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ЛКРТВ возобновит доступ к литовскому порталу агентства Спутник



Литовская комиссия по радио и телевидению (ЛКРТВ) возобновит доступ к литовскому порталу российского государственного новостного агентства "Спутник", который был заблокирован в начале июля из-за нарушений авторских прав.

Доступ будет возобновлен до четверга, после проверки информации о том, что незаконно обнародованное содержание, находящееся под защитой авторских прав, устранено с портала, сообщила ЛКРТВ.

Как сообщает комиссия, на сайте https://sputniknews.lt/ незаконно, без согласия Литовского радио и телевидения LRT перепечатывались статьи LRT.

В законе предусмотрено, что в случае ликвидации нарушения, связанного с защищенным авторскими правами содержанием, и информирования об этом ЛКРТВ доступ к заблокированному интернет-домену обновляется в течение пяти рабочих дней.

Решение заблокировать литовский портал "Спутника" из-за нарушений авторских прав ЛКРТВ приняло 10 июля.

Решение вступило в силу 12 июля после санкционирования его Вильнюсским окружным административным судом.
BNS
Категории: общество, политика
Ключевые слова: суд, сайт, блокирование, Sputnik
География: Литва
статья прочитана 123 раза
добавлена сегодня, 29 июля, 16:45

Комментарии

странно
29 июля, 16:49
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Нормальные порталы обычно радуются, когда их интернет-материалы перепечатывают
Наверно, дело не в перепечатке, а в контексте, в котором они использованы
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