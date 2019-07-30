Газпром вновь взялся за «Южный поток» 🔊 Воспроизвести © РИА Новости, Рамиль Ситдиков



Германия в ближайшие годы намерена отказаться от использования угля и АЭС. Только возобновляемых источников энергии для осуществления этого намерения недостаточно. Потребность в газе в Германии будет расти. Поэтому, как считают эксперты, Газпром сможет увеличить свой экспорт на Запад. А сжиженный газ из США больше не сможет конкурировать с российским «голубым топливом».



Российский энергетический концерн расширяет инфраструктуру в направлении Черного моря. Из-за планируемого отказа Германии от угля в центре внимания находится и эта страна



Жизнь в Починках не бьет ключом. В селе, расположенном на юге Нижегородской области, проживает 11 тысяч человек. Тут есть сыроварня, консервная фабрика и хлебозавод. Но теперь к ним должен добавиться и газопровод, ведущий на юг. Как стало известно из недавно опубликованного сообщения, Газпром планирует построить газопровод длиной 1600 километров от Починок до Анапы на Черном море. Строительство было начато еще пять лет назад, но после замораживания запланированного газопровода «Южный поток» по дну Черного моря, который должен был снабжать Южную и Центральную Европу газом, прокладка смежных трубопроводов в 2015 году была также остановлена. Жизнь в Починках не бьет ключом. В селе, расположенном на юге Нижегородской области, проживает 11 тысяч человек. Тут есть сыроварня, консервная фабрика и хлебозавод. Но теперь к ним должен добавиться и газопровод, ведущий на юг. Как стало известно из недавно опубликованного сообщения, Газпром планирует построить газопровод длиной 1600 километров от Починок до Анапы на Черном море. Строительство было начато еще пять лет назад, но после замораживания запланированного газопровода «Южный поток» по дну Черного моря, который должен был снабжать Южную и Центральную Европу газом, прокладка смежных трубопроводов в 2015 году была также остановлена.



Но в официальной версии что-то не так. В настоящее время в регионе расходуется 33 миллиарда кубических метров газа в год, поставка которых покрывается существующей инфраструктурой. Даже прогнозируемый рост на два миллиарда кубических метров, который в основном приходится на скандально известную газовую электростанцию в Крыму, где при подозрительных обстоятельствах вопреки санкциям оказались турбины производства компании «Сименс», не оправдывает строительство такого протяженного нового газопровода с потенциальной мощностью в 32 миллиарда кубических метров.



Сжиженный газ из США слишком дорог



Поэтому эксперты предполагают, что Газпром готовится к тому, чтобы форсировать экспорт газа в Европу на южном направлении. Расчет прост: спрос на газ в Европе растет постоянно. Германия как самый большой рынок собирается в ближайшие годы отказаться от использования угля и атомной энергии. Только возобновляемых источников энергии для осуществления этого намерения не достаточно.



Поэтому потребность в газе в Германии будет расти. Частично этот рост будет нивелирован усилиями стран Восточной Европы по модернизации их народных хозяйств с помощью финансовой поддержки ЕС, в результате которой они будут потреблять меньше газа. Но собственные газовые резервы ЕС в Северном море тают.



Поэтому Газпром твердо рассчитывает на то, что сможет увеличить свой экспорт на Запад. 2018 год уже стал рекордным для этого монополиста: 200,87 миллиарда кубометров газа Газпром продал в Европе. В первое полугодие 2019 года результат из-за теплой зимы на 5,9 % ниже, то есть слегка уменьшился, но в конечном итоге низкая цена на газ подстегнула сбыт: сжиженный газ из США больше не может конкурировать с газом из трубопроводов Газпрома. Менее 110 евро за 1000 кубометров стоил газ этим летом. При такой цене европейские энергоснабжающие компании активно наполняют свои газохранилища. Поэтому шеф Газпрома Алексей Миллер повысил годовой прогноз продаж до прошлогоднего уровня.



