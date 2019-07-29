Загрузка... Экономика Литвы: цифры и факты 🔊 Воспроизвести



Показатель потребительского доверия (ППД) в Литве в июле, по сравнению с июнем этого года, снизился на 2 проц. пункт и составил 6%.



На сокращение индекса повлияли изменения всех его составных частей, сообщил Департамент статистики.



В июне ППД в городе и на селе различался на 1 проц. пункт: в городе он составил 6%, а на селе – 7%. По сравнению с июнем, индекс потребительского доверия в городе снизился на 3 проц. пункта, а не селе – вырос на 1 проц. пункт.



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Находящаяся в управлении государства литовская компания – оператор терминалов углеводородов Klaipedos nafta вместе с другими международными компаниями примет участие в конкурсах проектирования, строительства и управления терминала импорта сжиженного природного газа (СПГ) на Кипре, стоимостью около 500 млн евро. Показатель потребительского доверия (ППД) в Литве в июле, по сравнению с июнем этого года, снизился на 2 проц. пункт и составил 6%.На сокращение индекса повлияли изменения всех его составных частей, сообщил Департамент статистики.В июне ППД в городе и на селе различался на 1 проц. пункт: в городе он составил 6%, а на селе – 7%. По сравнению с июнем, индекс потребительского доверия в городе снизился на 3 проц. пункта, а не селе – вырос на 1 проц. пункт.* * *Находящаяся в управлении государства литовская компания – оператор терминалов углеводородов Klaipedos nafta вместе с другими международными компаниями примет участие в конкурсах проектирования, строительства и управления терминала импорта сжиженного природного газа (СПГ) на Кипре, стоимостью около 500 млн евро. Если Klaipedos nafta в качестве субподрядчика вместе с партнерами –Samsung C&T, Posco E&C, Mitsui O.S.K. Lines и Osaka Gas – победит на конкурсе, то будет предоставлять услуги долгосрочного управления и надзора за этим терминалом, сообщила Klaipedos nafta в международных СМИ.



"У Klaipedos nafta есть подходящий опыт, который она приобрела во время строительства и эксплуатации сходного терминала импорта СПГ в Клайпеде", – подчеркнул директор Klaipedos nafta по вопросам развития бизнеса СПГ Тадас Матулёнис.



По словам Т. Матулёниса, спрос на управление и эксплуатацию терминала импорта СПГ, основанного на плавающей технологии, появился только в последние годы, и ежегодно объявляются по два-три конкурса. Поэтому возможность участвовать в этом конкурсе, по его словам, является признанием опыта Klaipedos nafta.



Кипрская государственная компания природного газа Defa объявила приглашение предоставить предложения на конкурс развития терминала СПГ в октябре 2018 года. Победитель конкурса должны быть избран в этом году, а терминал должен начать работать в 2021 году.



Евросоюз выделил этому проект более 100 млн евро помощи, совокупная его стоимость – около 500 млн евро.



В прошлом году руководство Klaipedos nafta заявляло, что компания планирует за десятилетие стать крупнейшим оператором терминалов СПГ в мире. Компания активно участвует в проектах терминалов СПГ по всему миру и качестве консультанта, и в качестве инвестора.



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Министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас не сомневается, что Балтийские страны и Польша получат все необходимое европейское финансирование проекта синхронизации линий электропередачи (ЛЭП) стран с Западной Европой. Он подчеркивает, что финансирование крупнейшей части проекта – морской перемычки между Литвой и Польшей Harmony Link – вероятно будет выделено в рамках новой финансовой перспективы Евросоюза.



"Наша цель – создать возможности для того, чтобы в новой финансовой перспективе было возможно финансировать реализацию проекта, поскольку мы неизбежно вынуждены будем залезть в следующую финансовую перспективу. Я крайне позитивно оцениваю то, что бюджет механизма Европейских инфраструктурных сетей (CEF, англ. Connecting Europe Facility – BNS) на 2021-2027 годы увеличивается с 5 млрд до 7,8 млрд евро – есть такое предложение сейчас. Но в любом случае это хорошее начало, это достаточно солидные суммы. Во-вторых, нам удалось включить синхронизацию в приоритетные проекты в следующей финансовой перспективе, и это объект потенциального финансирования", – сказал BNS Ж. Вайчюнас.



