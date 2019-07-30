Главная >> Новости >> культура, чп и криминал, история >> Экологи подали иск из-за загрязнения свинцом после пожара в Нотр-Даме
Загрузка...

Экологи подали иск из-за загрязнения свинцом после пожара в Нотр-Даме



Французская экологическая ассоциация Robin des bois подала судебный иск в связи с загрязнением свинцом территории вокруг собора Парижской Богоматери. Об этом сообщает RT со ссылкой на Le Monde.

Как отмечается, в иске организация указывает на «ошибочное бездействие» властей, которое подвергло опасности здоровье людей, а также на неоказание помощи оказавшимся в зоне риска.

«За три месяца мы собрали достаточно доказательств бездействия властей для подачи иска», — сказал председатель Robin des bois Джаки Бонмэн.

По данным газеты, эта ассоциация первой опубликовала сообщение об опасных последствиях ЧП.

Сильный пожар произошёл в Нотр-Даме 15 апреля. Обрушились шпиль здания и крыша.

Прокуратура Парижа в числе возможных причин назвала непотушенную сигарету и неисправность электропроводки.
Загрузка...
russian.rt.com
Категории: культура, чп и криминал, история
Ключевые слова: Париж, пожар, Нотр-дам
статья прочитана 161 раз
добавлена сегодня, 30 июля, 13:00

Комментарии

Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка