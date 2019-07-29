|
Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
|
Ваш город: Не выбран
|
В Сети высмеяли украинского журналиста, призвавшего ввести войска в Россию
Пользователи соцсетей высмеяли предложение бывшего шеф-редактора украинской версии журнала Forbes Максима Кухары ввести украинские войска в Россию, сообщает РИА Новости.
Ранее Кухар призвал в фейсбуке стянуть к границе "несколько лучших бригад" и начать обучать военнослужащих российским законам, чтобы затем они могли войти на территорию соседнего государства.
"Каждая кухарка должна уметь управлять государством. Кухары — нет", — написал Марат Зианнурров.
"Спасибо за вечер юмора", — отметила Elen Polichenko.
"После него тускнеет даже "Квартал 95", — поддержал ее Denis Toskin.
"ВСУ одна из самых трусливых армий на планете, способная только сбивать гражданские самолеты", — выразил мнение Aigars Gudmans.
"Опять Минздрав Украины не закупил галоперидол", — предположил Константин Попов.
Отношения Москвы и Киева резко ухудшились после государственного переворота на Украине в 2014 году. В марте того же года жители Крыма высказались на референдуме за присоединение к России, а на востоке Украины начался вооруженный конфликт. Украинские власти считают полуостров оккупированной территорией, а в организации конфликта на востоке обвиняют Москву. Россия заявляет, что присоединение Крыма соответствовало нормам международного права. Кроме того, Москва отрицает участие в конфликте в Донбассе.
Категории: в мире
Комментарии
|
Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
|