В Сети высмеяли украинского журналиста, призвавшего ввести войска в Россию 🔊 Воспроизвести Фото: hotgeo.ru



Пользователи соцсетей высмеяли предложение бывшего шеф-редактора украинской версии журнала Forbes Максима Кухары ввести украинские войска в Россию, сообщает



Ранее Кухар призвал в фейсбуке стянуть к границе "несколько лучших бригад" и начать обучать военнослужащих российским законам, чтобы затем они могли войти на территорию соседнего государства.



"Каждая кухарка должна уметь управлять государством. Кухары — нет", — написал Марат Зианнурров.



"Спасибо за вечер юмора", — отметила Elen Polichenko.



"После него тускнеет даже "Квартал 95", — поддержал ее Denis Toskin.



"ВСУ одна из самых трусливых армий на планете, способная только сбивать гражданские самолеты", — выразил мнение Aigars Gudmans.



"Опять Минздрав Украины не закупил галоперидол", — предположил Константин Попов.



Отношения Москвы и Киева резко ухудшились после государственного переворота на Украине в 2014 году. В марте того же года жители Крыма высказались на референдуме за присоединение к России, а на востоке Украины начался вооруженный конфликт. Украинские власти считают полуостров оккупированной территорией, а в организации конфликта на востоке обвиняют Москву. Россия заявляет, что присоединение Крыма соответствовало нормам международного права. Кроме того, Москва отрицает участие в конфликте в Донбассе. Пользователи соцсетей высмеяли предложение бывшего шеф-редактора украинской версии журнала Forbes Максима Кухары ввести украинские войска в Россию, сообщает РИА Новости Ранее Кухар призвал в фейсбуке стянуть к границе "несколько лучших бригад" и начать обучать военнослужащих российским законам, чтобы затем они могли войти на территорию соседнего государства."Каждая кухарка должна уметь управлять государством. Кухары — нет", — написал Марат Зианнурров."Спасибо за вечер юмора", — отметила Elen Polichenko."После него тускнеет даже "Квартал 95", — поддержал ее Denis Toskin."ВСУ одна из самых трусливых армий на планете, способная только сбивать гражданские самолеты", — выразил мнение Aigars Gudmans."Опять Минздрав Украины не закупил галоперидол", — предположил Константин Попов.Отношения Москвы и Киева резко ухудшились после государственного переворота на Украине в 2014 году. В марте того же года жители Крыма высказались на референдуме за присоединение к России, а на востоке Украины начался вооруженный конфликт. Украинские власти считают полуостров оккупированной территорией, а в организации конфликта на востоке обвиняют Москву. Россия заявляет, что присоединение Крыма соответствовало нормам международного права. Кроме того, Москва отрицает участие в конфликте в Донбассе. Категории: в мире Ключевые слова: Россия, журналист, Украйна — статья прочитана 144 раза Комментарии