Возможен отказ от спутниковых трансляций LRT Lituanica 🔊 Воспроизвести



Литовское национальное радио и телевидение (LRT) рассматривает возможность отказа от трансляций канала LRT Lituanica через спутник для зарубежных литовцев.



Руководство LRT заявляет, что трансляции являются дорогостоящими, а по поводу их пользы возникают сомнения.



Спутниковые услуги обходятся почти в 0,5 млн евро в год.



Согласно результатам опроса, проведенного в прошлом году компанией Vilmorus, передачи LRT Lituanica смотрят 3,7% зарубежных литовцев. Между тем, 69% ответили, что им доступно содержание LRT через интернет.



"Эти цифры привели к мыслям о том, что выделяемые для спутниковой трансляции деньги могли бы быть лучше использованы для обеспечения интересов зарубежных литовцев, то есть путем создания специального содержания и расширения доступности LRT Lituanica в интернете и по различным цифровым каналам", – сказала BNS представитель LRT по связям с общественностью Рута Путникене.



По ее словам, созданные сейчас договора о спутниковых услугах не расторгаются, однако в августе на заседании совета LRT будет представлен план мер для литовцев мира на 2020 год и будет решаться вопрос о дальнейших действиях.



Национальный транслятор также планирует специальную рубрику LRT Lituanica на портале новостей lrt.lt, она будет посвящена зарубежным литовцам.



В этом году бюджет LRT превышает 41,5 млн евро. Литовское национальное радио и телевидение (LRT) рассматривает возможность отказа от трансляций канала LRT Lituanica через спутник для зарубежных литовцев.Руководство LRT заявляет, что трансляции являются дорогостоящими, а по поводу их пользы возникают сомнения.Спутниковые услуги обходятся почти в 0,5 млн евро в год.Согласно результатам опроса, проведенного в прошлом году компанией Vilmorus, передачи LRT Lituanica смотрят 3,7% зарубежных литовцев. Между тем, 69% ответили, что им доступно содержание LRT через интернет."Эти цифры привели к мыслям о том, что выделяемые для спутниковой трансляции деньги могли бы быть лучше использованы для обеспечения интересов зарубежных литовцев, то есть путем создания специального содержания и расширения доступности LRT Lituanica в интернете и по различным цифровым каналам", – сказала BNS представитель LRT по связям с общественностью Рута Путникене.По ее словам, созданные сейчас договора о спутниковых услугах не расторгаются, однако в августе на заседании совета LRT будет представлен план мер для литовцев мира на 2020 год и будет решаться вопрос о дальнейших действиях.Национальный транслятор также планирует специальную рубрику LRT Lituanica на портале новостей lrt.lt, она будет посвящена зарубежным литовцам.В этом году бюджет LRT превышает 41,5 млн евро. Категории: общество, технологии Ключевые слова: сейм, бюджет, вещание, аудит, спутник, LRT География: Литва — статья прочитана 161 раз Комментарии