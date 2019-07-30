Загрузка... Супруга президента Литвы не будет преподавать в Бизнес-школе ВУ 🔊 Воспроизвести



Первая леди Литвы Диана Науседене обещает остановить профессиональную деятельность – перестанет преподавать в Бизнес-школе Вильнюсского университета.



В присланном BNS ответе супруга президента отмечает, что этот выбор обусловлен рекомендациями политологов и тем, что новая роль в обществе требует много времени.



"Я очень люблю студентов и свою работу, с удовольствием продолжила бы преподавание. Политологи из этических соображений рекомендуют не отдавать предпочтение одной из высших школ. Другая причина – функции репрезентации государства, планирующаяся социальная деятельность потребует очень много времени. Поэтому, очевидно, придется остановить профессиональную деятельность", – отметила Д. Науседене.



Д. Науседеле преподавала международный протокол.



Гитанас Науседа приступил к обязанностям президента 12 июля, Д. Науседене сопровождала мужа во время первого зарубежного визита в Польшу. Первая леди Литвы Диана Науседене обещает остановить профессиональную деятельность – перестанет преподавать в Бизнес-школе Вильнюсского университета.В присланном BNS ответе супруга президента отмечает, что этот выбор обусловлен рекомендациями политологов и тем, что новая роль в обществе требует много времени."Я очень люблю студентов и свою работу, с удовольствием продолжила бы преподавание. Политологи из этических соображений рекомендуют не отдавать предпочтение одной из высших школ. Другая причина – функции репрезентации государства, планирующаяся социальная деятельность потребует очень много времени. Поэтому, очевидно, придется остановить профессиональную деятельность", – отметила Д. Науседене.Д. Науседеле преподавала международный протокол.Гитанас Науседа приступил к обязанностям президента 12 июля, Д. Науседене сопровождала мужа во время первого зарубежного визита в Польшу. Загрузка... Категории: политика, общество Ключевые слова: президент, жена, Науседа География: Литва — статья прочитана 135 раз Комментарии