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Супруга президента Литвы не будет преподавать в Бизнес-школе ВУ



Первая леди Литвы Диана Науседене обещает остановить профессиональную деятельность – перестанет преподавать в Бизнес-школе Вильнюсского университета.

В присланном BNS ответе супруга президента отмечает, что этот выбор обусловлен рекомендациями политологов и тем, что новая роль в обществе требует много времени.

"Я очень люблю студентов и свою работу, с удовольствием продолжила бы преподавание. Политологи из этических соображений рекомендуют не отдавать предпочтение одной из высших школ. Другая причина – функции репрезентации государства, планирующаяся социальная деятельность потребует очень много времени. Поэтому, очевидно, придется остановить профессиональную деятельность", – отметила Д. Науседене.

Д. Науседеле преподавала международный протокол.

Гитанас Науседа приступил к обязанностям президента 12 июля, Д. Науседене сопровождала мужа во время первого зарубежного визита в Польшу.
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Категории: политика, общество
Ключевые слова: президент, жена, Науседа
География: Литва
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добавлена сегодня, 30 июля, 10:30

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