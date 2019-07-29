Интрига с небес 🔊 Воспроизвести «Формула-1»



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На 11-м этапе чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" - в гонке Гран-при Германии - победу одержал пилот команды "Ред Булл" голландец Макс Ферстаппен, второе место занял немец Себастьян Феттель ("Феррари"), который стартовал с 19-го места. Ферстаппен одержал седьмую победу в карьере.



Российский пилот команды "Торо Россо" Даниил Квят занял третье место.



«Торо Россо» стала четвёртой командой, пилоту которой удалось попасть на подиум в этом сезоне, ранее первые три места неизменно занимали гонщики "Мерседеса", "Феррари" и "Ред Булла".



Минувшей ночью Квят стал отцом, у него родилась дочь. 25-летний россиянин, для которого третье место на Гран-при Германии стало лучшим результатом в сезоне, в третий раз в карьере попал на подиум. Российский пилот команды "Торо Россо" Даниил Квят занял третье место.«Торо Россо» стала четвёртой командой, пилоту которой удалось попасть на подиум в этом сезоне, ранее первые три места неизменно занимали гонщики "Мерседеса", "Феррари" и "Ред Булла".Минувшей ночью Квят стал отцом, у него родилась дочь. 25-летний россиянин, для которого третье место на Гран-при Германии стало лучшим результатом в сезоне, в третий раз в карьере попал на подиум. Лидер чемпионата британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон финишировал 11-м. Семь пилотов не смогли завершить гонку из-за тяжёлых погодных условий (на протяжении большей части гонки шёл дождь, серьёзно спутав все предгоночные расклады), среди них - пилот "Мерседеса" финн Валттери Боттас и гонщик "Феррари" монегаск Шарль Леклер.



«Ред Булл» во время Гран-при Германии установил новый мировой рекорд по скорости пит-стопа. Механики команды выпустили пилота Макса Ферстаппена из боксов уже через 1,88 секунды. В итоге именно Ферстаппен стал победителем гонки, выиграв Гран-при во второй раз в нынешнем сезоне.



Предыдущий рекорд также принадлежал австрийской команде. Во время Гран-при Великобритании механики «Ред Булл» за 1,91 секунды обслужили болид Пьера Гасли. Правда, тогда «Ред Булл» не удалось выиграть гонку, победителем стал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.



Третье место в списке самых быстрых пит-стопов занимает «Уильямс» с результатом 1,92 секунды. Столько времени «Уильямсу» потребовалось, чтобы провести пит-стоп во время Гран-при Азербайджана. По материалам литовской и зарубежной прессы Категории: спорт Ключевые слова: "Формула-1" — статья прочитана 72 раза Комментарии