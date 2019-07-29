Президент Латвии готов идти на диалог с нацменьшинствами, в том числе и с русскоязычными 🔊 Воспроизвести



Новый президент Латвии Эгил Левитс готов идти на диалог с представителями нацменьшинств, в том числе с русскоязычной общиной. Уверенность в этом высказал директор Рижской классической гимназии, бывший глава Консультативного совета по делам нацменьшинств при президенте Латвии Роман Алиев, сообщает



В эфире радио Baltkom он отметил, что работа совета является чрезвычайно важной для развития латвийского общества.



«Замечательно, что этот совет создает президент. Выбирается новый президент, и он создает советы, консультативные структуры, чтобы проверять свои идеи, свои мнения, взгляды на ситуацию в обществе. Новый президент Латвии Эгил Левитс готов идти на диалог с представителями нацменьшинств, в том числе с русскоязычной общиной. Уверенность в этом высказал директор Рижской классической гимназии, бывший глава Консультативного совета по делам нацменьшинств при президенте Латвии Роман Алиев, сообщает PRES.LV В эфире радио Baltkom он отметил, что работа совета является чрезвычайно важной для развития латвийского общества.«Замечательно, что этот совет создает президент. Выбирается новый президент, и он создает советы, консультативные структуры, чтобы проверять свои идеи, свои мнения, взгляды на ситуацию в обществе. Мне кажется, этот совет очень нужен, я думаю, что и новый президент, господин Левитс готов сотрудничать с разными представителями нашего общества, с нацменьшинствами, которые составляют это общество. Он готов заботиться, чтобы в обществе было взаимопонимание и взаимодействие.



У меня есть уверенность, что новый президент все это попробует, тем более, он уже заявил, что является президентом всех жителей Латвии», – сказал Алиев, добавив, что он готов возглавить аналогичный совет при президенте Левитсе.



Напомним, в ходе пресс-конференции после избрания президентом Латвии Левитс заявил, что охотно будет давать интервью русскоязычным СМИ, но исключительно на государственном языке.



В своей речи в Сейме после избрания Левитс пообещал стать президентом всех граждан Латвии, подчеркнув тем самым, что он будет президентом всей Латвии. press.lv Категории: политика, общество, в странах Балтии Ключевые слова: языки, Европа, конвенция, нацменьшинства География: Латвия — статья прочитана 162 раза Комментарии