Так министр энергетики комментировал информацию источников BNS о том, что в бюджете CEF на 2020 год осталось лишь около 500-600 млн евро, между тем, только для синхронизации ЛЭП стран Балтии потребуется около 1 млрд евро.



По словам министра, важным не только конкретные суммы – важнее всего будет качественная подготовка заявки на финансирование Harmony Link. Он также отметил, что заявка будет подана осенью следующего года.



К этому сроку операторы и регуляторы четырех стран должны договориться о затратах и распределении выгодны проекта. Если они договорятся, то решения будут принят в Европейском агентстве регулирования сотрудничества ведомств (ACER), однако, есть предположения, что этого не потребуется.



"В данный момент идет согласование финансирования проекта между операторами, и мы надеемся на позитивные решения в сентябре", – сказал BNS Ж. Вайчюнас.



По данным источников BNS, предварительные подсчеты свидетельствуют о том, что Литва не должна будет компенсировать затраты партнеров.



Находившийся недавно в Вильнюсе Марош Шефчович, ответственный за энергетический союз член Еврокомиссии (ЕК), отметил важность качественной и своевременной подготовки всех проектов. Он также выразил убеждение в том, что Европа сможет должным образом финансировать второй этап проекта. Одновременно замглавы ЕК заверил, что проект синхронизации является приоритетным для всех, кто "работает с энергетикой в Брюсселе".



В декабре прошлого года литовская компания Litgrid и польская PSE подписали соглашение о прокладке морского кабеля постоянного напряжения Harmony Link. Перемычка и связанная с ней инфраструктура обойдутся приблизительно в 850 млн евро. Это будет второй этап проекта синхронизации.



В марте ЕК утвердило финансирование первого этапа: Балтийским странам было выделено 323 млн евро, из них 125 млн евро – Литве.



Ожидается, что в рамках механизма Европейских инфраструктурных сетей (CEF, англ. Connecting Europe Facility – BNS) будет профинансирована максимальная сумма – 75% или 637 млн евро. В таком же объеме ЕС профинансировал и первый этап..



В проект синхронизации энергосетей стран Балтии с сетями материковой Европы стоимостью примерно 1,5 млрд евро Литве предстоит инвестировать больше всех в регионе – около 650 млн евро (с учетом финансирования из ЕС).



Литва, Латвия и Эстония сейчас действуют в синхронном режиме в так называемом кольце постсоветской электроэнергетической системы БРЭЛЛ и зависят от диспетчерской в Москве и электросетей России. До 2025 года она хотят синхронизировать свои энергосети с сетями материковой Европы.



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Выручка действующего в Швянчёнском районе Литвы, в Пабраде, производителя одноразовых средств для дыхания Intersurgical, принадлежащего одноименному международному производителю медицинских средств, в прошлом году составила 110,58 млн евро – на 10,5% больше, чем в 2017 году (100,028 млн евро).



За год чистая прибыль предприятия сократилась на 24,8% до 3,834 млн евро (5,095 млн евро), говорится в отчете, предоставленном Реестровому центру.



Продажи компании в Литве за год выросли на 7% до 907,6 тыс. евро, а в других странах – на 10,6% до 109,7 млн евро.



В прошлом году сообщалось о планах компании построить в Висагинасе предприятие, стоимостью 7-10 млн евро.



У Intersurgical также есть дочернее предприятие в России и представительство в Польше. 100% акций компании принадлежат зарегистрированной в Лихтенштейне Intersurgical.



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Один из лидирующих в Украине производителей корма для домашних животных "Кормотех" приступает к строительству фабрики корма для собак и кошек в Кедайнской свободной экономической зоне.



Планируется инвестировать в строительство фабрики около 6 млн евро, на ней будет работать около 20 сотрудников администрации и 70 рабочих на производстве, сообщила выбранная управляющим строительства компания Baltic Engineers.



Завершить строительство намечается в начале 2020 года, площадь фабрики составит 4,5 тыс. кв. метров.



Созданная в 2003 году во Львове компания "Кормотех" производит корм для кошек и собак, в Кедайняй она будет в год производить и упаковывать 28 тыс. тонн продукции.



Компания экспортирует свою продукцию в 19 стран, в прошлом году она получила разрешение экспортировать ее в США. Загрузка... инф.Обзор bns.lt Категории: экономика Ключевые слова: экономика, цены, Проценты, квоты География: Литва — статья прочитана 115 раз Комментарии