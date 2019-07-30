После ремонта трубопровода возобновлены поставки газа из Беларуси 🔊 Воспроизвести



После окончания ремонта магистрального газопровода в Беларуси в понедельник были возобновлены поставки газа в Литву, сообщает оператор литовской газопередающей системы Amber Grid.



Как сообщает компания, продолжавшиеся с 8 июля в течение трех недель ремонтные работы на точке впуска газа в Котловке, что на литовско-белорусской границе, закончены в воскресенье, 28 июля, как и планировалось.



"Газ бесперебойно поставлялся в Литву из двух источников – терминала сжиженного природного газа в Клайпеде и из России через Латвию", – говорится в сообщении.



Мененджер компании по вопросам коммуникации Лаура Шебекене некоторое время назад сказала BNS, что ремонтные работы в Беларуси планировались заранее из-за обнаруженных во время диагностики проблем.



Магистральный газопровод Минск-Вильнюс газопередающая компания "Газпром трансгаз После окончания ремонта магистрального газопровода в Беларуси в понедельник были возобновлены поставки газа в Литву, сообщает оператор литовской газопередающей системы Amber Grid.Как сообщает компания, продолжавшиеся с 8 июля в течение трех недель ремонтные работы на точке впуска газа в Котловке, что на литовско-белорусской границе, закончены в воскресенье, 28 июля, как и планировалось."Газ бесперебойно поставлялся в Литву из двух источников – терминала сжиженного природного газа в Клайпеде и из России через Латвию", – говорится в сообщении.Мененджер компании по вопросам коммуникации Лаура Шебекене некоторое время назад сказала BNS, что ремонтные работы в Беларуси планировались заранее из-за обнаруженных во время диагностики проблем.Магистральный газопровод Минск-Вильнюс газопередающая компания "Газпром трансгаз BNS Категории: экономика, в странах Балтии Ключевые слова: газопровод, Беларусь, ремонт, остановка География: Литва — статья прочитана 159 раз Комментарии