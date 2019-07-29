Энергонезависимая Литва тайно закупает российский газ, пишут СМИ 🔊 Воспроизвести © Photo: Администрация Ленинградской области



Надежды Вильнюса на Вашингтон не оправдались, поскольку американский газ стоит гораздо дороже продукции "Газпрома", сообщает



В статье отмечается, что Литва зависит от импорта энергии на 74,7 процента. Таковы данные, опубликованные Департаментом статистики республики. Надежды Вильнюса на Вашингтон не оправдались, поскольку американский газ стоит гораздо дороже продукции "Газпрома", сообщает Sputnik Литва . Литва построила терминал по приему сжиженного природного газа (СПГ) для того, чтобы отказаться от российского топлива. Однако даже спустя пять лет Вильнюс по-прежнему продолжает сидеть на "российской газовой игле", говорится в материале издания "Аргументы и факты".В статье отмечается, что Литва зависит от импорта энергии на 74,7 процента. Таковы данные, опубликованные Департаментом статистики республики. "В Вильнюсе, да и в Еврокомиссии, на новенький терминал имели грандиозные планы — если что, республика обеспечит газом не только себя, но и соседей — Латвию и Эстонию. Тем не менее, несмотря на "победу над "Газпромом", Вильнюс продолжает покупать топливо у российской компании", - отмечает автор материала.



По данным компании "Газпром", в первом квартале этого года Литва увеличила объем импорта газа у "Газпрома" на 13 процентов – до 0,674 миллиарда тонн. За год Литва импортирует 1,373 миллиардов кубометров российского топлива.



"Но это не все. Оказывается, республика покупает у России сжиженный природный газ, для получения которого используется Клайпедский терминал. Тот самый, который строился для достижения независимости от российского "энергетического оружия", - говорится в статье.



При этом Вильнюс закупает российское топливо инкогнито – ни правительство Литвы, ни руководство терминала открыто не сообщали о контракте с российским "Новатэком".



Между тем оператор СПГ-терминала Klaipedos Nafta заявлял, что 21 июня из российского порта Высоцк в Клайпеду была доставлена очередная партия сжиженного природного газа – десять тысяч кубометров.



Надежды на американский газ не оправдалисьl



После того, как строительство Клайпедского СПГ-терминала было завершено, Вильнюс объявил, что будет импортировать газ из Норвегии и США. Между тем, по словам автора материала, мощности терминала так и не были загружены полностью, а стоимость американского топлива оказалась выше возможностей Литвы.



Вильнюс по-прежнему не раскрывает стоимость закупки газа у США. Однако по данным Еврокомиссии, в 2016 Литва покупала СПГ дороже всех в ЕС – по цене в 250 долларов (более 222 евро) за тысячу кубометров.



"Литовские политики, кстати, предупреждали, что американский газ будет дороже российского", - отмечается в статье.



Так, зампредседателя Сейма Литвы по бюджету и финансам Кястутис Глаячкас отмечал, что первую партию СПГ из-за океана Вильнюс получит бесплатно, однако потом США запросят за свой газ гораздо больше, чем Москва.



"Как подсчитал "Газпром", американский СПГ обойдется европейцам в два раза дороже российского — 265 — 295 долларов вместо 190 долларов за тысячу кубометров", - говорится в материале.



Глава Энергетической ассоциации Барри Уортингтон считает, что российских природный газ, поставляемый по газопроводу, останется лидером в Европе.



СПГ-терминал в Клайпеде



Литва построила собственный терминал СПГ в Клайпеде в 2015 году якобы для того, чтобы избавиться от монополии российской корпорации "Газпром". При этом балтийская республика арендует судно-газохранилище у Норвегии, за которое компания Klaipėdos nafta платит 60 миллионов евро аренды в год.



Несмотря на заявления об "энергетической независимости", Литва продолжает закупать газ у России.



В основном СПГ в Литву экспортируют США и Норвегия. Некоторые эксперты считают, что американский газ обходится республике дороже, чем российский, однако литовское руководство не раскрывает стоимость закупки топлива, уверяя, что она выгодная.



Эксперт Алексей Ильяшевич предполагал, что после того, как цены на газ в Европе стабилизируются, Вильнюс будет вынужден вернуться к тому, с чего начинал свою борьбу за "энергетическую независимость" республики – к дорогостоящему СПГ, дешевой продукции "Газпрома" и незагруженному терминалу в Клайпеде.















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Читать далее: https://lt.sputniknews.ru/economy/20190728/9688670/Energonezavisimaya-Litva-tayno-zakupaet-rossiyskiy-gaz-pishut-SMI.html











Читать далее: https://lt.sputniknews.ru/economy/20190728/9688670/Energonezavisimaya-Litva-tayno-zakupaet-rossiyskiy-gaz-pishut-SMI.html











Читать далее: lt.sputniknews.ru Категории: экономика, политика, в мире Ключевые слова: Клайпеда, рынок, СПГ, поставки, Балтия, ТСПГ, Новотек География: Литва — статья прочитана 136 раз Комментарии