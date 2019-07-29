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Литовская оппозиция обсудила с президентом возможность досрочных выборов в сейм

фото: lrp.lt


Лидеры оппозиционных партий литовского сейма обсудили в понедельник с президентом Гитанасом Науседой возможность сформирования правительства меньшинства и досрочных парламентских выборов.

"Речь шла о вероятных сценариях, (...) это и сценарий правительства меньшинства, также обсуждались вероятные досрочные выборы", – сказал журналистам после встречи советник президента Повилас Мачюлис.

Он добавил, что эти сценарии "маловероятны, однако в политике все бывает".

"Думаю, что сильно будет зависеть от того, как у правящей коалиции получится представить хороших министров и как будут проходить консультации между президентом и премьером", – сказал П. Мачюлис.

В начале о новой коалиции договорились "аграрии", социал-трудовики, представители партии "Порядок и справедливость" и Избирательной акции поляков Литвы - Союза христианских семей (ИАПЛ-СХС). По этой причине сейчас обновляется кабмин.
Г. Науседа на этой неделе намерен начать встречи с кандидатами, первым из них в Президентский дворец придет претендент в министры сельского хозяйства Андрюс Палёнис. В среду с президентом должен встретиться министр здравоохранения Аурелиюс Верига.

Правящие решили сменить как минимум трех министров – транспорта, внутренних дел и сельского хозяйства. В министры транспорта предлагается специалист по этой сфере, представитель ИАПЛ-СХС Владислав Кондратович, в министры внутренних дел – тоже представитель ИАПЛ-СХС Ярослав Наркевич.

П. Мачюлис сказал, что президент еще не получил официального представления кандидатов премьера в обновленный состав правительства.

Также идут дискуссии о правовом сценарии обновления правительства в сейме.

Лидер консерваторов Габриэлюс Ландсбергис после встречи с президентом сказал журналистам, что в случае сформирования правительства меньшинства его партия будет поддерживать важнейшие законы с условием созыва досрочных выборов.

"Не очень представляю себе, как сможет существовать правительство меньшинства в течение полутора лет", – сказал политик.

Лидер Литовского либерального движения Эугениюс Гянтвилас сказал, что сценарий правительства меньшинства вполне реален, так как сформированное месяц назад правящее большинство может сдуться в результате раскола фракции "аграриев".

Оппозиция также обсудила с президентом, какие министры могли бы продолжить работу в обновленном правительстве, несмотря на планы их замены.

Лидеры консерваторов и либералов заявили, что на своих должностях должны остаться министр обороны Раймундас Кароблис и министр транспорта Рокас Масюлис, хотя, в соответствии с коалиционным соглашением, эти портфели должны достаться партнерам "аграриев" по коалиции.

Очередные выборы в сейм должны состояться в октябре 2020 года.
BNS
Категории: политика, общество
Ключевые слова: президент, правительство, оппозиция, коалиция
География: Литва
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добавлена сегодня, 29 июля, 17:20

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