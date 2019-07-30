Загрузка... Экологи подали иск из-за загрязнения свинцом после пожара в Нотр-Даме 🔊 Воспроизвести



Французская экологическая ассоциация Robin des bois подала судебный иск в связи с загрязнением свинцом территории вокруг собора Парижской Богоматери. Об этом сообщает



Как отмечается, в иске организация указывает на «ошибочное бездействие» властей, которое подвергло опасности здоровье людей, а также на неоказание помощи оказавшимся в зоне риска.



«За три месяца мы собрали достаточно доказательств бездействия властей для подачи иска», — сказал председатель Robin des bois Джаки Бонмэн.



По данным газеты, эта ассоциация первой опубликовала сообщение об опасных последствиях ЧП.



Сильный пожар произошёл в Нотр-Даме 15 апреля. Обрушились шпиль здания и крыша.



Прокуратура Парижа в числе возможных причин назвала непотушенную сигарету и неисправность электропроводки. Французская экологическая ассоциация Robin des bois подала судебный иск в связи с загрязнением свинцом территории вокруг собора Парижской Богоматери. Об этом сообщает RT со ссылкой на Le Monde.Как отмечается, в иске организация указывает на «ошибочное бездействие» властей, которое подвергло опасности здоровье людей, а также на неоказание помощи оказавшимся в зоне риска.«За три месяца мы собрали достаточно доказательств бездействия властей для подачи иска», — сказал председатель Robin des bois Джаки Бонмэн.По данным газеты, эта ассоциация первой опубликовала сообщение об опасных последствиях ЧП.Сильный пожар произошёл в Нотр-Даме 15 апреля. Обрушились шпиль здания и крыша.Прокуратура Парижа в числе возможных причин назвала непотушенную сигарету и неисправность электропроводки. Загрузка... russian.rt.com Категории: культура, чп и криминал, история Ключевые слова: Париж, пожар, Нотр-дам — статья прочитана 161 раз Комментарии