В конце этого года истекает действие транзитного договора с Украиной. У Газпрома нет интереса надолго продлевать контракт и гарантировать большие объемы поставок. На то есть как политические, так и экономические причины: страны враждуют между собой. Поражение Петра Порошенко на президентских выборах ничего не изменило, его преемник Владимир Зеленский подтвердил принципиальный курс Украины на интеграцию с Западом, что в Москве не одобряется. Кремль вот уже несколько десятилетий формирует свою внешнюю политику в том числе и с помощью Газпрома.



Но дело не только в политике. И с экономической точки зрения украинский маршрут для Газпрома проблематичен. Он конфликтует с украинским газоснабжающим концерном и трубопроводным гигантом Нафтогазом. Обе стороны обвиняют друг друга в нарушении договора. В прошлом году Стокгольмский арбитраж присудил Газпрому выплатить Нафтогазу компенсацию в размере 2,7 миллиарда долларов — сумму, которую Газпром платить не хочет.



Транзит сам по себе тоже дорог. По разным оценкам, Газпром вынужден выплачивать в год приблизительно три миллиарда долларов в виде транзитных пошлин. Поэтому строительство нового газопровода по дну моря окупится за пять лет, говорят российские энергетики.



Усиление влияния через газопроводы



В эти расчеты расширение инфраструктуры в собственной стране, судя по всему, не входит. Тем не менее, Газпром делает ставку на эту стратегию. В строительстве «Северного потока — 2» русские несмотря на давление, прежде всего со стороны Украины и Восточной Европы, значительно продвинулись. Теперь Газпром вновь взялся за южный фланг. Но к первоначальному трубопроводу «Южный поток», который должен был дойти до побережья Болгарии, новый проект, вероятно, отношения не имеет. Скорее всего, в России еще при строительстве «Турецкого потока» родился стратегический план последующего продления этого трубопровода. В настоящее время по двум его ниткам может быть прокачено 31,5 миллиарда кубических метров.



Строительство еще двух ниток возможно без каких-либо особых проблем. Уже несколько месяцев Москва ведет интенсивные переговоры о продлении этого газопровода в направлении Европы. Важнейшим при этом считается маршрут Болгария — Сербия — Венгрия вплоть до Австрии. При этом обсуждаются также ответвления в направлении Греции и Италии. С энергоснабжающей компанией «Эни» (Eni) уже заключено соглашение о поставках газа. Однако в случае с газопроводом «Посейдон», который должен будет поставлять из Греции в Италию около восьми миллиардов кубических метров газа, дальше разговоров дело пока не продвинулось. Российский президент Владимир Путин в последнее время лично подключился к переговорам, чтобы ускорить заключение соглашений.



