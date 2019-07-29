Загрузка... Власти США возобновляют смертные казни впервые с 2003 года 🔊 Воспроизвести



Федеральное правительство США впервые за 16 лет возобновит казни заключенных, приговоренных к высшей мере наказания, передает



Речь идет о заключенных, приговоренных к смертной казни федеральными судами США. Смертная казнь также законна в 29 штатах, в четырех из них действует мораторий на этот вид наказания.



Пять заключенных будут казнены в декабре и январе в федеральной тюрьме Терре-Хот в Индиане. Для казни будет применен пентобарбитал.



Последние три казни на федеральном уровне были проведены в 2001–2003 годы. До этого правительство США не казнило людей с 1963 года; часть этого времени смертная казнь находилась под запретом.



В США приговорены к смертной казни более 2600 заключенных. На федеральном уровне к высшей мере наказания приговорены 62 человека. Федеральное правительство США впервые за 16 лет возобновит казни заключенных, приговоренных к высшей мере наказания, передает НГ-Балтия со ссылкой на ВВС.Речь идет о заключенных, приговоренных к смертной казни федеральными судами США. Смертная казнь также законна в 29 штатах, в четырех из них действует мораторий на этот вид наказания.Пять заключенных будут казнены в декабре и январе в федеральной тюрьме Терре-Хот в Индиане. Для казни будет применен пентобарбитал.Последние три казни на федеральном уровне были проведены в 2001–2003 годы. До этого правительство США не казнило людей с 1963 года; часть этого времени смертная казнь находилась под запретом.В США приговорены к смертной казни более 2600 заключенных. На федеральном уровне к высшей мере наказания приговорены 62 человека. Загрузка... novayagazeta.ee Категории: общество, в мире, чп и криминал Ключевые слова: США, смертная казнь — статья прочитана 114 раз Комментарии