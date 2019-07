Из-за Дании Газпром может не успеть сдать Северный поток-2 в срок 🔊 Воспроизвести



Если в течение ближайших недель Дания не одобрит планы по прокладке газопровода "Северный поток-2" через ее территориальные воды, Россия не сможет начать поставлять газ в Европу в оговоренный срок. Это сообщает газета The Financial Times (FT) в воскресенье, 29 июля, со ссылкой на высокопоставленный источник. Если Дания в ближайшее время не разрешит строительство "Северного потока-2" в ее акватории, сроки его запуска будут сорваны, пишет DW со ссылкой на The Financial Times. "Газпром" надеется завершить строительство в срок.Если в течение ближайших недель Дания не одобрит планы по прокладке газопровода "Северный поток-2" через ее территориальные воды, Россия не сможет начать поставлять газ в Европу в оговоренный срок. Это сообщает газета The Financial Times (FT) в воскресенье, 29 июля, со ссылкой на высокопоставленный источник. "Если мы не получим от датчан разрешения на строительство в течение ближайших нескольких недель, то не уложимся в срок", - цитирует его издание. Другой источник назвал август 2019 года "решающим" месяцем для реализации проекта. "Уже почти август, и это вызывает озабоченность, если не панику", - заявил он.



Сроки строительства газопровода "Северный поток-2"



Ожидается, что "Северный поток-2" позволит удвоить объемы поставок газа в Европу, осуществляемые сейчас через газопровод "Северный поток", который заработал на полную мощность в 2012 году. Кроме того, этот трубопровод должен стать альтернативой поставкам газа в ЕС через Украину. Изначально планировалось, что запуск "Северного потока-2" совпадет по времени с истечением срока контракта с Киевом 31 декабря 2019 года.



На сегодняшний день разрешение на прокладку труб "Северного потока-2" предоставили Россия, Германия, Финляндия и Швеция. Дания - последняя страна, которая должна одобрить строительство для своевременного завершения проекта.



Компания Nord Stream 2 AG, реализующая строительство газопровода "Северный поток-2", подала три заявки на прохождение магистрали в датских территориальных водах. Первая из них предполагает прокладку трубы по кратчайшему маршруту, повторяющему путь газопровода "Северный поток". Рассмотрение этой заявки затягивает недавно принятый в Дании закон, предписывающий согласование таких решений с МИД королевства. Две другие заявки предусматривают прокладку труб через исключительную экономическую зону Дании вблизи острова Борнхольм.



"Газпром" собирается завершить строительство "Северного потока-2" в срок



Несмотря на то, что ответы на данные заявки не получены до сих пор, глава совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков заявил на прошлой неделе, что строительство "Северного потока-2" будет завершено в срок. "Дания должна будет дать нам разрешение на строительство в октябре, и тогда мы сможем к концу года выполнить обязательства по проекту", - сказал он информагентству "Интерфакс".



По оценкам председателя правления "Газпрома" Алексея Миллера, строительство нитки газопровода, пролегающей по акватории Дании, займет около пяти недель.



Эксперты сомневаются в том, что "Северный поток-2" заработает в срок



Однако ряд экспертов указывает на то, что испытание трубопровода и закачка в него газа займут дополнительное время. "Дело не только в том, что им придется проложить две нитки трубопровода, строительство каждой из которых занимает около месяца. На тестирование газопровода и ввод его в эксплуатацию также уйдут недели. При этом необходимо учитывать и сложные погодные условия в Балтийском море, и возможные форс-мажорные обстоятельства", - цитирует FT старшего научного сотрудника базирующегося в Брюсселе экспертного центра East-West Insitute Данилу Бочкарева.



Строительство газопровода "Северный поток-2" реализует контролируемая "Газпромом" компания Nord Stream 2 AG. При этом в финансировании проекта участвуют также европейские предприятия Shell, Engie, OMV, Wintershall и Uniper.