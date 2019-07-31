Арест экс-владельца криптобиржи Васильева в Италии: при чем тут Казахстан 🔊 Воспроизвести SOPA IMAGES/GETTY



Уроженец Минска и гражданин России Дмитрий Васильев, владевший криптовалютной биржей Wex, арестован в Италии, подтвердила полиция региона Базиликата. Из данных полиции следует, что 32-летний мужчина арестован по запросу Интерпола в связи с уголовным делом, заведенным в Казахстане, сообщает



Полицейское управление города Матера в Италии (регион Базиликата) подтвердило Би-би-си информацию об аресте 32-летнего уроженца Минска, экс-владельца криптовалютной биржи Wex Дмитрия Васильева. Ранее Би-би-си сообщала об этом со ссылкой на знакомых Васильева и вкладчиков биржи. Уроженец Минска и гражданин России Дмитрий Васильев, владевший криптовалютной биржей Wex, арестован в Италии, подтвердила полиция региона Базиликата. Из данных полиции следует, что 32-летний мужчина арестован по запросу Интерпола в связи с уголовным делом, заведенным в Казахстане, сообщает ВВС Полицейское управление города Матера в Италии (регион Базиликата) подтвердило Би-би-си информацию об аресте 32-летнего уроженца Минска, экс-владельца криптовалютной биржи Wex Дмитрия Васильева. Ранее Би-би-си сообщала об этом со ссылкой на знакомых Васильева и вкладчиков биржи.







Ранее 18 июля полиция Матеры опубликовала на своем сайте сообщение, в котором говорится о задержании 32-летнего мужчины белорусской национальности. Правда, имя задержанного в этом сообщении не уточняется.



В сообщении говорилось, что задержанный был арестован судом города Потенца.



Полиция сообщила тогда, что мужчину задержали в связи с запросом Интерпола. В этом же сообщении уточнялось, что постановление о задержании 32-летнего мужчины принято властями Казахстана в связи с делом о мошенничестве. Власти этой страны подозревают, что он незаконно завладел крупной суммой денег.



Судя по всему, в этом сообщении речь идет именно о Васильеве. В апреле 2019 года отраслевой портал Forklog сообщал, что Казахстан объявил Васильева в розыск в связи с уголовным делом о мошенничестве (статья 190 часть 3, пункт 1 УК Казахстана).



В копии постановления о заочном аресте Васильева на два месяца, опубликованном на этом портале, говорится, что дело на него завела полиция Астаны. В документе отмечается, что 6 сентября 2018 года Васильев обещал сделку, не имея реальной возможности для оказания этой услуги.



"Путем обмана и злоупотребления доверием, вводя в заблуждение [данные скрыты], не намереваясь осуществлять свое предложение, похитил путем мошенничества 20 000 долларов США", - говорится в копии постановления.



Би-би-си не удалось подтвердить достоверность этого документа. На момент публикации статьи запрос в МВД Казахстана остался без ответа.



Что известно о бирже Wex?



Wex.nz стала правопреемницей BTC-e - крупнейшей русскоязычной биржи криптовалют, которая остановила работу летом 2017 года после ареста россиянина Александра Винника.



Власти США считают, что Винник был бенефициаром BTC-e, и что через биржу кибермошенники отмыли около 4 млрд долларов. Сам он отрицает свою причастность к руководству BTC-e и утверждает, что был всего лишь техническим специалистом. Сейчас Винник находится в Греции, где уже два года решается вопрос о его экстрадиции. На экстрадицию россиянина претендуют США, Россия и Франция. Сам он просил суд отправить его в Россию.



После ареста Винника домен btc-e.com был арестован ФБР, часть пользователей потеряла деньги на счетах. Биржа перезапустилась под брендом Wex и пообещала рассчитаться по долгам. Оператором Wex стала сингапурская компания, владельцем которой оказался Дмитрий Васильев.



EPA/TASS Image caption Экстрадиции Винника добиваются США, Франция и Россия



Летом 2018 года биржу Wex пытался купить бывший боец самопровозглашенной ДНР Дмитрий Хавченко по прозвищу "Морячок".



Тогда сделка не состоялась - как предполагается, из-за конфликта нового собственника с администратором, который имел доступ к кошелькам. После этого торги на бирже прекратились, вывод средств был остановлен. Владельцы счетов начали готовить заявления в полицию на Дмитрия Васильева.



Сам Васильев показывал Би-би-си копию обращения управления МВД по городу Тольятти на имя начальника линейного управления МВД в аэропорту Шереметьево.



В документе говорится, что в отношении Васильева проводится доследственная проверка по заявлению одного из трейдеров Wex, который разместил деньги на счету биржи и не смог их вывести. Управление МВД по Тольятти просило полицейских в Шереметьево опросить Васильева и отправить полученные ответы.



