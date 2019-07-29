Загрузка... Израиль обрубил мечту литовских бейсболистов пробиться на Олимпиаду 🔊 Воспроизвести © Photo: LBA



На ипподроме в Утене в пятницу и в субботу прошли два решающих матча за выход в сильнейший дивизион А чемпионата Европы по бейсболу между сборными Литвы и Израиля,



Перед вторым поединком наставник литовской команды Вирмидас Невераускас обещал применить секретное оружие, но Израиль спокойно разобрался и выиграл со счетом 15:0. Команды еще до матча условились, что если преимущество одной из сторон после пяти иннингов составит 15 очков, то игра на этом заканчивается. Что, собственно, и произошло.



Оба матча в Утене собирали неплохую аудиторию для столь малознакомого литовскому зрителю вида спорта - порядка 400-500 зрителей. Между тем, бейсбол входит в олимпийскую программу и как раз в сентябре на ЧЕ-2019 (куда Израиль не пустил литовцев) в Германии соберутся 12 лучших сборных континента, чтобы разыграть пять путевок на Игры-2020 в Токио. А сборной Литвы в новом сезоне пока предстоит набираться опыта в дивизионе В. На ипподроме в Утене в пятницу и в субботу прошли два решающих матча за выход в сильнейший дивизион А чемпионата Европы по бейсболу между сборными Литвы и Израиля, Sputnik Литва . В мировом рейтинге сборная Израиля занимает 19 строчку, тогда как Литва – 37-ю. Тем не менее, в дебюте первого матча литовцы поначалу даже вышли вперед, но затем соперник сделал шесть хоум-ранов и уверенно завершил встречу в свою пользу – 12:2.Перед вторым поединком наставник литовской команды Вирмидас Невераускас обещал применить секретное оружие, но Израиль спокойно разобрался и выиграл со счетом 15:0. Команды еще до матча условились, что если преимущество одной из сторон после пяти иннингов составит 15 очков, то игра на этом заканчивается. Что, собственно, и произошло.Оба матча в Утене собирали неплохую аудиторию для столь малознакомого литовскому зрителю вида спорта - порядка 400-500 зрителей. Между тем, бейсбол входит в олимпийскую программу и как раз в сентябре на ЧЕ-2019 (куда Израиль не пустил литовцев) в Германии соберутся 12 лучших сборных континента, чтобы разыграть пять путевок на Игры-2020 в Токио. А сборной Литвы в новом сезоне пока предстоит набираться опыта в дивизионе В. Загрузка... lt.sputniknews.ru Категории: спорт, в мире Ключевые слова: олимпиада, бейсбол — статья прочитана 145 раз Комментарии