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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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СМИ узнали о попытке вмешательства США и Всемирного банка в выборы президента Украины
Всемирный банк и США пытались вмешиваться в прошедшие весной нынешнего года выборы президента Украины, победителем которых стал Владимир Зеленский. Об этом сообщает ТАСС и РУБАЛТИК со ссылкой на украинские СМИ.
В распоряжение ряда изданий попал текст письма регионального директора Всемирного банка по Беларуси, Молдавии и Украине Сату Кахконен, адресованного спецпредставителю Госдепартамента США по Украине Курту Волкеру.
В числе прочего Кахконен пишет, что Владимир Зеленский «имеет все шансы на победу во втором туре выборов, а значит, у Запада появилась возможность кардинально изменить государственное устройство Украины через формирование парламентской республики». Она отмечает, что Зеленский готов поддержать такой план.
Выборы президента Украины прошли 21 марта 2019 года. 21 апреля состоялся второй тур, в результате которого был избран шоумен Владимир Зеленский.
rubaltic.ru
Ключевые слова: США, выборы, МВФ, вмешательство
География: Украина
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