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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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Экологи подали иск из-за загрязнения свинцом после пожара в Нотр-Даме
Французская экологическая ассоциация Robin des bois подала судебный иск в связи с загрязнением свинцом территории вокруг собора Парижской Богоматери. Об этом сообщает RT со ссылкой на Le Monde.
Как отмечается, в иске организация указывает на «ошибочное бездействие» властей, которое подвергло опасности здоровье людей, а также на неоказание помощи оказавшимся в зоне риска.
«За три месяца мы собрали достаточно доказательств бездействия властей для подачи иска», — сказал председатель Robin des bois Джаки Бонмэн.
По данным газеты, эта ассоциация первой опубликовала сообщение об опасных последствиях ЧП.
Сильный пожар произошёл в Нотр-Даме 15 апреля. Обрушились шпиль здания и крыша.
Прокуратура Парижа в числе возможных причин назвала непотушенную сигарету и неисправность электропроводки.
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russian.rt.com
Категории: культура, чп и криминал, история
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