В итоге собственник биржи сменился осенью 2018 года - владелицей Wex стала дочь "Морячка" Дарья Хавченко.



Васильев утверждает, что после заключения сделки с "Морячком" он не имеет отношения к бирже Wex. Сейчас он занимается продвижением криптовалюты Prizm.



Российские власти не сообщали о возбуждении уголовного дела в отношении Васильева.



Би-би-си отправила запросы в МВД и Генпрокуратуру России и ожидает ответа. Посольство России в Италии ранее отказалось комментировать информацию о задержании Васильева. Он был задержан 13 июля, уточняет полиция. В ответе на запрос Би-би-си власти не уточнили причину задержания.Ранее 18 июля полиция Матеры опубликовала на своем сайте сообщение, в котором говорится о задержании 32-летнего мужчины белорусской национальности. Правда, имя задержанного в этом сообщении не уточняется.В сообщении говорилось, что задержанный был арестован судом города Потенца.Полиция сообщила тогда, что мужчину задержали в связи с запросом Интерпола. В этом же сообщении уточнялось, что постановление о задержании 32-летнего мужчины принято властями Казахстана в связи с делом о мошенничестве. Власти этой страны подозревают, что он незаконно завладел крупной суммой денег.Судя по всему, в этом сообщении речь идет именно о Васильеве. В апреле 2019 года отраслевой портал Forklog сообщал, что Казахстан объявил Васильева в розыск в связи с уголовным делом о мошенничестве (статья 190 часть 3, пункт 1 УК Казахстана).В копии постановления о заочном аресте Васильева на два месяца, опубликованном на этом портале, говорится, что дело на него завела полиция Астаны. В документе отмечается, что 6 сентября 2018 года Васильев обещал сделку, не имея реальной возможности для оказания этой услуги."Путем обмана и злоупотребления доверием, вводя в заблуждение [данные скрыты], не намереваясь осуществлять свое предложение, похитил путем мошенничества 20 000 долларов США", - говорится в копии постановления.Би-би-си не удалось подтвердить достоверность этого документа. На момент публикации статьи запрос в МВД Казахстана остался без ответа.Wex.nz стала правопреемницей BTC-e - крупнейшей русскоязычной биржи криптовалют, которая остановила работу летом 2017 года после ареста россиянина Александра Винника.Власти США считают, что Винник был бенефициаром BTC-e, и что через биржу кибермошенники отмыли около 4 млрд долларов. Сам он отрицает свою причастность к руководству BTC-e и утверждает, что был всего лишь техническим специалистом. Сейчас Винник находится в Греции, где уже два года решается вопрос о его экстрадиции. На экстрадицию россиянина претендуют США, Россия и Франция. Сам он просил суд отправить его в Россию.После ареста Винника домен btc-e.com был арестован ФБР, часть пользователей потеряла деньги на счетах. Биржа перезапустилась под брендом Wex и пообещала рассчитаться по долгам. Оператором Wex стала сингапурская компания, владельцем которой оказался Дмитрий Васильев.Летом 2018 года биржу Wex пытался купить бывший боец самопровозглашенной ДНР Дмитрий Хавченко по прозвищу "Морячок".Тогда сделка не состоялась - как предполагается, из-за конфликта нового собственника с администратором, который имел доступ к кошелькам. После этого торги на бирже прекратились, вывод средств был остановлен. Владельцы счетов начали готовить заявления в полицию на Дмитрия Васильева.Сам Васильев показывал Би-би-си копию обращения управления МВД по городу Тольятти на имя начальника линейного управления МВД в аэропорту Шереметьево.В документе говорится, что в отношении Васильева проводится доследственная проверка по заявлению одного из трейдеров Wex, который разместил деньги на счету биржи и не смог их вывести. Управление МВД по Тольятти просило полицейских в Шереметьево опросить Васильева и отправить полученные ответы.В итоге собственник биржи сменился осенью 2018 года - владелицей Wex стала дочь "Морячка" Дарья Хавченко.Васильев утверждает, что после заключения сделки с "Морячком" он не имеет отношения к бирже Wex. Сейчас он занимается продвижением криптовалюты Prizm.Российские власти не сообщали о возбуждении уголовного дела в отношении Васильева.Би-би-си отправила запросы в МВД и Генпрокуратуру России и ожидает ответа. Посольство России в Италии ранее отказалось комментировать информацию о задержании Васильева. bbc.com Категории: экономика, чп и криминал, технологии Ключевые слова: арест, Италия, биржа, владелец, криптовалюта — статья прочитана 133 раза Комментарии