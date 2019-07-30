Участники экспедиции Миссия–Сибирь обнаружили могилу дочери политзаключенного 🔊 Воспроизвести



Участники экспедиции "Миссия – Сибирь", вернувшиеся в субботу в Вильнюс из Казахстана, выразили удовлетворение тем, что кроме прочих реализованных целей, им удалось реализовать просьбу бывшего политзаключенного – найти могилу его дочери, умершей во младенчестве.



Участников миссии торжественно встречали в Вильнюсском аэропорту.



Один из ее участников Эгидиюс Шустаускас признал в интервью BNS, что после длительных поисков команда не надеялась найти могилу дочери бывшего заключенного 93-летнего Юргиса Дирвонскиса, которая скончалась в возрасте восьми месяцев.



Могила была без надписи, без надгробия, однако ее удалось опознать по фотографии креста.



"На данной нам фотографии был виден крест, ангел, могильный холм с цветами, но за многие годы могильного холма не осталось, остался лишь крест, были видны лишь крылья ангела, но этого было достаточно", – сказал участник экспедиции. Участники экспедиции "Миссия – Сибирь", вернувшиеся в субботу в Вильнюс из Казахстана, выразили удовлетворение тем, что кроме прочих реализованных целей, им удалось реализовать просьбу бывшего политзаключенного – найти могилу его дочери, умершей во младенчестве.Участников миссии торжественно встречали в Вильнюсском аэропорту.Один из ее участников Эгидиюс Шустаускас признал в интервью BNS, что после длительных поисков команда не надеялась найти могилу дочери бывшего заключенного 93-летнего Юргиса Дирвонскиса, которая скончалась в возрасте восьми месяцев.Могила была без надписи, без надгробия, однако ее удалось опознать по фотографии креста."На данной нам фотографии был виден крест, ангел, могильный холм с цветами, но за многие годы могильного холма не осталось, остался лишь крест, были видны лишь крылья ангела, но этого было достаточно", – сказал участник экспедиции. По словам главы экспедиции Арнолдаса Фокаса, в целом они побывали на 18 кладбищах, привели в порядок 120 могил литовцев, они были сфотографированы, отмечены их координаты.



В этом году команда решила создать и новую традицию – поставить два капличных столба на местах бывших лагерей. Этому ремеслу команда обучилась еще в Литве, однако делала их вечерами, когда уже прибыла в Казахстан.



"Мы поставили их в публичных местах, которые не были увековечены. Казахстан - мусульманский край, поэтому мы подумали, что больше в тех местах подойдут литовские молельные столбы. Староста этой деревеньки это охотно принял, приветствовал наш приезд", – сказал BNS А. Фокас.



Ранее эти экспедиции ездили в Россию, но эта страна второй год подряд отказывает участникам "Миссии – Сибирь" в разрешении въехать на ее территорию, чтобы привести в порядок захоронения литовских ссыльных и политзаключенных, поэтому, как и в прошлом году, в этом была поездка в Казахстан.



Проект "Миссия – Сибирь" проводится с 2006 года. За этот период молодежные экспедиции посетили места ссылок и заключения литовцев в Сибири – в России, Казахстане и Таджикистане и привели в порядок более полутораста кладбищ.



В годы советской оккупации из Литвы в ссылки и лагеря было отправлено около 280 тысяч человек. инф.Обзор bns.lt Категории: общество, чп и криминал, история Ключевые слова: ссыльные, волонтеры, Сибирь, миссия — статья прочитана 136 раз Комментарии