Арабские эмираты и Германию. Об этом "Стране" стало известно из собственных источников в Госпогранслужбе.Так, 28 июля на чартерном рейсе Киев-Стамбул из аэропорта Жуляны вылетели Петр Порошенко, Алексей Порошенко, Юлия Порошенко (жена Алексея) и Елизавета Порошенко (внучка экс-президента).Самолет вылетел с Киева в 18:47 сел в Стамбуле 20:22. Потом тот же борт в 21:17 вылетел из Стамбула на Дубай (ОАЭ) и сел там в 24:54 по киевскому времени. После чего он пропал из системы (возможно, полетел куда-то дальше). Остальная часть семьи экс-президента покинула Украина несколькими днями ранее, 23 июля. Так, рейсовым самолетом Киев-Мюнхен из Украины вылетели: Марина Порошенко, Евгения Порошенко (дочка), Михаил Порошенко (сын) и Александра Порошенко (дочка).



Отметим, что Порошенко вызвали на очередной допрос в ГБР уже на 12 августа.



Не исключено, что экс-президент и его семья снова отправились на Мальдивы. Отдых на этих островах в начале 2018 года стал для Порошенко скандальным. Он обошелся президенту в баснословную сумму в полмиллиона долларов, как утверждали журналисты.



* * *



Госбюро расследований (ГБР) Украины открыло новое уголовное дело против экс-президента Петра Порошенко за незаконное вмешательство в судебный процесс и давление на судей.



Об этом сообщает «СТРАНА.ua» со ссылкой на источники.



«Производство уже внесено в единый реестр досудебных расследований», — говорится в материале издания.



Отмечается, что заявителем выступил экс-глава Апелляционного суда Киева Антон Чернушенко.



Ранее Порошенко по окончании допроса в украинском Государственном бюро расследований заявил, что не является фигурантом ни одного из уголовных дел.



В мае юрист Андрей Портнов, ранее занимавший пост замглавы администрации президента Украины Виктора Януковича, сообщил, что в отношении Порошенко открыто уголовное производство о возможном захвате власти.



17 июля директор ГБР Роман Труба заявил, что бюро возбудило 11 уголовных дел в отношении Порошенко и других высокопоставленных лиц. strana.ua Категории: политика, общество, в Европе Ключевые слова: выборы, коррупция, армия, Порошенко, ВСУ География: Украина — статья прочитана 273 раза Комментарии