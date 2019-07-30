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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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После ремонта трубопровода возобновлены поставки газа из Беларуси
После окончания ремонта магистрального газопровода в Беларуси в понедельник были возобновлены поставки газа в Литву, сообщает оператор литовской газопередающей системы Amber Grid.
Как сообщает компания, продолжавшиеся с 8 июля в течение трех недель ремонтные работы на точке впуска газа в Котловке, что на литовско-белорусской границе, закончены в воскресенье, 28 июля, как и планировалось.
"Газ бесперебойно поставлялся в Литву из двух источников – терминала сжиженного природного газа в Клайпеде и из России через Латвию", – говорится в сообщении.
Мененджер компании по вопросам коммуникации Лаура Шебекене некоторое время назад сказала BNS, что ремонтные работы в Беларуси планировались заранее из-за обнаруженных во время диагностики проблем.
Магистральный газопровод Минск-Вильнюс газопередающая компания "Газпром трансгаз
Категории: экономика, в странах Балтии
Ключевые слова: газопровод, Беларусь, ремонт, остановка
География: Литва
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