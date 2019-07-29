Главная >> Новости >> политика, общество, в странах Балтии >> Президент Латвии готов идти на диалог с нацменьшинствами, в том числе и с русскоязычными

Президент Латвии готов идти на диалог с нацменьшинствами, в том числе и с русскоязычными



Новый президент Латвии Эгил Левитс готов идти на диалог с представителями нацменьшинств, в том числе с русскоязычной общиной. Уверенность в этом высказал директор Рижской классической гимназии, бывший глава Консультативного совета по делам нацменьшинств при президенте Латвии Роман Алиев, сообщает PRES.LV.

В эфире радио Baltkom он отметил, что работа совета является чрезвычайно важной для развития латвийского общества.

«Замечательно, что этот совет создает президент. Выбирается новый президент, и он создает советы, консультативные структуры, чтобы проверять свои идеи, свои мнения, взгляды на ситуацию в обществе.
Мне кажется, этот совет очень нужен, я думаю, что и новый президент, господин Левитс готов сотрудничать с разными представителями нашего общества, с нацменьшинствами, которые составляют это общество. Он готов заботиться, чтобы в обществе было взаимопонимание и взаимодействие.

У меня есть уверенность, что новый президент все это попробует, тем более, он уже заявил, что является президентом всех жителей Латвии», – сказал Алиев, добавив, что он готов возглавить аналогичный совет при президенте Левитсе.

Напомним, в ходе пресс-конференции после избрания президентом Латвии Левитс заявил, что охотно будет давать интервью русскоязычным СМИ, но исключительно на государственном языке.

В своей речи в Сейме после избрания Левитс пообещал стать президентом всех граждан Латвии, подчеркнув тем самым, что он будет президентом всей Латвии.
press.lv
Категории: политика, общество, в странах Балтии
Ключевые слова: языки, Европа, конвенция, нацменьшинства
География: Латвия
статья прочитана 162 раза
добавлена сегодня, 29 июля, 14:00

Комментарии

Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка