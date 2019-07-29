В Вильнюсе со здания Академбиблиотеки снята памятная доска Й. Норейке 🔊 Воспроизвести



В субботу утром со стены Библиотеки Академии наук Литвы была снята вызвавшая дискуссии мемориальная доска офицеру Йонасу Норейке-Генералу Ветре.



Это подтвердил BNS советник мэра Вильнюса Александр Зубряков. По его словам, доску увезли, она будет храниться в муниципальном предприятии Grinda.



Мэр Вильнюса Рямигиюс Шимашюс заявил, что решил снять доску для того, чтобы применялся "единый принцип" в отношении всех памятных знаков, которые связаны с тоталитарными режимами – как в отношении советских скульптур на Зеленом мосту, которые были сняты четыре года назад, так и в отношении памятного знака Й. Норейке.



"Именно поэтому я принял решение снять памятную доску Йонасу Норейке, который, хоть и приложил множество усилий в своей жизни, борясь с врагами Литвы, однако совершил поступки, которым нет оправдания, когда принял предоставленную им оккупационными властями ответственность по изолированию евреев и конфискации их имущества, а также помог оккупационной власти позднее их убить", – отметил Р. Шимашюс в комментарии, переданном BNS. В субботу утром со стены Библиотеки Академии наук Литвы была снята вызвавшая дискуссии мемориальная доска офицеру Йонасу Норейке-Генералу Ветре.Это подтвердил BNS советник мэра Вильнюса Александр Зубряков. По его словам, доску увезли, она будет храниться в муниципальном предприятии Grinda.Мэр Вильнюса Рямигиюс Шимашюс заявил, что решил снять доску для того, чтобы применялся "единый принцип" в отношении всех памятных знаков, которые связаны с тоталитарными режимами – как в отношении советских скульптур на Зеленом мосту, которые были сняты четыре года назад, так и в отношении памятного знака Й. Норейке."Именно поэтому я принял решение снять памятную доску Йонасу Норейке, который, хоть и приложил множество усилий в своей жизни, борясь с врагами Литвы, однако совершил поступки, которым нет оправдания, когда принял предоставленную им оккупационными властями ответственность по изолированию евреев и конфискации их имущества, а также помог оккупационной власти позднее их убить", – отметил Р. Шимашюс в комментарии, переданном BNS. Дискуссии по этой доске шли в обществе ни один год. Противники доски утверждают, что такой памятный знак почета является более чем спорным, поскольку Й. Норейка, будучи начальником Шяуляйского уезда, подписал документы об учреждении еврейского гетто и распоряжения по еврейскому имуществу.



Защитники сохранения доски утверждают, что Й. Норейка впоследствии сам был вовлечен в антинацистскую деятельность, был арестован Гестапо и стал заключенным концентрационного лагеря Штутгоф. Они также подчеркивают заслуги Й. Норейки в антисоветском подполье, когда он с соратниками активно готовился к восстанию.



В апреле Станисловас Томас, безуспешно баллотировавшийся в Европарламент, разбил эту доску молотом. Тогда работники Grinda склеили доску и вернули ее на стену библиотеки, а представители мэрии обещали решить ее судьбу после консультаций с историками.



Й. Норейка был арестован в марте 1946 года, а через год был расстелен советскими властями. Доска ему была установлена как участнику антисоветского движения. BNS Категории: общество, чп и криминал, история Ключевые слова: партизан, Норейка, вандализм, доска География: Литва, Вильнюс — статья прочитана 52 раза Комментарии