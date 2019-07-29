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Глава МИД Литвы призывает РФ воздержаться от избыточной силы против протестующих

Линас Линкявичюс


Литовский министр иностранных дел Линас Линкявичюс назвал массовые задержания протестующих в Москве "грубой избыточной силой", и призвал освободить задержанных.

Российская полиция заявила, что в выходные задержала более тысячи лиц, участвовавших в протесте против решения не регистрировать ряд кандидатов оппозиции и независимых кандидатов на предстоящих в сентябре выборах в Московскую городскую думу.

"Это сложно оценить иначе, как лишь избыточная грубая сила против мирных протестующих, у которых есть право протестовать, выбирать и выражать свое мнение – это закреплено в Конституции России. Но мы видим, что никакой реакции нет", – заявил BNS министр в воскресенье.

"Мы требуем уважения к правам человека, чтобы не использовалось насилие против мирных протестующих, и чтобы эти люди были отпущены", – добавил Л. Линкявичюс.
Министр сказал, что в субботу общался с одним из задержанных, адвокатом не зарегистрированного кандидата Ильи Яшина. Юрист подтвердил, что "задерживают совершенно случайных людей, которые были в тот момент на том месте".

По его мнению, то, удастся ли оппозиции на выборах обеспечить больше мест в Московской думе, будет зависеть от реакции общественности в российской столице.

"Нетерпимость к насилию – выражение демократии. Насколько они смогут изменить ситуацию, будет зависеть от их самих, и от упрямства властей, которые любой ценой готовы защищать свои позиции", – сказал он.

Как утверждают российские активисты, действия правоохраны в минувшие выходные являются самой жесткой расправой со сторонниками оппозиции со времен протестов против Кремля, проходивших в 2011–2012 годах.

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Вадим Прохоров, являющийся адвокатом задержанного в Москве одного из лидеров оппозиции Ильи Яшина, убежден, что протесты в российской столице продолжатся, даже если не свободе не останется ни одного оппозиционера.

В телефонном интервью из Москвы В. Прохоров сказал BNS, что его подзащитный был задержан дважды: один раз, когда был проведен обыск в его офисе и на дому в пятницу ночью, а второй раз – уже в субботу, когда он участвовал в протесте. В воскресенье И. Яшин все еще находился под арестом.

"Любопытно, что вчерашний день (там десятки тысяч людей принимали участие), он показал следующее: несмотря на то что лидеры протеста все, по сути, в изоляторах, Навальный в изоляторе, Яшин сидел в суде под стражей, задержали Гудкова, по сути только Янкаускасу, между прочим у Константина Янкаускаса литовские корни, удалось дойти до Тверской, его там задержали, но протесты все равно продолжились. То есть сейчас это протесты, ориентирующиеся не на какого-то конкретного лидера, Навального, Яшина, не важного кого, а это протесты против существующего режима, и они будут продолжаться даже, если, не дай Бог, будут арестованы все лидеры", – убежден юрист.

Он сказал, что следующий ближайший протест состоится 3 августа.

В минувшую субботу в Москве тысячи людей вышли на улицы с требованием не ограничивать права оппозиции для участие выборах в Московскую городскую дума, полиция официально заявляет, что задержала более тысячи лиц.

В среду в связи с призывом выйти на улицы на 30 суток был арестован лидер оппозиции Алексей Навальный, оказавшийся в больнице, как было заявлено в воскресенье после обеда в связи с острой аллергической реакцией.

В. Прохоров утверждает, что протесты происходят по причине препятствий для участия представителей оппозиции в выборах в столичную думу – хотя большинство кандидатов даже при обычно пустых летом районах столицы России представили около 5 тыс. подписей, комиссия отклонила их, указав, что часть из подписей поддельные.

"А дальше начинается проверка этих подписей, причем не настоящими экспертами, а некими людьми, работающими в МВД, эксперты они или просто специалисты, они не несут никакой ответственности, они просто за несколько часов буквально на глазок решили, что вот эта подпись выглядит подозрительной, вот эта еще какой-то, и отбраковывали, то есть совершенно волюнтаристским путем, без каких-либо выкладок экспертных. Без экспертиз. Их в принципе зачастую называют экспертами, но они никакие не эксперты (...) Яшин собрал почти пять тысяч подписей, чуть меньше, представил их, но вот эти так называемые горе эксперты сказали, что у него 11,4% ну чуть больше 11% брака. А допустимо 10. Почему 11? Ну вот этим экспертам-проверяльщикам из МВД так показалось. Но это не у него одного, это практически у всех независимых кандидатов: Александра Соловьева, Любови Соболь, Ивана Жданова, у Дмитрия Гудкова, у его отца Геннадия Гудкова", – сказал он.

"Московская городская избирательная комиссия ведет себя совершенно по-хамски, абсолютно не скрывает свое негативное отношение к кандидатам от оппозиции, ну конечно, совершенно понятно, что никого она не восстановит, уже практически все, кстати, кроме Яшина, уже получили отказ", – сказал адвокат.

У В. Прохорова еще есть надежда на то, что представляемому им политику разрешать участвовать в муниципальных выборах.
BNS
Категории: политика, общество, чп и криминал, в Европе
Ключевые слова: Москва, Заявление, протесты, аресты
География: Литва
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добавлена сегодня, 29 июля, 10:40

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