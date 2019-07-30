SZ: переходный процесс в Германии слишком затянут — стране стоит поторопиться со сменой власти 🔊 Воспроизвести



Сейчас, когда в мире наступили непростые времена, Германии имеет смысл быстрее провести смену власти, пишет Süddeutsche Zeitung. Нынешнему правительству не хватает единства и инициативности, в результате чего Германия теряет влияние в Европе и начинает испытывать экономические трудности. Издание отмечает, что никто в мире не будет ждать Германию — и потому переходный процесс от Меркель к чему-то новому нужно ускорить.



2013 год был пиковым в карьере Ангелы Меркель, пишет Süddeutsche Zeitung: у её коалиции было уверенное большинство, экономика Германии процветала и тянула за собой всю Европу, безработица была низкой. Казалось, что так продолжится и дальше.



Однако в 2019 году Германия находится на распутье, констатирует издание. Меркель по-прежнему занимает пост канцлера, и коалиция из ХДС и социал-демократов по-прежнему у власти — однако былой поддержки у неё уже нет. Страна наблюдает за состоянием здоровья канцлера, за карьерой Аннегрет Крамп-Карренбауэр и за попытками социал-демократов удержаться на плаву. Между тем, до ухода Меркель ещё далеко: очередные парламентские выборы пройдут через 800 дней. При этом правящая коалиция по-прежнему заявляет, что Меркель лучше оставаться на посту канцлера до конца срока, что в нынешних условиях очень странно, считает Süddeutsche Zeitung. 2013 год был пиковым в карьере Ангелы Меркель, пишет Süddeutsche Zeitung: у её коалиции было уверенное большинство, экономика Германии процветала и тянула за собой всю Европу, безработица была низкой. Казалось, что так продолжится и дальше.Однако в 2019 году Германия находится на распутье, констатирует издание. Меркель по-прежнему занимает пост канцлера, и коалиция из ХДС и социал-демократов по-прежнему у власти — однако былой поддержки у неё уже нет. Страна наблюдает за состоянием здоровья канцлера, за карьерой Аннегрет Крамп-Карренбауэр и за попытками социал-демократов удержаться на плаву. Между тем, до ухода Меркель ещё далеко: очередные парламентские выборы пройдут через 800 дней. При этом правящая коалиция по-прежнему заявляет, что Меркель лучше оставаться на посту канцлера до конца срока, что в нынешних условиях очень странно, считает Süddeutsche Zeitung.



При этом сама правящая коалиция игнорирует причины экономического спада, списывая всё на политику Дональда Трампа, отмечает издание. «Всё наладится, как только закончится торговая война» — таков её девиз.



Как пишет Süddeutsche Zeitung, у правительства не хватает решимости на то, чтобы укрепить экономику, повышая госрасходы и инвестируя в перспективные отрасли. Следовательно, Германии нужно правительство которое будет глобально мыслить и сделает всё для сохранения экономической мощи ФРГ.



У Ангелы Меркель уходит слишком много времени на то, чтобы определить своего преемника, — однако может ли Германия так долго ждать? Между тем, лидерство в Европе переходит к Эммануэлю Макрону: он разработал план европейского развития, провёл реформы у себя в стране и не боится указывать рамки дозволенного Дональду Трампу. В то же время Меркель предстаёт как канцлер, «досиживающий» последний срок, со слабой правящей коалицией.



Переходный процесс от Меркель к чему-то новому длится очень долго, констатирует Süddeutsche Zeitung. Однако ждать Германию никто в мире не будет: нависшая над страной угроза рецессии является чётким сигналом к тому, что процесс смены власти надо ускорить.



Оригинал новости ИноТВ Сейчас, когда в мире наступили неспокойные времена, имеет смысл осуществить организованный переход власти, пишет издание. Есть минимум две основные причины такого шага: во-первых, правящая коалиция не может достичь единства по многим внешнеполитическим вопросам, из-за чего ФРГ теряет влияние на международной арене. Во-вторых, немецкая экономика начинает ослабевать. Ухудшается деловой климат, срываются сделки, возникают проблемы у крупных предприятий: Германия уже не является локомотивом Европы — напротив, теперь она тормозит развитие континента.При этом сама правящая коалиция игнорирует причины экономического спада, списывая всё на политику Дональда Трампа, отмечает издание. «Всё наладится, как только закончится торговая война» — таков её девиз.Как пишет Süddeutsche Zeitung, у правительства не хватает решимости на то, чтобы укрепить экономику, повышая госрасходы и инвестируя в перспективные отрасли. Следовательно, Германии нужно правительство которое будет глобально мыслить и сделает всё для сохранения экономической мощи ФРГ.У Ангелы Меркель уходит слишком много времени на то, чтобы определить своего преемника, — однако может ли Германия так долго ждать? Между тем, лидерство в Европе переходит к Эммануэлю Макрону: он разработал план европейского развития, провёл реформы у себя в стране и не боится указывать рамки дозволенного Дональду Трампу. В то же время Меркель предстаёт как канцлер, «досиживающий» последний срок, со слабой правящей коалицией.Переходный процесс от Меркель к чему-то новому длится очень долго, констатирует Süddeutsche Zeitung. Однако ждать Германию никто в мире не будет: нависшая над страной угроза рецессии является чётким сигналом к тому, что процесс смены власти надо ускорить. russian.rt.com Категории: политика, общество, в Европе Ключевые слова: Германия, выборы, здоровье, Меркель — статья прочитана 172 раза Комментарии