Автор: Андрэ Баллен (André Ballin) для Handelsblatt, Германия, перевод Заказанные трубы были перенаправлены и использованы для строительства «Северного потока — 2». 46 миллиардов рублей инвестиций (в пересчете 650 миллионов евро), которые Газпром вложил в инфраструктуру, были списаны, а в начале 2018 года Газпром даже хотел ликвидировать 500 километров трубопровода, которые концерн уже проложил. Но затем в планах что-то поменялось: официально Газпром заявил, что строительство трубопровода из Починок в Анапу «даст возможность повысить мощность газотранспортной системы в направлении Краснодарской области, чтобы покрыть растущую потребность региона в газе и обеспечить наполнение газохранилищ на Северном Кавказе».Но в официальной версии что-то не так. В настоящее время в регионе расходуется 33 миллиарда кубических метров газа в год, поставка которых покрывается существующей инфраструктурой. Даже прогнозируемый рост на два миллиарда кубических метров, который в основном приходится на скандально известную газовую электростанцию в Крыму, где при подозрительных обстоятельствах вопреки санкциям оказались турбины производства компании «Сименс», не оправдывает строительство такого протяженного нового газопровода с потенциальной мощностью в 32 миллиарда кубических метров.Поэтому эксперты предполагают, что Газпром готовится к тому, чтобы форсировать экспорт газа в Европу на южном направлении. Расчет прост: спрос на газ в Европе растет постоянно. Германия как самый большой рынок собирается в ближайшие годы отказаться от использования угля и атомной энергии. Только возобновляемых источников энергии для осуществления этого намерения не достаточно.Поэтому потребность в газе в Германии будет расти. Частично этот рост будет нивелирован усилиями стран Восточной Европы по модернизации их народных хозяйств с помощью финансовой поддержки ЕС, в результате которой они будут потреблять меньше газа. Но собственные газовые резервы ЕС в Северном море тают.Поэтому Газпром твердо рассчитывает на то, что сможет увеличить свой экспорт на Запад. 2018 год уже стал рекордным для этого монополиста: 200,87 миллиарда кубометров газа Газпром продал в Европе. В первое полугодие 2019 года результат из-за теплой зимы на 5,9 % ниже, то есть слегка уменьшился, но в конечном итоге низкая цена на газ подстегнула сбыт: сжиженный газ из США больше не может конкурировать с газом из трубопроводов Газпрома. Менее 110 евро за 1000 кубометров стоил газ этим летом. При такой цене европейские энергоснабжающие компании активно наполняют свои газохранилища. Поэтому шеф Газпрома Алексей Миллер повысил годовой прогноз продаж до прошлогоднего уровня.В конце этого года истекает действие транзитного договора с Украиной. У Газпрома нет интереса надолго продлевать контракт и гарантировать большие объемы поставок. На то есть как политические, так и экономические причины: страны враждуют между собой. Поражение Петра Порошенко на президентских выборах ничего не изменило, его преемник Владимир Зеленский подтвердил принципиальный курс Украины на интеграцию с Западом, что в Москве не одобряется. Кремль вот уже несколько десятилетий формирует свою внешнюю политику в том числе и с помощью Газпрома.Но дело не только в политике. И с экономической точки зрения украинский маршрут для Газпрома проблематичен. Он конфликтует с украинским газоснабжающим концерном и трубопроводным гигантом Нафтогазом. Обе стороны обвиняют друг друга в нарушении договора. В прошлом году Стокгольмский арбитраж присудил Газпрому выплатить Нафтогазу компенсацию в размере 2,7 миллиарда долларов — сумму, которую Газпром платить не хочет.Транзит сам по себе тоже дорог. По разным оценкам, Газпром вынужден выплачивать в год приблизительно три миллиарда долларов в виде транзитных пошлин. Поэтому строительство нового газопровода по дну моря окупится за пять лет, говорят российские энергетики.В эти расчеты расширение инфраструктуры в собственной стране, судя по всему, не входит. Тем не менее, Газпром делает ставку на эту стратегию. В строительстве «Северного потока — 2» русские несмотря на давление, прежде всего со стороны Украины и Восточной Европы, значительно продвинулись. Теперь Газпром вновь взялся за южный фланг. Но к первоначальному трубопроводу «Южный поток», который должен был дойти до побережья Болгарии, новый проект, вероятно, отношения не имеет. Скорее всего, в России еще при строительстве «Турецкого потока» родился стратегический план последующего продления этого трубопровода. В настоящее время по двум его ниткам может быть прокачено 31,5 миллиарда кубических метров.Строительство еще двух ниток возможно без каких-либо особых проблем. Уже несколько месяцев Москва ведет интенсивные переговоры о продлении этого газопровода в направлении Европы. Важнейшим при этом считается маршрут Болгария — Сербия — Венгрия вплоть до Австрии. При этом обсуждаются также ответвления в направлении Греции и Италии. С энергоснабжающей компанией «Эни» (Eni) уже заключено соглашение о поставках газа. Однако в случае с газопроводом «Посейдон», который должен будет поставлять из Греции в Италию около восьми миллиардов кубических метров газа, дальше разговоров дело пока не продвинулось. Российский президент Владимир Путин в последнее время лично подключился к переговорам, чтобы ускорить заключение соглашений.Автор: Андрэ Баллен (André Ballin) для Handelsblatt, Германия, перевод ИноСМИ inosmi.ru Категории: экономика, политика, в Европе Ключевые слова: Германия, Турция, Газпром, Южный поток — статья прочитана 137 раз Комментарии