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Власти США возобновляют смертные казни впервые с 2003 года
Федеральное правительство США впервые за 16 лет возобновит казни заключенных, приговоренных к высшей мере наказания, передает НГ-Балтия со ссылкой на ВВС.
Речь идет о заключенных, приговоренных к смертной казни федеральными судами США. Смертная казнь также законна в 29 штатах, в четырех из них действует мораторий на этот вид наказания.
Пять заключенных будут казнены в декабре и январе в федеральной тюрьме Терре-Хот в Индиане. Для казни будет применен пентобарбитал.
Последние три казни на федеральном уровне были проведены в 2001–2003 годы. До этого правительство США не казнило людей с 1963 года; часть этого времени смертная казнь находилась под запретом.
В США приговорены к смертной казни более 2600 заключенных. На федеральном уровне к высшей мере наказания приговорены 62 человека.
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novayagazeta.ee
Категории: общество, в мире, чп и криминал
Ключевые слова: США, смертная казнь
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