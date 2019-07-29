Эксперты назвали уровень разрыва между богатыми и бедными в России 🔊 Воспроизвести Фото: diletant-ik.ru



В России за последние 19 лет разрыв в доходах между самыми высокооплачиваемыми и низкооплачиваемыми работниками сократился с 34 до 13 раз. Об этом сообщила заведующая лабораторией количественных методов исследования регионального развития Российского экономического университета имени Плеханова Елена Егорова, сообщает



По её словам, в 2000 году средняя зарплата богатых в 34 раза превосходила зарплату бедных, к 2005 году этот показатель уменьшился до 25, в настоящее время сократился до 13 раз.



Эксперт отметила, что Росстат фиксирует в стране сокращение доли сотрудников, зарплата которых ниже прожиточного минимума. В России за последние 19 лет разрыв в доходах между самыми высокооплачиваемыми и низкооплачиваемыми работниками сократился с 34 до 13 раз. Об этом сообщила заведующая лабораторией количественных методов исследования регионального развития Российского экономического университета имени Плеханова Елена Егорова, сообщает РТ По её словам, в 2000 году средняя зарплата богатых в 34 раза превосходила зарплату бедных, к 2005 году этот показатель уменьшился до 25, в настоящее время сократился до 13 раз.Эксперт отметила, что Росстат фиксирует в стране сокращение доли сотрудников, зарплата которых ниже прожиточного минимума. «Связано это с тем, что в середине прошлого года величина минимального размера оплаты труда была приравнена к прожиточному минимуму», — уточнила Егорова в беседе с «Российской газетой».



Кроме этого, по её мнению, на сокращение разрыва между бедными и богатыми влияет рост промышленного производства. Также эксперт подчеркнула, что в настоящее время в России наблюдается «исторически минимальный уровень безработицы».



Ранее газета «Известия» со ссылкой на предварительные данные Росстата сообщала, что большинство россиян зарабатывают 23,5 тыс. рублей в месяц. Такую зарплату получают около 15—20% россиян.



По мнению экспертов, именно этот показатель можно считать модальным и отражающим реальные доходы населения.



В мае были опубликованы результаты исследования холдинга «Ромир». Эксперты выяснили, что средней российской семье из трёх человек для поддержания нормального уровня жизни необходимо 78 тыс. рублей в месяц. russian.rt.com Категории: общество Ключевые слова: безработица, богатый, бедный — статья прочитана 107 раз Комментарии