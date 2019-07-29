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Три человека погибли в результате стрельбы в Калифорнии
Три человека убиты в воскресенье при стрельбе на гастрономическом фестивале в городе Гилрой (штат Калифорния), подозреваемый ликвидирован. Об этом заявил на пресс-конференции шеф полиции города Скотт Смити, трансляцию вел телеканал CNN, сообщает ТАСС.
По его словам, подозреваемый, предположительно, проник на территорию, на которой проходил фестиваль, через ограждения. Он открыл огонь по людям и вскоре после этого был застрелен стражами порядка. "Не менее 15 человек пострадали, - сказал Смити. - Погибли четверо, в том числе подозреваемый".
Смити отметил, что поступала информация о том, что у подозреваемого был сообщник. Власти пока не получили подтверждений этого. Данные о личности подозреваемого не разглашаются.
ТАСС
Категории: чп и криминал
Ключевые слова: Скотт Смити, подозреваемый, Калифорния
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